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आई, सासू आणि लेकीच्या नात्याचा हळवा प्रवास उलगडणारी मराठी झी5ची नवी मालिका - 'अगं आई अहो आई'!

आई, सासू आणि लेकीच्या नात्याचा हळवा प्रवासावर आधारित मराठी झी5ची नवी मालिका 'अगं आई अहो आई' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

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'अगं आई अहो आई' मालिका (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 5:31 PM IST

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हैदराबाद : हृता दुर्गुळे, रेणुका शहाणे, निर्मिती सावंत आणि सुयोग गोऱ्हे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेली मालिका 'अगं आई अहो आई'चा अधिकृत ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. ही मालिका कौटुंबिक नात्यांतील जिव्हाळा, विश्वास आणि स्वीकार यांचं भावविश्व उलगडणारी आहे. वरुण नार्वेकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली, कल्याणी पंडित यांच्या लेखणीतून साकारलेली ही मालिका जिओ स्टुडिओज, बहावा एंटरटेनमेंट आणि प्रतिसाद प्रॉडक्शन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने निर्मित झाली आहे.

'अगं आई अहो आई' नवीन मालिका : लग्नानंतर प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यात अनेक बदल घडतात. माहेराशी असलेलं नातं जपत नव्या घराशी आणि नव्या माणसांशी जुळवून घेण्याचा तिचा प्रवास अनेक भावनिक वळणांनी भरलेला असतो. 'अगं आई अहो आई' ही कथा याच अनुभवाला सकारात्मक आणि आशावादी दृष्टीकोनातून मांडते. आई आणि सासू यांच्यात तुलना किंवा संघर्ष दाखवण्याऐवजी एका स्त्रीला दोन मातृछत्रांचा आधार कसा लाभू शकतो, हे या मालिकेत संवेदनशीलतेनं मांडण्यात आलं आहे.

पुण्यात वाढलेल्या एका तरुणीचं लग्नानंतर कोल्हापूरमध्ये सुरू होणारं नवं आयुष्य ही या मालिकेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. नवीन संस्कार, वेगळ्या परंपरा आणि अपरिचित वातावरणात स्वतःचं स्थान निर्माण करताना ती नात्यांची नव्यानं उकल करते. विशेष म्हणजे सासू-सुनेतील नातं हळूहळू विश्वास, मैत्री आणि आपलेपणात रूपांतरित होतं, तर तिची आई आणि सासू यांच्यातही एक अनोखा स्नेहबंध फुलताना दिसतो.

कुटुंबव्यवस्थेला साजेशी कथा : हेमा व्ही. आर. चीफ चॅनल ऑफिसर – झी मराठी आणि बिझनेस हेड म्हणाल्या, "'हे काय नवीन?' नंतर वरुण नार्वेकर यांच्यासोबत पुन्हा काम करण्याचा आनंद आहे. 'अगं आई अहो आई' ही केवळ कौटुंबिक मालिका नाही, तर परस्पर आदर, विश्वास आणि प्रेमावर उभ्या राहणाऱ्या नात्यांचा उत्सव आहे. आजच्या काळातील कुटुंबव्यवस्थेला साजेशी ही कथा प्रेक्षकांच्या मनाला नक्कीच स्पर्श करेल."

मालिकेमधील कलाकारांची प्रतिक्रिया :

दिग्दर्शक वरुण नार्वेकर म्हणाले, "सासू-सुनेचं नातं कायम संघर्षाच्या चौकटीत मांडलं गेलं आहे. मात्र या मालिकेत आम्ही त्यातील मैत्री, समजूतदारपणा आणि भावनिक परिपक्वता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रक्ताच्या नात्यांपेक्षा मनानं जोडलेली माणसं अधिक जवळची ठरू शकतात, हा या कथेचा गाभा आहे."

रेणुका शहाणे म्हणाल्या, "आई आणि सासू यांच्यातील मैत्रीचं नातं पडद्यावर फारसं पाहायला मिळत नाही. प्रत्येक आईला आपल्या मुलीला नव्या घरात प्रेम आणि आधार मिळावा असं वाटतं. ही मालिका त्याच भावनेला सुंदर अभिव्यक्ती देते."

निर्मिती सावंत म्हणाल्या, "परंपरागत सासू-सुनेच्या संघर्षाऐवजी प्रेम, सहवास आणि परस्पर आदरावर आधारलेलं नातं या मालिकेत पाहायला मिळेल. लग्नानंतर मुलगी एक कुटुंब गमावत नाही, तर आणखी एक कुटुंब मिळवते, हा सकारात्मक विचार या कथेतून प्रभावीपणे समोर येतो."

हृता दुर्गुळे म्हणाली, "या मालिकेचं वास्तवाशी असलेलं नातं मला विशेष भावलं. माझी व्यक्तिरेखा अनेक तरुणींच्या भावना प्रतिबिंबित करते. तिचा प्रवास हा केवळ नव्या घराशी जुळवून घेण्याचा नसून, विश्वास, आपुलकी आणि नव्या नात्यांचा स्वीकार करण्याचा आहे."

भावनांचा ओलावा, हलकेफुलके क्षण आणि कुटुंबातील नात्यांचं उबदार चित्रण यामुळे 'अगं आई अहो आई' ही मालिका प्रत्येक घराशी जोडली जाईल. प्रेम, विश्वास आणि स्वीकार या मूल्यांवर आधारलेली ही कथा 24 जुलै 2026 पासून केवळ मराठी झी 5वर प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.

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AGA AAI AHO AAI RELEASES TRAILER
AGA AAI AAHO AAI SERIAL
अगं आई अहो आई
RENUKA SHAHANE

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