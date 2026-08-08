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जेवणानंतर लगेच सोफ्यावर आडवे होता?, ॲसिड रिफ्लक्स टाळण्यासाठी ‘20 मिनिटांचा नियम’ लक्षात ठेवा
जेवणानंतर होणारा 'ॲसिड रिफ्लक्स' (Acid Reflux) (आम्लपित्ताचा त्रास) टाळण्यासाठी '20 मिनिटांचा नियम' ही एक सोपी, मोफत आणि प्रभावी सवय असल्याचं आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात.
Published : August 8, 2026 at 6:28 PM IST
हैदराबाद : पोटभर जेवण झाल्यानंतर लगेच जवळचा सोफा शोधण्यापेक्षा दुसरा आनंद क्वचितच असेल. पोट भरलेलं असतं, टीव्ही सुरू असतो आणि सोफ्याच्या उशा आराम करण्यासाठी आपणास खुणावत असते. बाहेर हलका पाऊस पडत असेल किंवा संध्याकाळच्या डुलकीची चाहूल लागलेली असेल, तर काही वेळ आडवे होण्यात काहीच गैर नाही, असं वाटू शकतं. मात्र, तुम्हाला ॲसिड रिफ्लक्सचा (Acid Reflux) त्रास असेल, तर जेवणानंतर लगेच आडवं होणं पोटासाठी आणि अन्ननलिकेसाठी त्रासदायक ठरू शकतं.
ॲसिड रिफ्लक्स म्हणजे काय? : जेव्हा पोटातील अन्न किंवा पाचक रस अन्ननलिकेत परत येते, तेव्हा ॲसिड रिफ्लक्सची समस्या निर्माण होते. त्यामुळं छातीत जळजळ होणं, आंबट ढेकर येणं किंवा घशात आम्ल आल्यासारखं वाटणं अशी लक्षणे जाणवू शकतात. पोटभर जेवण, जेवल्यानंतर लगेच आडवं होणं, काही विशिष्ट पदार्थ आणि पेये आणि अतिरिक्त वजन यामुळं ही समस्या वाढू शकते. विशेषतः रात्री रिफ्लक्सचा त्रास होत असल्यास, जेवण आणि झोप यामध्ये किमान 2 ते 3 तासांचं अंतर ठेवणं उपयुक्त ठरू शकतं. यासोबतच आणखी एका छोट्या सवयीचा विचार करता येतो तो म्हणजे ‘20 मिनिटांचा नियम’.
पोटाला द्या 20 मिनिटे : ‘क्षेमवन नॅचरोपॅथी अँड योग सेंटर’चे मुख्य वेलनेस अधिकारी डॉ. नरेंद्र के. शेट्टी यांच्या मते, जेवणानंतर किमान 20 मिनिटे ताठ स्थितीत म्हणजेच बसून किंवा उभे राहून राहिल्यानं पचनास मदत होऊ शकते आणि पोटातील आम्ल अन्ननलिकेत परत येण्याची शक्यता कमी होण्यास मदत मिळू शकते. यामागील कारण सोपं आहे. जेवण केल्यानंतर पचनक्रिया सुरू होते. अशावेळी लगेच आडवे न होता काही काळ ताठ स्थितीत राहिल्यास गुरुत्वाकर्षणामुळं पोटातील अन्न आणि आम्ल अन्ननलिकेकडं परत जाण्याची शक्यता कमी होण्यास मदत होते.
जेवणानंतर सावकाश चालणे ठरू शकते फायदेशीर : जेवणानंतर काही वेळ हळू आणि निवांत चालणे हा आणखी एक पर्याय आहे. हलकी हालचाल पचनसंस्थेच्या कार्याला मदत करू शकते. तसेच, पोटभर जेवणानंतर जाणवणारे पोट जड होणे किंवा फुगल्यासारखे वाटणे यामध्येही काही प्रमाणात आराम मिळू शकतो. यासाठी धावण्याची किंवा जास्त व्यायाम करण्याची गरज नाही. साधं आणि सावकाश चालणं पुरेसं आहे.
जेवल्यानंतर लगेच आडवे का होता का ? : जेवणानंतर लगेच आडवे झाल्यास पोटातील अन्न किंवा द्रव अन्ननलिकेकडं परत जाणं सोपं होऊ शकतं. ज्यांना आधीपासून ॲसिड रिफ्लक्सचा त्रास आहे, त्यांच्यामध्ये लक्षणे अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असते. योग आणि समग्र आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून डॉ. शेट्टी जेवणानंतर काही काळ शांत आणि सजग राहण्याचा सल्ला देतात. आरामदायी वाटत असल्यास वज्रासनात 5 ते 10 मिनिटे बसणं हा काहींसाठी पर्याय असू शकतो. मात्र, गुडघे, घोटे किंवा हालचालींशी संबंधित समस्या असल्यास स्वतःला कोणत्याही आसनात जबरदस्तीनं बसवू नये. त्याऐवजी आरामदायी ताठ बसण्याची स्थिती निवडावी.
कमी प्रमाणात जेवल्यानेही होऊ शकतो फायदा : जर तुम्ही नियमितपणे अतिप्रमाणात जेवत असाल, तर जेवणानंतर 20 मिनिटे ताठ राहणे हा एकटाच उपाय पुरेसा ठरणार नाही. अशावेळी जेवणाचं प्रमाण कमी करणं आणि कोणते पदार्थ खाल्ल्यानंतर रिफ्लक्सची लक्षणे वाढतात, याकडं लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे.
आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. स्नेहा भारडिया : महाराष्ट्रातील ‘व्यंकटेश आयुर्वेद क्लिनिक’च्या आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. स्नेहा भारडिया (BAMS) यांनीही कमी प्रमाणात जेवणाचे आणि लक्षणे वाढवणारे पदार्थ ओळखण्याचा सल्ला दिलाय. विशेषतः रात्रीच्या जेवणाबाबत ही बाब महत्त्वाची ठरते. रात्री जड जेवण करून लगेच झोपल्यास पोटातील अन्न पचण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही आणि त्यामुळं रिफ्लक्सची समस्या वाढू शकते.
रात्री झोपताना कोणती बाजू योग्य? : डॉ. भारडिया यांच्या मते, काही लोकांना रात्री ॲसिड रिफ्लक्सचा त्रास होत असल्यास डाव्या कुशीवर झोपणे तुलनेने अधिक आरामदायी ठरू शकते. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीची लक्षणे वेगवेगळी असू शकतात.
कोणते पदार्थ रिफ्लक्स वाढवू शकतात? : काही व्यक्तींमध्ये मसालेदार किंवा आम्लयुक्त पदार्थ, चॉकलेट, कॉफी, पुदिना आणि मद्य यामुळे रिफ्लक्सची लक्षणे वाढू शकतात. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कारणे वेगवेगळी असतात. त्यामुळं कोणता पदार्थ खाल्ल्यानंतर त्रास वाढतो, याची नोंद ठेवणं उपयुक्त ठरू शकते.
जेवणासोबत पाणी पिण्याबाबत काय? : डॉ. भरडिया जेवताना पाणी पिण्याचं प्रमाण मर्यादित ठेवण्याचा सल्ला दिलाय. कारण, द्रवपदार्थांचे सेवन मुद्दामहून इतके कमी करण्याची गरज नाही, ज्यामुळं अस्वस्थता निर्माण होईल. शरीरातील पाण्याचं योग्य प्रमाण राखणं महत्त्वाचं आहे आणि 'रिफ्लक्स'चा त्रास असलेल्यांनी जेवताना पाणी पिणं टाळावं, अशी कोणतीही सर्वसाधारण वैद्यकीय शिफारस नाही. पचनाशी संबंधित अनेक गोष्टींप्रमाणेच, इथेही 'मध्यम मार्ग' किंवा 'समतोल राखणे' हेच अधिक योग्य ठरेल.
‘20 मिनिटांचा नियम’ लक्षात ठेवा : ‘20 मिनिटांचा नियम’ पाळण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च करण्याची गरज नाही. जेवणानंतर लगेच सोफ्यावर आडवे होण्याऐवजी काही काळ ताठ बसणं, उभे राहणं किंवा सावकाश चालणं इतकासा छोटा बदलही काही लोकांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, ॲसिड रिफ्लक्सचा त्रास वारंवार किंवा तीव्र स्वरूपात होत असेल, झोपेमध्ये व्यत्यय आणत असेल किंवा जीवनशैलीत बदल करूनही कमी होत नसेल, तर त्याकडं दुर्लक्ष करू नये. अशा परिस्थितीत डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. गरजेनुसार औषधे किंवा इतर उपचारांची आवश्यकता असू शकते.
(Declaration- वरील माहिती केवळ जनजागृती आणि शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे. कोणतीही लक्षणे आढळल्यास किंवा आरोग्याविषयी शंका असल्यास स्वतः उपचार न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.)
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