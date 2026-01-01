ETV Bharat / health-and-lifestyle

नवीन वर्षात झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आत्मसात करा या 6 सवयी

जर तुम्हाला दररोज रात्री झोप येत नसेल, तर या 6 टिप्स वापरून तुमच्या झोपेचे चक्र आणि गुणवत्ता कमी करून वेळात सुधारण्यास मदत करू शकतात.

नवीन वर्षात झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अवलंब करा या 6 सवयी (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 1, 2026

Tips to improve sleep quality: जेव्हा चांगल्या आरोग्याचा विचार येतो तेव्हा आहार आणि व्यायाम हे सर्वात आधी मनात येतात. परंतु, लोक अनेकदा शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या गोष्टींपैकी एकाकडे दुर्लक्ष करतात. ती आवश्यक गोष्ट म्हणजे झोप. हो, आजकाल ही सर्वात दुर्लक्षित गोष्ट आहे. अनेक लोकांनी रात्री उशिरापर्यंत फोनवर स्क्रोल करणे हा त्यांच्या जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग बनवला आहे, त्यासाठी त्यांनी झोप बलिदान दिली आहे. यामुळे भविष्यात झोपेशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. जास्त थकवा, ताण आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयी देखील निद्रानाशासाठी कारणीभूत ठरू शकतात. पण आता तुम्हाला रात्रभर उलटे फिरावे लागणार नाही, कारण आज आम्ही सहा टिप्स शेअर करणार आहोत ज्या तुम्हाला तुमच्या झोपेची गुणवत्ता कमी वेळात सुधारण्यास मदत करतील. चला त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.

रात्रीची झोप चांगली येण्यासाठी काय करावे?

दररोज रात्री 7-9 तास झोप न घेतल्याने लठ्ठपणा, हृदयरोग, टाइप 2 मधुमेह आणि नैराश्य यासारख्या विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत काही सवयींचा समावेश केल्याने तुम्हाला चांगली झोप येण्यास मदत होऊ शकते. तुम्ही मेयो क्लिनिकच्या या टिप्स फॉलो करू शकता.

  • झोपेचे वेळापत्रक तयार करा: पुरेशी आणि दर्जेदार झोप घेण्यासाठी, झोपेचं आणि उठण्याचं वेळापत्रक सुसंगत ठेवणे महत्वाचे आहे. याचा अर्थ असा की, दररोज झोपेची आणि उठण्याची एकच वेळ पाळणे, अगदी आठवड्याच्या शेवटीही. नियमितपणे असं केल्यानं शरीराचे झोपेचे आणि उठण्याचे चक्र मजबूत होते.
  • झोपेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करा: कधीकधी तुमच्या आजूबाजूच्या वातावरणामुळेही तुमची झोप बिघडू शकते. अशा परिस्थितीत, तुमच्या खोलीतील लाइट्स, बंद करून आणि खोली शांत ठेवून आरामदायी झोपेचे वातावरण तयार करा जेणेकरून तुम्हाला चांगली झोप येईल. तसंच, झोपण्यापूर्वी स्क्रीनवर जास्त वेळ घालवणे टाळा.
  • झोपण्यापूर्वी तुम्ही काय खाता आणि पिता याकडे लक्ष द्या: तुम्हाला माहित आहे का की, तुमचे जेवण देखील तुमच्या झोपेला अडथळा आणू शकते? हो, तुम्ही जे खाता आणि पिता, विशेषतः झोपण्यापूर्वी, त्याचा तुमच्या झोपेवर थेट परिणाम होतो. जास्त खाऊ नका किंवा उपाशी झोपू नका याची काळजी घ्या. निकोटीन, कॅफिन आणि अल्कोहोल टाळा. हे सर्व रात्री तुमची झोप बिघडू शकतात.
  • झोपे मर्यादित ठेवा: दिवसा बरेच लोक जास्त वेळ झोप घेतात, विशेषतः जे सकाळी लवकर उठतात. मात्र, जास्त वेळ झोपेमुळे रात्रीच्या झोपेत अडथळा येऊ शकतो. म्हणून, दिवसा जास्त झोप घेणे टाळा आणि झोप एका तासापेक्षा जास्त मर्यादित करू नका.
  • तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत शारीरिक हालचालींचा समावेश करा: नियमित शारीरिक हालचालींमुळे चांगली झोप येते हे बऱ्याच लोकांना माहिती नसते. म्हणून, स्वतःला शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय ठेवा. परंतु झोपेच्या वेळेच्या अगदी जवळ सक्रिय राहण्याचे टाळा.
  • ताण व्यवस्थापित करा: ताण आणि चिंता यामुळे लोक रात्रभर अंथरुणावर उलटे फिरत राहतात. जर तुम्हाला रात्री काम, घर किंवा नातेसंबंधांबद्दल काळजी वाटत असेल, तर झोपण्यापूर्वी तुमच्या चिंता सोडवण्याचा प्रयत्न करणे महत्वाचे आहे. तुमच्या चिंता कमी केल्याने तुम्हाला चांगली झोप येण्यास मदत होऊ शकते. तुम्ही ध्यान आणि जर्नलिंगचा वापर मदतीसाठी करू शकता.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

