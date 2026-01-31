ETV Bharat / health-and-lifestyle
किडनी खराब होण्याची 6 लक्षणं; दुर्लक्ष केल्यास धोकादायक
खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि जीवनशैलीमुळे विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. यातील सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे किडनीचे नुकसान.किडनी व्यवस्थित काम करत नसल्यास अनेक समस्या उद्भवू शकतात.
Published : January 31, 2026 at 4:12 PM IST
early signs of kidney failure: यकृतानंतर, शरीरातील कचरा योग्यरित्या काढून टाकण्यात किडनीची भूमिका महत्त्वाची असते. किडनी मूत्रमार्गे घाण काढून टाकते. इतकेच नाही तर मूत्रपिंड रक्त शुद्ध करण्यात आणि पाण्याचे प्रमाण नियंत्रित करण्यात किडनी महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, कधीकधी किडनीच्या कार्यात बदल दिसून येतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे ते खराब होते. जेव्हा किडनी खराब होते, तेव्हा शरीरात विषारी पदार्थ जमा होतात. परिणामी घाण योग्यरित्या बाहेर काढता येत नाही. यामुळे विविध समस्या उद्भवतात. परंतु, जेव्हा किडनी खराब होते, तेव्हा काही मूलभूत लक्षणे दिसतात. जर त्यांचं योग्यरित्या निरीक्षण केलं नाही तर समस्या आणखी वाढते. तर ती लक्षणं कोणती ते जाणून घेऊया...
किडनीचे नुकसान: आधी सांगितल्याप्रमाणे, किडनी रक्त फिल्टर करते आणि शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकते. जेव्हा हे विस्कळीत होते, तेव्हा वैद्यकीय भाषेत असे म्हटले जाते की किडनी निकामी झाली. खर तर किडनी सहजासहजी खराब होत नाहीत. ती खराब होण्यामागे अयोग्य आहार, चुकीची जीवनशैली आणि जास्त मसालेदार पदार्थ कारणीभूत ठरतात. यासारख्या घटकांमुळे किडनीच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो.
जास्त मीठ आणि धूम्रपान: जास्त मीठ आणि प्रथिने घेतल्यास या समस्या उद्भवू शकतात. काही लोक धूम्रपान आणि मद्यपान जास्त प्रमाणात करतात. यामुळे किडनी खूप लवकर खराब होते. निद्रानाशामुळे देखील किडनीचे नुकसान होते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, हे एक मूक हत्यार आहे. बीपी आणि साखरेसारख्या गोष्टींसाठी दीर्घकाळ औषध घेतल्याने देखील किडनीचे नुकसान होण्याचा धोका असतो. यामुळे किडनी स्टोन देखील तयार होऊ शकतात.
वारंवार लघवी: जेव्हा किडनी खराब होते, तेव्हा काही लक्षणे दिसतात. जर लक्षण योग्यरित्या आणि योग्य वेळी ओळखले गेले तर समस्या कोणत्याही अडचणीशिवाय सोडवता येतात. किडनी खराब होण्याचे मुख्य लक्षणं म्हणजे वारंवार लघवी लागणे. वारंवार लघवी लागणे हे किडनी खराब झाल्याचे लक्षण आहे. विशेषतः रात्री वारंवार लघवी लागणे.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे.. मागील दिवसांच्या तुलनेत, लघवी खूप कमी प्रमाणात येणे, हे देखील मूत्रपिंडाच्या नुकसानाचे लक्षण आहे. लघवीमध्ये जास्त फेस येणे, त्याचे स्वरूप खूप पिवळे आणि हिरवे असणे, लघवीद्वारे रक्त येणे ही देखील मूत्रपिंड खराब झाल्याची लक्षणं आहेत. जर मूत्रपिंड योग्यरित्या कार्य करत नसेल तर शरीरात अशुद्धता जमा होते. जर अशुद्धता बाहेर काढली गेली नाही तर अनेक समस्या उद्भवतात. विशेषतः, पचनाच्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता जास्त असते.
बद्धकोष्ठता: जेव्हा किडनी योग्यरित्या कार्य करत नाहीत, तेव्हा शरीरात विषारी पदार्थ जमा होतात. याचा थेट परिणाम पचनसंस्थेवर होतो. वारंवार उलट्या होणे आणि भूक न लागणे यासारखी लक्षणे दिसून येतात. सर्वात प्रमुख लक्षण म्हणजे बद्धकोष्ठता. एकदा ही समस्या सुरू झाली की ती सहजासहजी दूर होत नाही. शिवाय, बद्धकोष्ठतेमुळे इतर आजार देखील होऊ शकतात. आणखी एक महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे, जेव्हा मूत्रपिंडे योग्यरित्या कार्य करत नाहीत, तेव्हा शरीरातील अतिरिक्त पाणी आणि मीठ बाहेर टाकता येत नाही. सोडियम वाढल्याने ते स्नायूंपर्यंत पोहोचते. जर ते जास्त काळ साठवले तर सूज येते. ही सूज विशेषतः हात आणि पायांमध्ये दिसून येते. हे लक्षण सकाळी अधिक लक्षात येते.
अत्यंत सुस्ती: किडनी खराब झाल्यावर दिसणारे आणखी एक लक्षण म्हणजे अत्यंत आळस. सामान्यतः किडनी एरिथ्रोपोएटिन नावाचे हार्मोन जास्त प्रमाणात तयार करते. हा एक असा हार्मोन आहे, जो लाल रक्तपेशी तयार करण्यासाठी वापरला जातो. जेव्हा किडनीचे कार्य प्रभावित होते, तेव्हा हा हार्मोन तयार होत नाही. परिणामी, लाल रक्तपेशींची संख्या कमी होते. यामुळे हळूहळू अशक्तपणा येतो.
लाल रक्तपेशी म्हणजे हिमोग्लोबिन कमी होते. रक्त कमी झाल्यावर खूप थकता जाणवतो. बरेच लोक याला सामान्य थकवा मानतात. मात्र, वारंवार थकवा जाणवणे म्हणजे तुम्हाला नक्कीच सतर्क राहण्याची गरज आहे. जेव्हा किडनी खराब होते, तेव्हा पाठदुखीची समस्या देखील उद्भवते. किडनी स्टोन, संसर्ग आणि जळजळ यामुळे तीव्र वेदना होतात. जर लघवीमध्ये बदल होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
ही वैशिष्ट्ये : जेव्हा मूत्रपिंड खराब होतो, तेव्हा जमा होणारे सर्व विषारी पदार्थ केवळ पचनसंस्थेवरच परिणाम करत नाहीत तर मेंदूवरही परिणाम करतात. परिणामी कामावर लक्ष केंद्रित करणे कमी होते. डोकेदुखी, निद्रानाश आणि मानसिक चिंता यासारखी लक्षणे देखील अनेकदा दिसून येतात. उलट्या, आळस आणि भूक न लागणे देखील त्रासदायक असतात. किडनीचे नुकसान झाल्यामुळे खनिजे आणि पोषक तत्वांमधील संतुलन बिघडते. परिणामी त्वचेच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे त्वचा खूप कोरडी होते. अनेकदा खाज सुटते. ही लक्षणे दिसली तर सतर्क राहणे चांगले.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
