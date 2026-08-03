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'या' 10 दैनंदिन सवयींमुळं वाढू शकतो फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका; काय आहे तज्ज्ञांचा इशारा?
धूम्रपानासह प्रदूषण, अप्रत्यक्ष धूम्रपान, घरातील धूर, व्यायामाचा अभाव आणि आरोग्य तपासणीकडं दुर्लक्ष यामुळं फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
Published : August 3, 2026 at 7:32 PM IST
पुणे : फुफ्फुसाचा कर्करोग हा केवळ धूम्रपान करणाऱ्यांनाच होतो, हा समज चुकीचा असल्याचं तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे. धूम्रपान हे फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचं प्रमुख कारण असलं तरी, वायू प्रदूषण, अप्रत्यक्ष धूम्रपान, घरातील धूर आणि काही दैनंदिन सवयींमुळं धूम्रपान न करणाऱ्यांनाही या आजाराचा धोका वाढू शकतो.
फुफ्फुसाच्या कर्करोगासाठी 85 टक्के तंबाखू जबाबदार : पुण्यातील एम.ओ.सी. कॅन्सर केअरचे वैद्यकीय कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. अश्विन राजभोज यांच्या मते, इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (IARC) नुसार फुफ्फुसाच्या कर्करोगाच्या सुमारे 85 टक्के प्रकरणांसाठी तंबाखू जबाबदार असली, तरी प्रदूषित हवा, अप्रत्यक्ष धूम्रपान आणि घरातील प्रदूषक हेही देखील धोक्याचे घटक आहेत.
फुफ्फुसांच्या आरोग्यासाठी 10 धोकादायक सवयी
1) सिगारेट, बिडी किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन : धूरविरहित तंबाखू, गुटखा, सुरक्षित आहे, हा एक मोठा आणि संभाव्यतः जीवघेणा गैरसमज आहे. जरी धूर फुफ्फुसात जात नसला तरी, तो वापरकर्त्याला थेट संपर्कातून कर्करोग-कारक कार्सिनोजेन्सच्या संपर्कात आणतो.
2) अप्रत्यक्ष धूम्रपानाचा नियमित संपर्क : अप्रत्यक्ष धूम्रपानाच्या नियमित संपर्कामुळं फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो.
3) वाहतूक कोंडीत संरक्षणाशिवाय दीर्घकाळ राहणे : वाहनांमधून आणि डिझेलच्या धुरामध्ये कर्करोगास कारणीभूत ठरणारे प्रदूषक असतात.
4) हवेशीर नसलेल्या स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करणं : तळणं, बायोमास इंधन, केरोसीन आणि घन इंधन यांपासून निघणाऱ्या धुरामुळं कुटुंब हानिकारक कणांच्या संपर्कात येऊ शकतात, ज्यामुळं कर्करोगाचा धोका वाढतो.
5) अगरबत्ती, धूप आणि डास पळवणाऱ्या कॉइलचा वारंवार वापर : हे दररोज जाळल्यानं सूक्ष्म कण बाहेर पडतात, ज्यामुळं दीर्घकाळ फुफ्फुसांना त्रास होऊ शकतो.
6) घरातील वायुवीजनाकडं दुर्लक्ष करणं : खराब वायुवीजनामुळं घरात प्रदूषके साचू शकतात, ज्यामुळं फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो.
7) सततचा खोकला किंवा श्वास घेण्यास त्रास याकडं दुर्लक्ष करणं : सततचा खोकला किंवा श्वास घेण्यास होणारा त्रास याकडं दुर्लक्ष करणं, श्वसनसंस्थेशी संबंधित सततच्या लक्षणांकडं केवळ प्रदूषण किंवा हंगामी ॲलर्जीमुळं आहे असं समजून कधीही दुर्लक्ष करू नये.
8) नियमित व्यायाम आणि शारीरिक हालचाली टाळणे : नियमित व्यायामामुळं फुफ्फुसांचे कार्य आणि श्वसनसंस्थेचे एकूण आरोग्य सुधारते.
9) जोखीम असूनही आरोग्य तपासणी पुढे ढकलणे : आरोग्य तपासणीत जोखीम किंवा लक्षणे असूनही ती पुढे ढकलणे ही एक गंभीर समस्या आहे.
10) प्रदूषित वातावरणात दीर्घकाळ संरक्षणाशिवाय वावरणे : जे लोक धूम्रपान करतात, कामाच्या ठिकाणी धोक्यांना सामोरे जातात किंवा दीर्घकाळ प्रदूषणाच्या संपर्कात येतात, त्यांनी फुफ्फुसांच्या आरोग्याच्या तपासणीबद्दल आपल्या डॉक्टरांशी बोललं पाहिजे.
जागरूक असणं महत्त्वाचं : अनेक भारतीयांचा असा विश्वास आहे की फुफ्फुसाचा कर्करोग फक्त धूम्रपान करणाऱ्यांनाच होतो. आता प्रदूषित हवा, अप्रत्यक्ष धूम्रपान आणि घरातील प्रदूषकांच्या संपर्कात येणाऱ्या लोकांमध्येही फुफ्फुसाचा कर्करोग दिसून येत आहे. धोका हा आहे की या गोष्टी दैनंदिन जीवनाचा भाग बनतात आणि अनेकदा त्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं. पुण्यातील एम.ओ.सी. कॅन्सर केअर येथील वैद्यकीय कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. अश्विन राजभोज म्हणतात की, फुफ्फुसाचे आरोग्य जपण्यासाठी केवळ तंबाखूच्या वापराविषयीच नव्हे, तर आपण जिथे राहतो आणि काम करतो त्या पर्यावरणाविषयीही जागरूक असणं महत्त्वाचं आहे.
डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम : डॉ. अश्विन राजभोज यांनी सांगितलं की, तंबाखूपासून दूर राहणं, घरात योग्य वायुवीजन ठेवणं, प्रदूषणाचा संपर्क शक्य तितका कमी करणं आणि श्वसनासंबंधी लक्षणे दीर्घकाळ कायम राहिल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणं, हे फुफ्फुसांचे आरोग्य जपण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जगभरात, अगदी धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्येही, फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असल्यामुळं, या दैनंदिन धोक्यांविषयी जागरूकता असणं पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचं आहे.
(Declaration: येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सूचना केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय व आरोग्य तज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे देत आहोत. या सूचनांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम राहील.)
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