जगात सर्वाधिक शाकाहारी लोक असलेले 10 देश: भारतात मांसाहार करणाऱ्यांची संख्या जाणून घ्या
आजकाल, जवळजवळ प्रत्येक देशातील लोक आरोग्याबाबत अधिक जागरूक झाले आहेत. यामुळे ते त्यांच्या जीवनशैली आणि आहारात बदल करत आहेत...
Published : January 17, 2026 at 4:25 PM IST
VEGETARIANISM BY COUNTRY: आजकाल, डॉक्टर आणि आरोग्य तज्ञ जास्त मांस न खाण्याचा सल्ला देतात. कारण त्यामुळे हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, उच्च कोलेस्ट्रॉल आणि कर्करोग यांसारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो. तसंच पचनावर परिणाम होतो आणि जळजळ होऊ शकते. यामुळे शाकाहारी किंवा मांसाहारमुक्त आहार दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी फायदेशीर मानला जातो. परिणामी, आरोग्याबाबत जागरूक लोक वाढत्या प्रमाणात शाकाहार स्वीकारत आहेत.
शाकाहार हा आता केवळ आहारातील पर्याय नाही, तर जगभरातील विविध संस्कृती आणि पार्श्वभूमीतील लोकांनी स्वीकारलेला जीवनशैलीचा ट्रेंड आहे. तो आरोग्य, पर्यावरणीय चिंता, प्राणी कल्याण आणि सस्टेनेबिलीटीशी जोडलेला आहे. विशेषतः तरुण पिढीचा क्रेझ जास्त शाकाहारी आहाराकडे वळला आहे. वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यूच्या आकडेवारीनुसार, अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक शाकाहारी अन्न खाणं पसंत करतात. चला या 10 देशांवर एक नजर टाकूया...
भारत: भारत यादीत अव्वल स्थानावर आहे, जवळजवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या शाकाहारी आहे. आकडेवारीनुसार, भारतातील 29.5 टक्के लोक शाकाहारी आहेत. भारतातील शाकाहार धार्मिक श्रद्धांशी खोलवर जोडलेला आहे. विशेषतः हिंदू धर्म, जैन धर्म आणि बौद्ध धर्माच्या काही पंथांमध्ये, जिथे प्राण्यांबद्दल अहिंसेचे तत्व सांगतिलं जातं. भारतीय पाककृतीमध्ये जगातील काही सर्वात वैविध्यपूर्ण वनस्पती-आधारित पदार्थांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये डाळी, भाज्या आणि आंबवलेले पदार्थ तसंच दुग्धजन्य पदार्थ यांचा समावेश आहे
मेक्सिको: सायन्स डायरेक्ट वेबसाइटनुसार, मेक्सिकोच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 19 टक्के लोक शाकाहारी आहेत. ज्यामुळे ते जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शाकाहारी लोकसंख्या असलेले शहर आहे. ही संख्या तरुण पिढी आणि पारंपारिक वनस्पती-आधारित आहारांमध्ये (जसे की कॉर्न, बीन्स आणि मिरच्या) वाढती रुची यामुळे आहे. मेक्सिको शाकाहारी अन्नासाठी एक मोठी बाजारपेठ बनली आहे. जिथे 15 टक्के लवचिक (जे कमी मांस खातात) आणि 9 टक्के शाकाहारी आहेत. आरोग्यविषयक चिंता आणि नैतिक विचारांबद्दल वाढती जागरूकता देखील शाकाहारी आणि वनस्पती-आधारित आहारांच्या वाढत्या लोकप्रियतेला हातभार लावत आहे.
ब्राझील:अलीकडे ब्राझीलमध्ये शाकाहार अधिक लोकप्रिय झाला आहे. विशेषतः शहरी रहिवासी आणि तरुण पिढीमध्ये. अहवालांनुसार, 14 टक्के ब्राझिलियन शाकाहारी आहेत. जरी ब्राझील त्याच्या मांस-आधारित पदार्थांसाठी, जसे की चुरास्को, ओळखले जात असले तरी, निरोगी जीवनशैलीची इच्छा, प्राणी कल्याणाची काळजी आणि पर्यावरणीय जागरूकता यासह विविध कारणांमुळे शाकाहार वेगाने लोकप्रिय होत आहे. ब्राझिलियन आहारात नैसर्गिकरित्या फळे, बीन्स, तांदूळ आणि भाज्यांचा समावेश असल्याने, शाकाहारी जीवनशैली स्वीकारणे सोपे आहे.
तैवान: तैवानमध्ये लक्षणीय शाकाहारी लोकसंख्या आहे. आकडेवारीनुसार, देशाच्या लोकसंख्येपैकी 13.5 टक्के शाकाहारी आहेत. तैवानमधील बरेच लोक मांसाहारमुक्त आहाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या धर्मांचे पालन करतात आणि देशात एक उत्साही शाकाहारी खाद्य संस्कृती देखील आहे. त्याच्या प्रमुख शहरांमध्ये असंख्य शाकाहारी रेस्टॉरंट्स आणि स्ट्रीट फूड पर्याय उपलब्ध आहेत. तैवानमधील शाकाहारी पदार्थ बहुतेकदा सोया प्रथिने, मशरूम आणि भाज्यांपासून बनवले जातात. हे पदार्थ अशा प्रकारे तयार केले जातात की त्यांची चव मांसाहारींनाही आकर्षक करते.
इस्रायल: इस्रायल हा जगातील सर्वात शाकाहारी आणि शाकाहारी-अनुकूल देशांपैकी एक आहे. इस्रायलमध्ये, लोकसंख्येच्या १३ टक्के लोक शाकाहारी आहेत. देशात वनस्पती-आधारित आहार स्वीकारण्याची अनेक कारणे आहेत. अनेक इस्रायली पदार्थ मूळतः शाकाहारी आहेत. जसे की हुमस, सॅलड आणि मेझे आणि फलाफेल आणि हुमस हे शाकाहारी आहाराचे मुख्य घटक आहेत. आरोग्य फायद्यांमुळे अनेक इस्रायली लोकांनी देखील हा आहार स्वीकारला आहे.
ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलियामध्ये, शाकाहारी समुदाय, विशेषतः तरुण लोक, पर्यावरणीय आणि आरोग्य जागरूकतेमुळे चालणाऱ्या जीवनशैली निवडींद्वारे ग्राहकांच्या वर्तनात लक्षणीय बदल घडवून आणत आहेत. यामुळे वनस्पती-आधारित अन्नाची मागणी वाढली आहे, मांसाहारी पर्याय आणि शाकाहारी उत्पादनांची उपलब्धता वाढली आहे आणि हे बदल रेस्टॉरंट्स आणि सुपरमार्केटमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. ज्यामुळे वनस्पती-आधारित पदार्थ खाणे हा मुख्य प्रवाहाचा ट्रेंड बनला आहे. वाढत्या आरोग्यविषयक चिंता, हवामान बदलाची जाणीव आणि प्राणी कल्याणाच्या समस्यांमुळे ऑस्ट्रेलियन लोक निरोगी, अधिक पर्यावरणपूरक किंवा लवचिक आहार स्वीकारण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. आकडेवारीनुसार, 12.1 टक्के ऑस्ट्रेलियन लोक शाकाहारी आहेत. आंतरराष्ट्रीय पाककृतींमुळे प्रभावित झालेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या वैविध्यपूर्ण खाद्य संस्कृतीमुळे कॅफे, रेस्टॉरंट्स आणि किराणा दुकानांमध्ये निरोगी शाकाहारी पर्याय सहज उपलब्ध होतात.
अर्जेंटिना: अर्जेंटिनामध्ये, सुमारे 12 टक्के लोकसंख्या शाकाहारी आहे, जी पारंपारिकपणे मांस खाणाऱ्या देशात शाकाहाराकडे लक्षणीय बदल दर्शवते. आरोग्य, पर्यावरण आणि प्राणी कल्याणाच्या चिंतांबद्दल वाढती जागरूकता हे बदल घडवून आणते.