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अली अब्बास जफर दिग्दर्शित रोमँटिक ॲक्शन ड्रामा होईल 'या' दिवशी रिलीज...

अली अब्बास जफर दिग्दर्शित ॲक्शन रोमँटिक ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दलची माहिती समोर आली आहे.

YRF romantic action drama
यशराज फिल्म्स रोमँटिक ॲक्शन ड्रामा (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 4:34 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील बहुप्रतीक्षित आगामी चित्रपटांपैकी एक असलेल्या दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांच्या रोमँटिक ॲक्शन ड्रामाच्या प्रदर्शनाची तारीख निश्चित झाली आहे. यशराज फिल्म्सचे प्रमुख आदित्य चोप्रा यांनी या चित्रपटासाठी 26 मार्च 2027 म्हणजेच गुड फ्रायडेचा मुहूर्त निश्चित केला आहे. या चित्रपटात अहान पांडे, शर्वरी, ऐश्वर्य ठाकरे आणि बॉबी देओल प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. चित्रपटाचे मोठ्या प्रमाणावर चित्रीकरण यूकेमध्ये करण्यात आले आहे. सध्या या चित्रपटाचे शीर्षक उघड करण्यात आले नाही.

अली अब्बास जफर दिग्दर्शित चित्रपट : आदित्य चोप्रा निर्मित आणि अली अब्बास जफर दिग्दर्शित हा चित्रपट या जोडीचा पाचवा सहयोग आहे. यापूर्वी दोघांनी ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’, ‘गुंडे’, ‘सुलतान’ आणि ‘टायगर जिंदा है’ यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांसाठी एकत्र काम केले आहे. त्यामुळं त्यांच्या या नव्या प्रोजेक्टकडून प्रेक्षकांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत.

दमदार स्टारकास्ट : अहान पांडेनं यशराज फिल्म्सच्या ‘सैयारा’मधून 2025मध्ये अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. अभिनयापूर्वी त्यानं ‘मर्दानी 2’ आणि ‘द रेल्वे मेन’ यांसारख्या प्रोजेक्ट्समध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केलं आहे. शर्वरीनं ‘बंटी और बबली 2’मधून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. ‘मुंज्या’, ‘महाराज’ आणि ‘वेदा’सारख्या चित्रपटांमधून तिनं आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. दुसरीकडे, बॉबी देओलनं ‘ॲनिमल’मधील दमदार भूमिकेनंतर पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनात आपले स्थान निर्माण केलं आहे. आता अली अब्बास जफर यांच्या चित्रपटातील त्याची भूमिका कशी असेल, याची उत्सुकता आहे. ऐश्वर्य ठाकरेसाठीही हा प्रोजेक्ट महत्त्वाचा मानला जात असून, या चित्रपटातून तो प्रेक्षकांसमोर कोणत्या रूपात येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी ऐश्वर्य हा अनुराग कश्पच्या 'निशांची'मध्ये दिसला होता. या चित्रपटाबद्दल बरीच चर्चा सोशल मीडियावर झाली होती. आता या आगमी चित्रपटामध्ये रोमांस आणि ॲक्शन प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. दमदार स्टारकास्ट असलेला हा चित्रपट 26 मार्च 2027 रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचा टीझर आणि ट्रेलर कधी रिलीज होईल याबद्दल माहिती समोर आली नाही.

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TAGGED:

YRF ROMANTIC ACTION DRAMA
AHAAN PANDAY AND SHARVARI WAGH
OFFICIALLY SCHEDULED TO RELEASE
अली अब्बास जफर
YRF ROMANTIC ACTION DRAMA

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