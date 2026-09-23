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40 टक्के मधुमेही रुग्णांना किडनी खराब होण्याचा धोका, जाणून घ्या कारण

मधुमेहामध्ये (Diabetic) किडनी (Kidney) खराब होण्याचा धोका जास्त असतो. वैद्यकीय भाषेत या स्थितीला ‘डायबेटिक नेफ्रोपॅथी’ म्हणतात. जाणून घ्या कसे...

Diabetic Patients
मधुमेही रुग्णांना किडनी खराब होण्याचा धोका (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 10:50 AM IST

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हैदराबाद : मधुमेह (Diabetic) ही जगभरातील लाखो लोकांना प्रभावित करणारी गंभीर आरोग्य समस्या आहे. मधुमेह असलेल्या व्यक्तींची रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात असली तरी कालांतरानं डोळे, हृदय, किडनी (Kidney) यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. विशेषतः किडनीवर मधुमेहाचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते. या स्थितीला ‘डायबेटिक नेफ्रोपॅथी’ असं म्हटलं जातं. किडनीच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा दिसून येत नाहीत. त्यामुळं मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी नियमितपणे रक्त आणि लघवीच्या चाचण्या करून किडनीच्या कार्याची तपासणी करणं आवश्यक असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

मधुमेहामुळं किडनीचा आजार होतो का? : मधुमेहावर योग्य नियंत्रण न ठेवल्यास दीर्घकालीन किडनीचा आजार (CKD) होण्याचा धोका वाढू शकतो. रक्तातील ग्लुकोजचं प्रमाण वाढल्यानं किडनीतील सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळं किडनीची टाकाऊ पदार्थ फिल्टर करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. किडनीच्या आजाराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेकदा कोणतीही स्पष्ट लक्षणे दिसत नाहीत. साध्या रक्त आणि लघवीच्या चाचण्यांद्वारे हा आजार लवकर शोधता येऊ शकतो. मधुमेह असलेल्या व्यक्तींमध्ये किडनी निकामी होणे तसेच हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका वाढू शकतो.

मधुमेह असलेल्या किती जणांना किडनीच्या आजाराचा धोका? : जर्नल ऑफ लॅबोरेटरी अँड प्रिसिजन मेडिसिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, मधुमेह असलेल्या सुमारे 40 टक्के लोकांना किडनीच्या आजाराचा धोका असू शकतो.

मीठाचा किडनीवर परिणाम : नियमित आरोग्य तपासणीसोबत जीवनशैलीत बदल करणेही महत्त्वाचे आहे. विशेषतः आहारातील मिठाचं प्रमाण नियंत्रित ठेवणं आवश्यक आहे. जास्त मीठ सेवन केल्यानं रक्तदाब वाढू शकतो आणि त्यामुळं किडनीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, प्रौढांनी दररोज 5 ग्रॅमपेक्षा कमी मीठ सेवन करण्याचा प्रयत्न करावा. प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांमधून नकळत मोठ्या प्रमाणात मीठाचे सेवन होऊ शकते.

या पदार्थांमध्ये मीठाचे प्रमाण जास्त असू शकते :

  • प्रक्रिया केलेले स्नॅक्स
  • कॅन केलेले पदार्थ
  • ब्रेड आणि चीज
  • फास्ट फूड

मीठाचे सेवन कमी कसे करावे?

  • पॅकींगवरील लेबल वाचा : खाद्यपदार्थ खरेदी करताना पॅकींगवरील मीठाचं प्रमाण तपासा आणि कमी सोडियम असलेले पदार्थ निवडा.
  • घरी स्वयंपाक करा : ताज्या पदार्थांचा वापर करून घरी स्वयंपाक केल्यास आहारातील मीठाचं प्रमाण नियंत्रित ठेवणं सोपं जातं.
  • प्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी करा : ताजी फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करा.
  • मीठाला पर्याय वापरा : चव वाढवण्यासाठी अतिरिक्त मीठाऐवजी विविध औषधी वनस्पती आणि मसाल्यांचा वापर करता येतो.

मिठाचं सेवन नियंत्रित ठेवल्यानं रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळं किडनीवरील ताण कमी करण्यास मदत होते, असं तज्ज्ञांचे म्हणणं आहे.

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DIABETIC PATIENTS
मधुमेह
KIDNEY FAILURE
किडनी खराब होण्याचा धोका
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