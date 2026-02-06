’क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम’ चित्रपटाच्या यशाचा जल्लोष! निर्मात्यांनी केली जबरस्त घोषणा...
बॉक्स ऑफिसवर 25 करोडचा महत्त्वाचा टप्पा पार केल्यावर 'क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम'च्या निर्मात्यांनी 'झिम्मा 3' आणि 'क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम 2' चित्रपटांची घोषणा केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 6, 2026 at 12:14 PM IST
हैदराबाद: मराठी माध्यमाच्या शाळेच्या अस्मितेला ठाम आवाज देणाऱ्या 'क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम' या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 25 करोडचा महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. आता हे खूप मोठं यश आहे. या यशानंतर निर्मात्यांनी भव्य सत्कार समारंभाचे आयोजन केले. या सोहळ्याला चित्रपटातील कलाकार आणि तांत्रिक टीमसह मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक नामवंत कलाकार आणि मान्यवरांची उपस्थित होते. समारंभादरम्यान या चित्रपटाच्या प्रचंड यशावर आनंद व्यक्त करत निर्माते-दिग्दर्शकांनी टीमचे आणि प्रेक्षकांचे आभार मानले. याशिवाय या कार्यक्रमात प्रेक्षकांसाठी दोन मोठ्या सरप्राईज घोषणाही करण्यात आल्या. सुपरहिट 'झिम्मा' फ्रँचायझीचा पुढचा भाग 'झिम्मा 3' आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेल्या कथेला पुढे नेत असलेला 'क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम 2' या चित्रपटांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
'झिम्मा 3' आणि 'क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम 2' चित्रपटांची घोषणा : 'क्रांतिज्योती विद्यालय -मराठी माध्यम'ला मिळालेल्या प्रचंड प्रेमाबद्दल बोलताना दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांनी म्हटलं की, "हा चित्रपट प्रेक्षकांनी मनापासून स्वीकारला, ही आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. 25 करोडचा टप्पा गाठणं ही संपूर्ण टीमची मेहनत आणि प्रेक्षकांच्या प्रेमाची पावती आहे. कलाकार, तंत्रज्ञ, निर्माते आणि पडद्यामागे काम करणाऱ्या प्रत्येक सदस्याचे मनापासून आभार. तसेच रसिक प्रेक्षकांचे ऋण शब्दांत मांडता येणार नाही. याच प्रेमामुळं आम्हाला अधिक प्रामाणिक, आशयघन चित्रपट घेऊन येण्याची ऊर्जा मिळते." या चित्रटामध्ये सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, कादंबरी कदम, निर्मिती सावंत, पुष्कराज चिरपुटकर आणि प्राजक्ता कोळी यांसारख्या कलाकारांनी जबरदस्त अभिनय केला आहे. या चित्रपटामध्ये शिक्षक-विद्यार्थी नात्याची भावनिक मांडणी, वास्तवाशी जोडलेला आशय आणि मराठी शाळेच्या आठवणी जागवणारे प्रसंग खूप उत्तम पद्धतीनं दाखविण्यात आले आहेत. हा चित्रपट फक्त यशस्वी ठरला नाही, तर प्रेक्षकांसाठी एक भावनिक अनुभव ठरला.
'क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम 2' चित्रपटाबद्दल : 25 कोटींचा टप्पा, सत्कार समारंभाचा जल्लोष आणि आगामी दोन चित्रपटांच्या घोषणांमुळं 'क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम'चा प्रवास आता नव्या उंचीवर पोहोचला आहे. प्रेक्षकांच्या प्रेमाच्या बळावर ही टीम पुन्हा एकदा दमदार आणि आशयपूर्ण कथा घेऊन येण्यासाठी सज्ज झाली आहे. दरम्यान, प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळणाऱ्या या चित्रपटातील सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, कादंबरी कदम, हरीश दुधाडे, निर्मिती सावंत, पुष्कराज चिरपुटकर आणि प्राजक्ता कोळी यांचेही सोशल मीडियाद्वारे कौतुक केले जात आहे. चलचित्र मंडळी निर्मित या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन हेमंत ढोमे यांचे असून, क्षिती जोग यांनी निर्मितीची धुरा सांभाळली आहे. चित्रपटाचे सहनिर्माते विराज गवस, उर्फी काझमी (क्रेझी फ्यू फिल्म्स) आणि अजिंक्य ढमाळ हे आहेत.
हेही वाचा :
- 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'नं केली धमाकेदार कमाई, वाचा सविस्तर
- 'क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम' चित्रपटानं केली चार दिवसात बंप्पर कमाई...
- मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या 'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' चित्रपटातून प्राजक्ता कोळीसह 'हे' स्टार्स देणार महत्वाचा संदेश...