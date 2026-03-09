ETV Bharat / health-and-lifestyle
एअर फ्रायर्स वापरल्याने कर्करोगाचा धोका वाढतो का? ऑन्कोलॉजिस्टचा खुलासा
सोशल मीडियावर एअर फ्रायर्सबाबत एक दावा केला जात आहे, की त्यात शिजवलेले अन्न कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकते. या दाव्यात काही तथ्य आहे का?
Published : March 9, 2026 at 2:05 PM IST
air fryers and health risk: आजकाल, निरोगी स्वयंपाकाच्या नावाखाली, एअर फ्रायर्स जवळजवळ प्रत्येक स्वयंपाकघराचा भाग बनले आहेत. एअर फ्रायर्सचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ते कमी तेलात ‘डीप फ्राय’ आवश्यक असलेले पदार्थ शिजवू शकते. परंतु, एअर फ्रायर्सबाबत सोशल मीडियावर एक दावा केला जात आहे. ज्यामुळे लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. दाव्यानुसार, एअर फ्रायर्समध्ये शिजवलेले अन्न कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकते. यामागील कारण एअर फ्रायर्समध्ये अॅक्रिलामाइड नावाचे संयुग तयार होणे असल्याचं म्हटलं जातं. ज्यामुळे कर्करोग होऊ शकतो. आता प्रश्न असा आहे की, या दाव्यात काही तथ्य आहे की नाही? कर्करोग तज्ञ डॉ. वर्तिका विश्वानी यांनी हे स्पष्ट केले आहे. चला जाणून घेऊया एअर फ्रायर्समागील सत्य..
प्रथम, एअर फ्रायर्सचे विज्ञान समजून घ्या: एअर फ्रायरमध्ये शिजवलेले अन्न आरोग्यासाठी हानिकारक आहे की नाही हे समजून घेण्यापूर्वी, एअर फ्रायर कसं कार्य करते हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. एअर फ्रायर हे मूलतः पंख्याने सुसज्ज असलेल्या ओव्हनचे एक लहान रूप आहे. हा पंखा १६०-२००°C तापमानाला गरम हवा देऊन अन्न तळतो. जेव्हा ही गरम हवा अन्नाच्या, विशेषतः पिष्टमय पदार्थांच्या संपर्कात येते, तेव्हा मेलर्ड अभिक्रियेमुळे तपकिरी रंग येतो आणि अॅक्रिलामाइड तयार होते. हे अॅक्रिलामाइड कर्करोगाचा धोका घटक असल्याचं म्हटलं जातं.
अॅक्रिलामाइड फक्त एअर फ्रायरमध्ये तयार होत नाही: डॉ. वर्तिका म्हणतात की, अॅक्रिलामाइड फक्त एअर फ्रायरमध्ये तयार होत नाही, तर तेलात तळलेल्या कोणत्याही अन्नात, जसे की पकोडे, समोसे आणि ब्रेड फ्रिटर्समध्ये देखील तयार होते तसंच बेकिंग आणि रोस्टिंग दरम्यान अॅक्रिलामाइड तयार होते.
एअर फ्रायरमध्ये तयार होणाऱ्या अॅक्रिलामाइडमुळे कर्करोग होतो का? कर्करोग तज्ञ म्हणतात की, अॅक्रिलामाइड हे ग्रुप २ए कार्सिनोजेनिक म्हणून वर्गीकृत आहे. म्हणजेच ते मानवांमध्ये कर्करोगाचे कारण बनू शकते. जरी हे अद्याप निश्चितपणे सिद्ध झालेलं नसल तरी आतापर्यंत केलेले बहुतेक संशोधन उंदरांवर अॅक्रिलामाइडचे उच्च डोस दिले गेले आहे. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचं आहे की, तेलात तळलेल्या अन्नापेक्षाही एअर फ्रायर्समध्ये तळलेले अन्न खूपच कमी अॅक्रिलामाइड तयार करते.
एअर फ्रायरमध्ये अन्न तयार करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा: डॉ. वर्तिका म्हणतात की, एअर फ्रायरमध्ये अन्न शिजवणे हे डीप-फ्राय करण्यापेक्षा बरेच चांगले आहे. ते कमी तेल वापरते, कमी वेळ घेते आणि फक्त पृष्ठभाग गरम करते, आतील स्टार्च नाही. म्हणून, डीप-फ्राय करण्याऐवजी एअर फ्रायर सुरक्षितपणे वापरू शकता. परंतु, अन्न जास्त तपकिरी होण्यापासून टाळा. त्यात अन्न फक्त सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत शिजवा. जास्त जळलेले अन्न देखील अॅक्रिलामाइडचे उच्च प्रमाण तयार करतात.