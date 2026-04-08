झरीन खानच्या आईचं वयाच्या 81व्या वर्षी दीर्घ आजारामुळं झालं निधन...

अभिनेत्री झरीन खानवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अभिनेत्रीनं आपल्या आईला गमावलं आहे.

Zareen Khans mother death
झरीन खानच्या आईचं निधन (Photo - IANS)
Published : April 8, 2026 at 1:32 PM IST

हैदराबाद : 'वीर' चित्रपटातून प्रसिद्धीझोतात आलेली झरीन खान सध्या तीव्र दुःखात आहे. या अभिनेत्रीच्या आईचं निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. या धक्क्यानं ती पूर्णपणे खचून गेली आहे. तिची आई, परवीन खान बऱ्याच काळापासून आजारी होत्या. यानंतर त्यांच्यावर अनेक दिवसांपासून उपचार सुरू होते. मात्र बुधवार 8 एप्रिल 2026 रोजी मुंबईत त्यांचं निधन झालं. ही दुःखद बातमी झरीन खानच्या टीमनं अधिकृत निवेदनाद्वारे जाहीर केली आहे. या निवेदनात म्हटलं आहे की, 'अभिनेत्रीच्या आईचं निधन झालं आहे.' अभिनेत्रीनं अद्याप सोशल मीडियावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, मात्र तिनं काल रात्री केलेली एक पोस्ट सध्या चर्चेत आहे, ज्यामध्ये तिनं खुलासा केला आहे की, तिच्या आईच्या मृत्यूपूर्वी तिच्या मांजरीचाही मृत्यू झाला होता.

अंतिम निरोप : टीमनं शेअर केलेल्या संदेशात सांगण्यात आलं आहे, 'आम्ही अत्यंत दुःखानं कळवत आहोत की, झरीन खान आणि सना खान यांच्या प्रिय आई, परवीन खान, यांचे 8 एप्रिल रोजी निधन झाले.' कुटुंबानं त्यांच्या अंत्यविधीबद्दलही माहिती दिली असून, बुधवारी सकाळी 10 वाजता मुंबईतील वर्सोवा परिसरातून त्यांची अंत्ययात्रा काढण्यात आली, जिथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान आईच्या निधनाची बातमी येण्याच्या काही वेळापूर्वी, तिनं रात्री उशिरा एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट केली होती. यात तिनं लिहिल होतं, "माझे बाळ आज सकाळी हे जग सोडून आपल्या भावंडांना भेटायला गेला. माझ्या बाळा, माझ्या फॅम्बो, 18/07/2011 ते 07/04/2026, तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो." तिनं मांजराचा एक फोटोही शेअर केला होता.

झरीनच्या आयुष्यात वादळ निर्माण झालं : दरम्यान झरीन खाननं अनेकदा तिच्या आईच्या प्रकृतीबाबत चाहत्यांना माहिती दिली होती. तिची आई अनेक दिवसांपासून आजारी होती. त्यानं तिच्या आईची प्रकृती चांगली होण्यासाठी चाहत्यांना आणि हितचिंतकांना वारंवार प्रार्थना करण्याची विनंती केली होती. दरम्यान अभिनेत्री आपल्या आजारी आईची खूप जास्त काळजी घेत होती. तिनं काही दिवसापूर्वी आपल्या आईला रुग्णालयात दाखल केलं होतं. दरम्यान आईच्या निधनानं झरीनच्या आयुष्यात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. आता तिचे चाहते सोशल मीडियाद्वारे कुटुंबाप्रती तीव्र शोकसंवेदना व्यक्त करत आहेत.

