जुबिन गर्गचा 'रोई रोई बिएनाले' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दाखल, चाहत्यांची जमली गर्दी...
जुबिन गर्ग स्टारर 'रोई रोई बिएनाले' चित्रपटाची आगाऊ तिकिटे पुढील आठवड्यापर्यंत बुक करण्यात आली आहेत. हा चित्रपट आता हाऊसफुल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2025 at 1:14 PM IST
मुंबई - आसामी गायक जुबिन गर्गचं १९ सप्टेंबर रोजी सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना बुडून निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे अनेक चाहते दु:खी झाले होते. आता त्यांचा 'रोई रोई बिएनाले' आज, ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. जुबिनच्या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षक खूप उत्सुक आहेत. जुबिन गर्गचा हा शेवटचा चित्रपट आहे. 'रोई रोई बिएनाले' चित्रपट देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. आता, त्यांचा शेवटचा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी थिएटरमध्ये जमली आहे.
जुबिन गर्गच्या शेवटच्या चित्रपटाची क्रेझ : जुबिन हा एक संगीतमय रोमँटिक ड्रामा आहे, ज्याची तो जवळजवळ १९ वर्षांपासून योजना आखत होता. आता तो शेवटी पडद्यावर दिसणार आहे. हा चित्रपट त्यांच्या मृत्यूच्या काही दिवस आधी पूर्ण झाला होता. दरम्यान आसाममधील जुबिनच्या चाहत्यांमध्ये 'रोई रोई बिएनाले'ची क्रेझ इतकी तीव्र आहे की,अनेकजण पहाटे ४ वाजल्यापासून मुसळधार पावसातही उभे राहून तिकिटे खरेदी करत आहेत. सध्या आसाममधील प्रत्येक थिएटर हाऊसफुल्ल आहेत. 'रोई रोई बिएनाले' चित्रपटाची आगाऊ तिकिटे पुढील आठवड्यासाठी बुक करण्यात आली आहेत.
'रोई रोई बिएनाले' थिएटरमध्ये प्रदर्शित : दरम्यान 'रोई रोई बिएनाले' आसाममध्ये ८०० स्क्रीन्स आणि भारतातील ३० शहरांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. सर्व स्क्रीन्सवर हा चित्रपट हाऊसफुल आहेत. दरम्यान चित्रपटाची वाढती मागणी पाहूण, आसाममध्ये अंदाजे आठ नवीन स्क्रीन्स उघडण्यात आले आहेत, ज्यांचे शो सकाळी ५ ते मध्यरात्रीपर्यंत चालतील. यासह, 'रोई रोई बिएनाले' वगळता आसाममधील चित्रपटगृहांमध्ये दुसरा कोणताही चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही, ही जुबिनसाठी एक मोठी श्रद्धांजली आहे. जुबिनचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करणार असं सध्याचं चित्र दिसत आहे.
जुबिन गर्ग यांना विशेष श्रद्धांजली : जुबिनच्या चाहत्यांमध्ये चित्रपटाची क्रेझ पाहून, हा चित्रपट निश्चितच १०० कोटी रुपयांचा व्यवसाय करू शकेल अशी अपेक्षा आहे, जो आसामी चित्रपटसृष्टीत मोठा बदल घडवून आणू शकेल. जुबिन गर्ग यांना विशेष श्रद्धांजली म्हणून, आसाम सरकारनं जाहीर केले आहे की, चित्रपटाच्या प्रदर्शनातून मिळणारा राज्य जीएसटी कलेक्शनला जुबिन गर्ग यांनी स्थापन केलेल्या कलागुरु आर्टिस्ट्स फाउंडेशनला दान केला जाईल. 'रोई रोई बिएनाले'चे दिग्दर्शक राजेश भुयान यांनी सांगितलं, "हा जुबिनचा चित्रपट नाही, तर लोकांचा चित्रपट आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी लोक पहाटे ४ वाजता आले होते, हे ऐतिहासिक आहे." तसेच चित्रपट निर्माते श्यामंतक गौतम यांनी चित्रपटाबाबात म्हटलं, "प्रतिसाद अभूतपूर्व आहे. प्रत्येक स्क्रीनिंग हाऊसफुल आहे. आम्हाला परदेशातूनही चित्रपटाची मागणी येत आहे. या चित्रपटाचे देशभरात ८०० हून अधिक स्क्रीनिंग झाले आहेत. 'रोई रोई बिएनाले' हा एक संगीतमय चित्रपट आहे, म्हणून त्यात जुबिन गर्गच्या मूळ आवाजाचे रेकॉर्डिंग देखील समाविष्ट आहे.
