एक कप ‘ब्लॅक कॉफी’ पिल्याने हा गंभीर आजार होतो दूर

फॅटी लिव्हर हा एक सायलेंट किलर आजार आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने लिव्हर खराब होण्याचा धोका वाढतो. कसं ते या बातमीत जाणून घेऊया...

एक कप ‘ब्लॅक कॉफी’ पिल्याने हा गंभीर आजार होतो दूर (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 24, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
SYMPTOMS OF FATTY LIVER DISEASE : उच्च रक्तदाब आणि साखरेप्रमाणेच, फॅटी लिव्हर ही देखील आजकाल एक सामान्य समस्या होत चालली आहे. यकृतामध्ये थोड्या प्रमाणात चरबी असणे सामान्य आहे, परंतु जर तुमच्या यकृताच्या वजनाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त चरबी असेल तर तुम्हाला फॅटी लिव्हर असू शकते आणि यामुळे आरोग्यविषयक गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. फॅटी लिव्हर नॉर्मल असलं तर काही समस्या नाही. परंतु कधीकधी शरीरातील जास्त चरबीमुळे जळजळ होऊ शकते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जीवनशैली, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी, जास्त मद्यपान, लठ्ठपणा आणि मधुमेह ही फॅटी लिव्हरची मुख्य कारणे आहेत.

फॅटी लिव्हरचे दोन प्रकार आहेत: अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर, जे अल्कोहोल पिण्यामुळे होते आणि नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर (NAFLD), जे अल्कोहोलशिवाय देखील होऊ शकते. तज्ञ म्हणतात की नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर आरोग्यावर जास्त परिणाम करत नाही.फॅटी लिव्हर संदर्भात, सोशल मीडियावर "द लिव्हर डॉक्टर" म्हणून ओळखले जाणारे हेपॅटोलॉजिस्ट डॉ. सिरियाक ए. बी. फिलिप्स यांनी काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगितल्या आहेत. त्यांनी शिफारस केलेले साधे आहार आणि जीवनशैलीतील बदल फॅटी लिव्हर नियंत्रित करण्यास मदत करू शकतात.

एक कप ‘ब्लॅक कॉफी’ पिल्याने हा गंभीर आजार होतो दूर (Getty Images)

आपला आहार आणि जीवनशैली यकृताच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. फॅटी लिव्हरची समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा यकृतामध्ये जास्त चरबी जमा होते, जी त्याच्या क्षमतेपेक्षा 5 टक्क्यांनी जास्त असते. कालांतराने, हे पोषक तत्वांची प्रक्रिया, विषारी पदार्थांचे निर्मूलन आणि रक्तातील साखरेचे नियमन यासारख्या चयापचय कार्यांमध्ये व्यत्यय आणते. डॉ. फिलिप्स म्हणतात की, आहारातून अस्वास्थ्यकर अन्न काढून टाकल्यास आणि पौष्टिक आहार घेतल्यास फॅटी लिव्हर नियंत्रित केला जाऊ शकतो.

एक कप ‘ब्लॅक कॉफी’ पिल्याने हा गंभीर आजार होतो दूर (Getty Images)

यकृताचे आरोग्य राखण्यासाठी कोणत्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत?

  • डॉक्टर फिलिप्स यांच्या मते, काही पदार्थांमुळे फॅटी लिव्हरचा धोका वाढू शकतो. जास्त गोड पदार्थ आणि साखरेचे पेये सेवन केल्याने इन्सुलिन प्रतिरोध वाढू शकते आणि यकृताच्या पेशींमध्ये चरबी जमा होऊ शकते. यामुळे नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर रोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो.
  • भारतीय पाककृतींमध्ये नारळ तेल, पाम तेल, लोणी आणि तूप मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. यातील संतृप्त चरबी यकृतावर चरबी जमा करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. यामुळे यकृताचे कार्य बिघडू शकते. यकृताच्या आरोग्यासाठी डॉ. फिलिप्स हे पदार्थ कमी प्रमाणात सेवन करण्याची शिफारस करतात.
  • यकृताच्या नुकसानाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अल्कोहोल. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मध्यम प्रमाणात मद्यपान देखील यकृताच्या आरोग्यास हानी पोहोचवू शकते. यकृताच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि फॅटी लिव्हरचा धोका कमी करण्यासाठी अल्कोहोल पूर्णपणे टाळणे चांगले असे डॉ. फिलिप्स सुचवतात.
  • यकृताच्या आरोग्यासाठी ब्लॅक कॉफी अत्यंत फायदेशीर: डॉ. फिलिप्स म्हणतात, ब्लॅक कॉफी यकृताच्या आरोग्यासाठी चांगली आहे. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, ब्लॅक कॉफी यकृताचे कार्य सुधारते, चरबी कमी जमा होण्यास मदत करते आणि जळजळ देखील कमी करते. त्यातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि बायोएक्टिव्ह संयुगे समृद्ध असलेली ब्लॅक कॉफी इन्सुलिन संवेदनशीलता आणि एकूण चयापचय संतुलन सुधारते. दररोज एक कप ब्लॅक कॉफी पिल्याने नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर आणि अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हरचा धोका कमी होऊ शकतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

