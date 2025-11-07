सुजैन खानची आई आणि हृतिक रोशनची पूर्वाश्रमीची सासू जरीन खान यांचं निधन, बॉलिवूड स्टार्सनं वाहिली श्रद्धांजली...
सुजैन खानची आई आणि हृतिक रोशनची पूर्वाश्रमीची सासू जरीन खान यांचं निधन झालंय. आता बॉलिवूड स्टार्स त्यांच्या निवासस्थानी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जात आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 2:46 PM IST
मुंबई : चित्रपटसृष्टीतून एक दु:खद बातमी समोर आली आहे. खान कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. प्रसिद्ध डिझायनर सुजैन खान, अभिनेता संजय खानची पत्नी आणि अभिनेता जाहिद खानची आई जरीन खान यांचं वयाच्या ८१व्या वर्षी निधन झालं आहे. ही बातमी कळल्यानंतर स्टार्सनं सोशल मीडियाद्वारे सुजैन खान आणि जाहिद खान यांच्या आईला श्रद्धांजली वाहण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी म्हणजेच ७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी त्यांनी मुंबईतील त्यांच्या राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. वयाशी संबंधित समस्यांमुळं त्या गेल्या काही काळापासून आजारी होत्या. आता खान कुटुंबानं त्यांच्या शोकादरम्यान गोपनीयतेची विनंती केली आहे. सूत्राकडून दिलेल्या माहितीनुसार जरीन खान यांचे अंतिम संस्कार शुक्रवारी दुपारी ४ वाजता जुहू येथील स्मशानभूमीत केलं जाणार आहे. यानंतर सोमवारी मुंबईतील जेडब्ल्यू मॅरियट येथे प्रार्थना सभा होईल.
सुजैन खान आणि जाहिद खानच्या आईचं निधन : तसेच जरीन यांच्या निधनाची बातमी कळल्यानंतर सुजैन आणि जाहिदचे जवळचे मित्र आणि कुटुंबातील सदस्य त्यांना घरी श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जात आहेत. यामध्ये ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी, जया बच्चन, रकुल सिंग, जॅकी भगनानी आणि टीव्ही कलाकार अली गोनी आणि जास्मिन भसीन यांचा समावेश आहे. जरीन खानच्या कुटुंबात तिचा पती अभिनेता-दिग्दर्शक संजय खान, त्यांची मुले, जाहिद खान आणि सुजैन खान, फराह खान अली आणि सिमोन अरोरा हे आहेत. यावर्षी एप्रिलमध्ये जरीन आणि संजय यांनी त्यांचा ५९वा लग्नाचा वाढदिवस साजरा केला होता.
जरीन खान यांच्याबद्दल वैयक्तिक माहिती : दरम्यान जरीन यांची मोठी मुलगी फराह खान अलीचं लग्न डीजे अकीलशी झालं आहे. यानंतर तिची दुसरी मुलगी सिमोन अरोराचं लग्न उद्योगपती अजय अरोराशी झालंय. तसेच त्यांची धाकटी मुलगी सुजैन खानचं लग्न पूर्वी हृतिक रोशनशी झालं होतं. याशिवाय त्यांचा मुलगा जाहिदचे लग्न मलायका पारेखशी झालं आहे. दरम्यान संजय खानशी लग्न करण्यापूर्वी, जरीननं हिंदी चित्रपटसृष्टीचा एक छोटासा पण सुंदर अनुभव घेतला आहे. त्यांनी 'तेरे घर के सामने' आणि 'एक फूल दो माली'सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. तसेच संजय आणि जरीन यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर ते दोघेही एका बस स्टॉपवर भेटले होते. या भेटीनंतर त्याचं नात जुळलं. यानंतर त्यांनी १९६६ मध्ये लग्न केलं.
