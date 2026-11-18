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धूम्रपानच नव्हे, तर दैनंदिन जीवनातील ‘हे’ 5 घटकही फुफ्फुसांसाठी ठरू शकतात घातक!
धूम्रपानाव्यतिरिक्त घरातील प्रदूषण, धूळ, रासायनिक क्लीनर, अगरबत्ती आणि बुरशी यांसारखे घटक फुफ्फुसांना हानी पोहोचवू शकतात.
Published : November 18, 2026 at 2:59 PM IST
हैदराबाद : धूम्रपान हे फुफ्फुसांच्या नुकसानीचे प्रमुख कारण मानले जाते. मात्र, श्वसनाच्या आरोग्यासाठी धूम्रपान हाच एकमेव धोका नाही. दैनंदिन जीवनातील अनेक पर्यावरणीय घटकांमुळं हळूहळू फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते, फुफ्फुसांमध्ये दाह निर्माण होऊ शकते तसेच दमा आणि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज (सीओपीडी) यांसारखे आधीपासून असलेले श्वसनविकार अधिक गंभीर होऊ शकतात.
दैनंदिन जीवनातील पाच धोकादायक घटक : अनेकदा हा धोका आपल्या लक्षातही येत नाही, कारण आपण त्यांना दैनंदिन जीवनाचा सामान्य भाग समजतो. कोलकाता येथील सीके बिर्ला हॉस्पिटल, सीएमआरआयमधील सल्लागार फुफ्फुसरोगतज्ज्ञ डॉ. श्याम कृष्णन यांनी धूम्रपानाव्यतिरिक्त दैनंदिन जीवनातील अशाच पाच धोकादायक घटकांची माहिती दिली आहे. या घटकांमुळे फुफ्फुसांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो
फुफ्फुसांना नुकसान पोहोचवणारे 5 धोकादायक घटक
1) घरातील वायुप्रदूषण : स्वयंपाक करताना निर्माण होणाऱ्या धुरामुळं, विशेषतः लाकूड, कोळसा यांसारख्या इंधनांचा वापर केल्यास, हवेत सूक्ष्म कण आणि हानिकारक वायू मिसळतात. स्वयंपाकघरात पुरेसे वायुवीजन नसल्यास हे प्रदूषक घरातच साचून राहतात. त्यामुळं श्वसनमार्गाला त्रास होऊ शकतो आणि दीर्घकालीन श्वसनविकारांचा धोका वाढू शकतो.
2) धूळ आणि बांधकामामुळं होणारे प्रदूषण : रस्त्यावरील धूळ, बांधकामांमधून निर्माण होणारा कचरा आणि हवेत पसरणारे सूक्ष्म कण यांच्या सततच्या संपर्कामुळं श्वसनमार्गाला त्रास होऊ शकतो. दीर्घकाळ धुळीच्या संपर्कात राहिल्यानं फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होण्याची शक्यता असते. विशेषतः आधीपासून श्वसनविकार असलेल्या व्यक्तींना याचा अधिक त्रास होऊ शकतो. अशा ठिकाणी मास्क वापरणे तसेच धुळीच्या अनावश्यक संपर्कापासून दूर राहणे फायदेशीर ठरते.
3) घरगुती स्वच्छता उत्पादने : तीव्र जंतुनाशके, ब्लीच, एरोसोल स्प्रे आणि रासायनिक स्वच्छता उत्पादनांमधून बाहेर पडणारे वायू श्वसनमार्गाला त्रासदायक ठरू शकतात. विशेषतः ब्लीच अमोनिया किंवा आम्लयुक्त क्लीनरमध्ये मिसळल्यास विषारी वायू तयार होऊ शकतात.
4) अगरबत्ती आणि डास प्रतिबंधक उत्पादने : अगरबत्ती किंवा डास प्रतिबंधक कॉइल जाळल्याने हवेत धूर, सूक्ष्म कण पसरतात. त्याचप्रमाणे, एरोसोल स्वरूपातील डास प्रतिबंधक उत्पादनांचा अतिवापर केल्यानेही श्वसनमार्गाला त्रास होऊ शकतो. विशेषतः अपुऱ्या हवेशीर ठिकाणी अशा उत्पादनांचा वारंवार वापर केल्यास दमा किंवा सीओपीडी असलेल्या व्यक्तींना खोकला, घरघर आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.
5) ओलावा, बुरशी आणि अपुरे वायुवीजन : स्नानगृह, स्वयंपाकघर आणि पुरेसे वायुवीजन नसलेल्या खोल्यांमध्ये ओलावा साचल्यामुळे बुरशीची वाढ होऊ शकते. या बुरशीचे सूक्ष्म बीजाणू हवेत पसरतात. त्यामुळं ॲलर्जी, श्वसनमार्गाची जळजळ आणि दम्याची लक्षणे उद्भवू शकतात. याशिवाय, गाद्या, गालिचे आणि फर्निचरमध्ये आढळणारे धुळीचे सूक्ष्म कीटक (डस्ट माइट्स) यांच्यामुळेही ॲलर्जी आणि श्वसनविषयक त्रास वाढू शकतो.
फुफ्फुसांचे आरोग्य जपण्यासाठी काय करावे? : फुफ्फुसांचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी केवळ धूम्रपान टाळणे पुरेसे नाही, तर आपण श्वास घेत असलेल्या हवेच्या गुणवत्तेकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. घरातील वायुवीजन सुधारणे, आर्द्रतेवर नियंत्रण ठेवणे, घरातील धूर कमी करणे, स्वच्छतेची रासायनिक उत्पादने काळजीपूर्वक वापरणे आणि धुळीचा अनावश्यक संपर्क टाळणे यांसारख्या साध्या उपायांमुळे फुफ्फुसांचे आरोग्य जपण्यास मदत होऊ शकते.
श्वसनाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका : सततचा खोकला, घरघर, छातीत जडपणा किंवा श्वास घेण्यास होणारा त्रास यांकडे किरकोळ समस्या समजून दुर्लक्ष करू नये. अशी लक्षणे वारंवार जाणवत असल्यास किंवा त्यांची तीव्रता वाढत असल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
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