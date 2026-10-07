पैशांचा खेळ आणि बदलती नाती दाखवणारं 'अफरातफरी'मधील ‘जालिम दुनिया’ गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला!
मराठी चित्रपटामधील 'अफरातफरी'मधील आयटम साँग ‘जालिम दुनिया’ गाणं प्रदर्शित करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 2:51 PM IST
मुंबई : मराठी चित्रपटांमध्येही ‘आयटम साँग’ किंवा कथानकाला वेगळी रंगत देणाऱ्या विशेष गाण्यांना गेल्या काही काळात महत्त्वाचं स्थान मिळताना दिसत आहे. केवळ मनोरंजनापुरतं मर्यादित न राहता, अशी गाणी अनेकदा चित्रपटाचा मूड, व्यक्तिरेखांचा स्वभाव किंवा कथेतील एखादा महत्त्वाचा पैलू अधोरेखित करतात. दमदार संगीत, आकर्षक सादरीकरण आणि लोकप्रिय होणाऱ्या हुक स्टेप्समुळं ही गाणी चित्रपटाच्या प्रमोशनचाही महत्त्वाचा भाग ठरत आहेत. याच परंपरेत आगामी मराठी चित्रपट ‘अफरातफरी’मधील ‘जालिम दुनिया’ हे गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं असून, त्याची खास लय आणि मिश्कील आशय लक्ष वेधून घेत आहे.
‘अफरातफरी’मधील गाणं प्रदर्शित : माणसांची बदलती वृत्ती, पैशांभोवती फिरणारी नाती आणि त्यातून उडणारा गोंधळ यांची धमाल सांगणाऱ्या ‘अफरातफरी’ या आगामी मराठी चित्रपटाची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. चित्रपटातील याच गमतीदार विश्वाची झलक देणारं ‘जालिम दुनिया’ हे नवं गाणं नुकतंच प्रदर्शित झालं आहे. माणसांच्या स्वभावातील बदल आणि नात्यांमधील स्वार्थी गणितं यावर उपरोधिक आणि मिश्कील भाष्य करणारं हे गाणं प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासोबतच विचार करायलाही भाग पाडणारं आहे. गाण्याची संकल्पना जितकी भन्नाट आहे, तितकंच त्याला साजेसं संगीत देण्यात आलं आहे. तालबद्ध आणि सहज गुणगुणता येईल अशी चाल, भन्नाट मूड आणि पडद्यावर दिसणारी ओंकार भोजने आणि नेहा खान यांची जोडी यामुळे ‘जालिम दुनिया’ला एक वेगळीच रंगत प्राप्त झाली आहे. दोघांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री, त्यांचा मिश्कील अंदाज आणि गाण्याचं आकर्षक सादरीकरण यामुळे हे गाणं चित्रपटातील खास आकर्षण ठरण्याची शक्यता आहे.
वरूण लिखाते यांनी व्यक्त केल्या भावना : नागेश मोर्वेकर, वरूण लिखाते आणि मुग्धा कऱ्हाडे यांनी गाण्याला आवाज दिला आहे. याशिवाय वरूण लिखाते यांनीच या गाण्याला संगीत देतानाच याचे शब्दही लिहिले आहेत. गाण्याच्या संगीताविषयी वरूण लिखाते यांनी सांगितले की, “जालिम दुनिया’साठी संगीत तयार करताना गाण्याचा विषय आणि त्याचा हलकाफुलका स्वभाव डोळ्यासमोर ठेवला. संगीत सहज कानावर पडणारं आणि ऐकताना मजा देणारं असावं, यावर भर दिला. मात्र, त्याचवेळी गाण्यामागचा आशयही प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचावा, अशी काळजी घेतली. आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या अनेक गोष्टी आणि माणसांचे बदलते रंग प्रेक्षकांना या गाण्यात नक्कीच जाणवतील.” दिग्दर्शक मिलिंद झुंबर कवडे म्हणतात, “जालिम दुनिया’ हे गाणं चित्रपटाच्या कथानकाचा आणि व्यक्तिरेखांच्या स्वभावाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. माणसांच्या बदलत्या वागण्याकडे विनोदी आणि मिश्कील नजरेनं पाहण्याचा प्रयत्न या गाण्यातून केला आहे. गाण्याचा मूड, त्याचं संगीत आणि कलाकारांचा अंदाज यामुळं हे गाणं प्रेक्षकांना नक्कीच भावेल.”
‘अफरातफरी’मधील स्टार्स : चित्रपटात मोहन आगाशे, शशांक शेंडे, संजय नार्वेकर, ओंकार भोजने, नेहा खान, प्राजक्ता हनमघर, असावरी जोशी, हेमंत पाटील आणि किरण माने अशी दमदार कलाकारांची फळी पाहायला मिळणार आहे. नात्यांची बदलती समीकरणं, पैशांचा प्रभाव आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या गोंधळाची मनोरंजक सफर ‘अफरातफरी’मधून प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. मिलिंद झुंबर कवडे दिग्दर्शित हा चित्रपट स्कायलाईन सिनेमॅटिक आणि येन मुव्ही स्टुडिओज प्रस्तुत, तर आऊट ऑफ द बॉक्स फिल्म्सच्या सहयोगानं तयार करण्यात आला आहे. दरम्यान 9 ऑक्टोबरला ‘अफरातफरी’ मोठ्या पडद्यावर दाखल होणार आहे.