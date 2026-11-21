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कारल्याचा कडूपणा घालवायचा आहे? स्वयंपाकघरातील 'या' 8 सोप्या टिप्स नक्की वापरून पाहा
कारल्याचा कडूपणा कमी करण्यासाठी मीठ, हळद, व्हिनेगर, दही यासारखे घरगुती उपाय प्रभावी ठरतात. तर कारल्याचे नियमित सेवन आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानले जाते.
Published : November 21, 2026 at 8:46 PM IST
हैदराबाद : कारलं ही अत्यंत आरोग्यदायी भाजी मानली जाते. मात्र, कारल्याचं नाव ऐकताच अनेकजण नाक मुरडतात. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे त्याची कडू चव. त्यामुळं कारल्याचा कडूपणा कमी करण्यासाठी अनेकजण स्वयंपाक करताना त्यात मीठ घालण्यासारखे उपाय करतात. मात्र, अनेकदा हे उपाय पुरेसे प्रभावी ठरत नाहीत. अशावेळी कारल्याचा कडूपणा कमी करण्यासाठी काही सोप्या आणि प्रभावी पद्धतींचा अवलंब करता येतो. या पद्धतींमुळं कारल्याची चव सुधारण्यास मदत होते.
- कारल्याचा कडूपणा कमी करण्याचे उपाय
1) कारल्याचे काप उन्हात वाळवा : सर्वप्रथम चाकूच्या साहाय्यानं कारल्याची जाड साल काढून घ्या. त्यानंतर त्याचे पातळ काप करून दोन ते तीन तास उन्हात ठेवा. यामुळं कारल्यातील पाण्याचं प्रमाण कमी होण्यास मदत होते आणि त्याचा कडूपणाही काही प्रमाणात कमी होतो.
2) वाळवलेले कारले साठवून ठेवा : उन्हात वाळवलेल्या कारल्याच्या कापांपासून भाजी बनवल्यास त्याची कडू चव कमी जाणवते. तसेच, योग्य प्रकारे वाळवलेले कारले बराच काळ टिकू शकते. ते हवाबंद डब्यात साठवून ठेवून नंतर भाजीसाठी वापरता येते.
3) मीठ आणि हळदीचा वापर करा : कारल्याचा कडूपणा कमी करण्यासाठी मीठ हा एक सोपा उपाय आहे. त्यासाठी कारल्याचे काप केल्यानंतर त्यावर भरपूर मीठ आणि थोडी हळद भुरभुरावी. हे काप चाळणीत किंवा भांड्यात ठेवून 20 ते 30 मिनिटे तसेच राहू द्यावेत. यामुळं कारल्यातील पाणी बाहेर पडण्यास मदत होते. त्यानंतर कारले स्वच्छ पाण्याने धुऊन हाताने चांगले पिळून घ्यावे. यामुळं कडूपणा कमी होतो आणि भाजीची चवही सुधारते.
4) कारल्याच्या बिया काढून टाका : काहीजण कारले बियांसकट शिजवतात. मात्र, विशेषतः मोठ्या आणि पूर्ण वाढलेल्या कारल्यातील बिया व आतील पांढरा भाग काढून टाकल्यास कडूपणा कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळं भाजी बनवण्यापूर्वी कारल्यातील बिया काढून घ्याव्यात.
5) व्हिनेगर आणि साखरेच्या पाण्याचा वापर करा : एका भांड्यात एक कप पाणी, एक कप व्हिनेगर आणि दोन मोठे चमचे साखर एकत्र करा. या मिश्रणात कारल्याचे काप घालून अर्धा तास भिजत ठेवा. त्यानंतर कारले बाहेर काढून स्वच्छ धुऊन घ्या. या पद्धतीमुळं कारल्याची कडू चव कमी होण्यास मदत होते.
6) उकळत्या पाण्यात कारले टाका : एका पातेल्यात पाणी उकळण्यासाठी ठेवा. पाणी उकळू लागल्यावर त्यात एक चमचा मीठ आणि कारल्याचे काप घाला. दोन मिनिटे उकळल्यानंतर कारल्याचे तुकडे बाहेर काढून थंड पाण्यात टाका. या प्रक्रियेमुळं कारल्याचा कडूपणा काही प्रमाणात कमी होतो आणि तुकडे मऊ होतात. तसेच, कारल्याची भाजी बनवताना त्यात थोडासा गूळ घातल्यास कडू चव कमी होण्यास मदत होते.
7) दह्यात कारले भिजत ठेवा : कारल्याचे काप साधारण एक तास दह्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर ते बाहेर काढून स्वच्छ धुवा आणि त्याची भाजी तयार करा. या पद्धतीमुळं कारल्याची कडू चव कमी जाणवते.
8) कारल्याचे कुरकुरीत काप तळा : भजी किंवा पकोडे बनवताना ज्याप्रमाणे भाज्यांचे पातळ काप केले जातात, त्याचप्रमाणे कारल्याचेही पातळ काप करून घ्या. त्यावर बेसन आणि आवडते मसाले लावून कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. अशाप्रकारे तयार केलेले कारल्याचे काप चविष्ट लागतात आणि त्यांचा कडूपणाही कमी जाणवतो.
लक्षात ठेवा की या सोप्या टिप्सचे पालन करून, तुम्ही कारल्यातील पोषक तत्वांना धक्का न लावता त्याचा कडूपणा कमी करू शकता. यामुळं तुम्हाला चव आणि आरोग्य फायदे दोन्ही मिळतील.
- कारल्याचे फायदे
तज्ञांच्या मते, कारल्याचे अनेक फायदे आहेत. त्याच्या नियमित सेवनाने शरीराला अनेक पोषक तत्वे मिळतात.
- कारल्यामध्ये फायबर भरपूर प्रमाणात असते, ज्यामुळं खाण्याची इच्छा कमी होते आणि उच्च-कॅलरीयुक्त जंक फूड टाळण्यास मदत होते.
- कारल्यामध्ये असलेले फायबर पचनक्रिया सुधारते, विशेषतः गर्भवती महिलांमध्ये आणि बद्धकोष्ठता व मूळव्याध टाळते.
- कारल्यामध्ये क्वेर्सेटिन नावाचा एक पदार्थ आढळतो, जो गरोदरपणात महिलांमधील मधुमेहाच्या समस्यांना प्रतिबंध करतो.
- कारल्यामध्ये झिंक, फोलेट, लोह, पोटॅशियम आणि इतर खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात, जी महिलांच्या गर्भाच्या विकासासाठी आवश्यक असतात.
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