ETV Bharat / health-and-lifestyle
अधूनमधून मद्यपान केल्यानेही वाढू शकतो तोंडाच्या कर्करोगा धोका!
दारू पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे आणि अलीकडील संशोधन असं स्पष्ट करण्यात आलं की, कमी किंवा जास्त कोणत्याही प्रमाणात मद्यपान सुरक्षित नाही. का ते जाणून घ्या.
Published : January 17, 2026 at 12:40 PM IST
Alcohol and cancer risk: अनेक कारणांमुळे आजकाल मद्यपानाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. पार्ट्या, लग्न आणि सामाजिक मेळाव्यात मद्यपान करणे हे एक स्टेटस सिम्बॉल बनले आहे. शिवाय, बरेच लोक तणाव, कामाचा ताण किंवा थकवा दूर करण्यासाठी मद्यपान करतात. जे हळूहळू एक सवय बनते. बरेच लोक मानतात की, मध्यम किंवा अधूनमधून मद्यपान करणं सुरक्षित आहे. मात्र , अलीकडील एका अभ्यासात हे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट झालंय.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात असं निकष निघालं आहे की, मध्यम प्रमाणात मद्यपान केल्याने देखील कर्करोगाचा धोका वाढतो. बीएमजे ग्लोबल हेल्थमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, दररोज फक्त 9 ग्रॅम (सुमारे 12 मिली) मद्यपान केल्याने तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका 50 टक्क्यांनी वाढतो आणि जास्त मद्यपान केल्याने हा धोका 87 टक्क्यांनी वाढतो असं नोंदवण्यात आलंय. कोणत्याही प्रमाणात मद्यपान केल्याने यकृताच्या समस्या उद्भवू शकतात आणि मेंदूवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे मद्यपान पूर्णपणे टाळणे हा सर्वोत्तम पर्याय बनतो.
अभ्यास काय म्हणतो? त्यांच्या अभ्यासात, संशोधकांनी 2010ते २०२१ दरम्यान देशभरातील पाच केंद्रांवर 1,803 कर्करोग रुग्ण आणि 1,903 निरोगी व्यक्तींची तुलना केली. बहुतेक सहभागी 35 ते 54वयोगटातील होते, तर अंदाजे 46 टक्के लोक 25 ते 45 वयोगटातील होते, यात असं दिसून आलं की, हा आजार तरुणांना अधिकाधिक प्रभावित करत आहे.
अभ्यासादरम्यान, सहभागींना त्यांच्या अल्कोहोल आणि तंबाखूच्या सवयींबद्दल तपशीलवार प्रश्न विचारण्यात आले, ज्यात ते किती काळ मद्यपान करत होते, ते किती वेळा मद्यपान करत होते आणि त्यांनी कोणत्या प्रकारचे अल्कोहोल घेतले होते असे प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले. यामध्ये बिअर, व्हिस्की, वोडका, रम आणि फ्लेवर्ड पेये यांसारखी 11 ब्रँडेड अल्कोहोलिक पेये तसंच अपोंग, बांगला, चुल्ली, देसी दारू आणि महुआ सारखी अंदाजे 30 स्थानिक अल्कोहोलिक पेये समाविष्ट होती.
अल्कोहोल आणि तंबाखू कसे हानिकारक आहेत: अल्कोहोल आणि तंबाखूचा वापर अनेकदा एकत्र केला जातो. अल्कोहोल आणि तंबाखूचे एकत्रित सेवन तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका चार पटीने वाढवते. परंतु, संशोधकांचं म्हणणं आहे की, तंबाखूच्या वापराचा कालावधी कितीही असला तरी, अल्कोहोल तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका वाढवतो. इथेनॉल तोंडाच्या आतील आवरणाला नुकसान पोहोचवते, ज्यामुळे ते पातळ होते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर तंबाखू एकाच वेळी चघळली गेली तर त्यात असलेले कर्करोग निर्माण करणारे पदार्थ आणि विषारी पदार्थ तोंडाच्या पेशींमध्ये सहजपणे प्रवेश करू शकतात. परिणामी, कर्करोगाचा धोका आणखी वाढतो.
स्थानिक की आयातित अल्कोहोल कोणते जास्त हानिकारक आहे? बीएमजे ग्रुप जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, अल्कोहोल पिणाऱ्यांना अल्कोहोल न पिणाऱ्यांपेक्षा तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका 68 टक्के जास्त असतो. जरी अनेकांचा असा विश्वास आहे की "चांगल्या दर्जाचे" अल्कोहोल पिल्याने हा धोका कमी होतो, तरीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त अल्कोहोल पिणाऱ्यांना देखील तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका 72 टक्के असतो. स्थानिक उत्पादित अल्कोहोल पिणाऱ्यांसाठी हा धोका 87 टक्क्यांपर्यंत वाढतो. स्थानिक अल्कोहोलमध्ये मिथेनॉल आणि एसीटाल्डिहाइड सारख्या विषारी पदार्थांच्या उपस्थितीमुळे हा धोका आणखी वाढतो.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)