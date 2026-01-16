ETV Bharat / health-and-lifestyle

दररोज करा या 7 गोष्टी; हृदयविकाराचा धोका होईल कमी

तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दररोज या 7 गोष्टी केल्याने हार्ट अटॅक आणि हृदयाशी संबंधित समस्यांचा धोका कमी होऊ शकतो...

heart attack prevention tips: आधुनिक जीवनशैली आणि बदलत्या खाण्याच्या सवयींमुळे, आजकाल बरेच लोक हृदयरोगाने ग्रस्त आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, दरवर्षी हृदयरोगामुळे 1.8 कोटी लोकांचा हार्ट अटॅकने मृत्यू होतो. परंतु, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, तुम्ही तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत काही बदल करून हृदयरोगाचा धोका कमी करू शकता. या संदर्भात, हृदयाचे आरोग्य सुधारणाऱ्या सात गोष्टींबद्दल जाणून घेऊया.

  1. पौष्टिक नाश्त्याने तुमचा दिवस सुरू करा: तज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की नाश्ता वगळल्याने हृदयरोगाचा धोका वाढू शकतो. म्हणून, दररोज नाश्ता खाण्याची शिफारस केली जाते. nhlbi.nih.gov वेबसाइटनुसारल, नाश्त्यात धान्य, फळे, निरोगी चरबी, ओट्स आणि काजू यांचा समावेश असावा. या सर्वांमध्ये शरीराला आवश्यक पोषक तत्वे असतात.
  2. किमान 30 मिनिटे व्यायाम करा: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दररोज व्यायाम केल्याने हृदयाचे आरोग्य सुधारू शकते. आठवड्यातून किमान 150 मिनिटे व्यायाम करणं आवश्यक आहे. जर तुम्ही जिममध्ये जात नसाल तर चालणे, सायकलिंग आणि नृत्य यासारखे व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करू शकता. तज्ञ म्हणतात की, यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि उच्च रक्तदाब कमी होतो. तज्ञ हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यासाठी दररोज किमान 30 मिनिटे व्यायाम करण्याची शिफारस करतात.
  3. मीठ आणि साखरेचे सेवन कमी करा: जास्त मीठ खाल्ल्याने उच्च रक्तदाब वाढतो, ज्यामुळे हृदयरोग होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, जास्त साखर खाल्ल्याने लठ्ठपणा आणि मधुमेह होऊ शकतो. या दोन्ही परिस्थिती हृदयावर अधिक ताण निर्माण करतात आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी समस्या निर्माण करतात. म्हणून, मीठ आणि साखरेचे सेवन मर्यादित करण्याची आणि ताजी फळे खाण्याची शिफारस केली जाते.
  4. भरपूर पाणी प्या: तज्ञ म्हणतात की भरपूर पाणी पिल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि हृदयावरील ताण कमी होतो. तज्ञ सोडा आणि एनर्जी ड्रिंक्स सारखे शीतपेये टाळण्याची शिफारस करतात. या कृत्रिम साखरेचे सेवन केल्याने रक्तातील साखर आणि कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढू शकते. त्याऐवजी, ते ग्रीन टी किंवा साधे पाणी पिण्याची शिफारस करतात.
  5. तणाव कमी करा: तणावाचा हृदयाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो असं तज्ञ म्हणतात. ते चेतावणी देतात की, दीर्घकाळ ताणामुळे उच्च रक्तदाब आणि जळजळ होण्याचा धोका वाढू शकतो. म्हणूनच, ते ताण कमी करण्यासाठी योग, ध्यान आणि प्राणायाम करण्याचा सल्ला देतात. ते म्हणतात की दररोज या व्यायामामध्ये फक्त 10 मिनिटे घालवल्याने ताण कमी होतो. परिणामी हृदयावरील ताण कमी होईल.
  6. मोठ्याने हसणे: तुम्हाला माहित आहे का, की हसणे तुमच्या हृदयासाठी चांगले आहे? तज्ञ म्हणतात की हसणे तणाव संप्रेरक कमी करते आणि रक्त परिसंचरण वाढवते. मित्रांसोबत आणि प्रियजनांसोबत वेळ घालवणे आणि मोठ्याने हसणे ताण कमी करते आणि तुमचे हृदय निरोगी ठेवते.
  7. खुर्चीवरून उठा आणि थोडे चालत जा: तज्ञ सांगतात की, कामावर असो किंवा घरी, तासन्तास एकाच ठिकाणी बसणे तुमच्या हृदयासाठी धोकादायक असू शकते. जास्त वेळ बसून राहणे केवळ रक्त परिसंचरण कमी करत नाही तर रक्तदाब वाढवते आणि हृदयावर ताण येतो. म्हणून, दर तासाला थोडे चालणे किंवा उठून हालचाल करण्याची शिफारस केली जाते. डेस्क जॉब असलेल्यांसाठी हे विशेषतः महत्वाचे आहे, त्यांनी त्यांच्या हृदयाचे रक्षण करण्यासाठी नियमित ब्रेक घ्यावा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

