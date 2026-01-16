ETV Bharat / health-and-lifestyle

99% लोक झोपण्यापूर्वी करतात या 5 चुका, पोषणतज्ञ श्वेता शाह यांनी केला खुलासा

पोषणतज्ञ श्वेता शाह म्हणतात की, भारतातील बहुतेक लोक झोपण्यापूर्वी काही चुका करतात, ज्यामुळे झोप खराब होऊ शकते. शिवाय, त्यांच्या आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम होतो.

99% लोक झोपण्यापूर्वी करतात या 5 चुका, पोषणतज्ञ श्वेता शाह यांनी केला खुलासा
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 16, 2026 at 7:42 PM IST

common night sleeping habits: सकाळपासून रात्रीपर्यंतच्या आपल्या सवयी आरोग्यासाठी चांगल्या किंवा वाईट मानल्या जातात. आजकाल, अनेक आरोग्य समस्या अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीमुळे निर्माण होतात. लोकांच्या सकाळच्या काही वाईट सवयींमुळे दिवसभर थकवा जाणवतो. तसंच काही लोक झोपण्यापूर्वी असे काही काम करतात, ज्यामुळे त्यांच्या झोपेवर परिणाम होतो. जर रात्री योग्य सवयी आणि दिनचर्या पाळल्या नाही तर झोपेची कमतरता जाणवू शकते, ज्यामुळे हृदयाच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. पोषणतज्ञ श्वेता शाह यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यात त्यांनी रात्रीच्या काही सवयी आजारांना कशा कारणीभूत ठरू शकतात हे स्पष्ट केलंय. बहुतेक लोक या सवयींचे पालन करतात, ज्यामुळे त्यांना पुरेशी झोप मिळत नाही. यामुळे, कायम ताणतणाव आणि दिवसभर आळस जाणवते. चला तर या सवयी कोणत्या त्या जाणून घेऊया..

पोटावर झोपणे: काही लोक पाठीवर झोपणे पसंत करतात, तर काहीजण कुशीवर झोपणे पसंत करतात. मात्र, बहुतांश लोकांना पोटावर झोपण्याची सवय असते. प्रत्येकाची झोपण्याची पद्धत वेग-वेगळी असते. श्वेता शाह म्हणतात की, पोटावर झोपल्याने श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. त्याचा हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. यामुळे मेंदूला ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो आणि झोपेत अडथळा येतो. अशा परिस्थितीत तुम्हाला वारंवार बाजू बदलाव्या लागतात. म्हणून, पाठीवर किंवा कुशीवर झोपण्याचा प्रयत्न करा.

99% लोक झोपण्यापूर्वी करतात या 5 चुका, पोषणतज्ञ श्वेता शाह यांनी केला खुलासा (Getty Images)

झोपेच्या गोळ्या: कमी झोप किंवा झोप येत नसलेले लोक स्वतःचे डॉक्टर बनतात आणि झोपेच्या गोळ्या घेऊ लागतात. झोपेच्या गोळ्या तुम्हाला तोपर्यंत झोपण्यास मदत करू शकतात जोपर्यंत त्या तुम्ही घेत असता. त्यानंतर, समस्या कायमची बनते. झोपेच्या गोळ्यांमुळे नैराश्य येऊ शकते आणि दारू पिणाऱ्या लोकांमध्ये रिएक्शन होऊ शकते. तसंच गोळ्यांच्या अतिसेवनाने मृत्यूचा देखील धोका वाढतो. म्हणून, झोपेच्या गोळ्या टाळा; डॉक्टरांचा योग्य सल्ला घ्या.

99% लोक झोपण्यापूर्वी करतात या 5 चुका, पोषणतज्ञ श्वेता शाह यांनी केला खुलासा (Getty Images)

जड आणि उशिरा जेवण: आजही, बहुतेक घरांमध्ये, रात्रीचे जेवण रात्री 10-11 वाजता केले जाते आणि नंतर सर्वजण रात्री 12 वाजेपर्यंत झोपायला जातात. जेवण बहुतेकदा जड असते, जसे की चपाती, भाज्या, डाळ, भात, किंवा चिकन किंवा मटण. जर तुम्ही रात्री उशिरा जेवत असाल तर हलके जेवण करत जा. साधारणपणे, रात्रीचे जेवण झोपण्यापूर्वी सुमारे तीन तास आधी खाल्ले पाहिजे आणि रात्री हलके जेवण करण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे आतड्यांचे आरोग्य राखले जाईल, पचन सुधारेल, पचन सोपे होईल आणि आतडे स्वच्छ राहतील.

उशीजवळ फोन: बहुतेक लोक त्यांचे मोबाईल फोन त्यांच्या उशाजवळ ठेवतात आणि झोपातात. ही चूक करणे थांबवा. रात्री अचानक तुमच्या फोनचा कंपन किंवा रिंग तुम्हाला जागे करू शकते, यामुळे तुमच्या हृदयाचे ठोके वाढू शकतात, तणाव संप्रेरक सुरू होऊ शकतात आणि झोपेवरही परिणाम होऊ शकतो. नेहमी मोबाईल तुमच्यापासून काही अंतरावर ठेवून झोपा.

टीव्ही चालू ठेवून झोपणे: बरेच लोक टीव्ही पाहता-पाहता झोपतात आणि अशा परिस्थितीत टीव्ही चालू राहतो. टीव्हीचा आवाज नीट झोपायला मदत करत नाही, मेंदू सक्रिय राहतो, हृदयाचे ठोके जलद राहतात आणि अचानक येणारा कोणताही आवाज तुम्हाला घाबरवू शकतो आणि जागे करू शकतो, जे धोकादायक आहे. म्हणून, नेहमी टीव्ही बंद करून झोपा. झोपण्याची खोली जितकी शांत असेल तितकी तुमची झोप चांगली होईल.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

