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यशराज फिल्म्स आणि आलिया भट्टच्या आगामी 'अल्फा' चित्रपटाचा पहिला टीझर प्रदर्शित

यशराज फिल्म्स आणि आलिया भट्ट स्टारर 'अल्फा'चा टीझर हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

Alpha Movie
'अल्फा' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 1:58 PM IST

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हैदराबाद : यशराज फिल्म्सच्या स्पाय युनिव्हर्समधील सातवा चित्रपट 'अल्फा' सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ, बॉबी देओल आणि अनिल कपूर हे स्टार्स दिसणार आहेत. हृतिक रोशन या युनिव्हर्सच्या 'वॉर' चित्रपटातील कबीर या पात्राच्या भूमिकेत पाहुण्या कलाकाराच्या रूपात दिसणार आहे. हा चित्रपट 3 जुलै रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन शिव रावळ यांनी केलं आहे. 'अल्फा' या चित्रपटाचं दमदार टीझर सध्या रिलीज झालं आहे. या चित्रपटाचं टीझर आता प्रेक्षकांना पसंत आलं आहे. बुधवारी प्रदर्शित झालेल्या या बहुप्रतीक्षित टीझरमध्ये आलिया एका अनोख्या आणि जबरदस्त अवतारात दिसत आहे. 'स्पाय युनिव्हर्स'चा भाग असलेल्या या चित्रपटात अभिनेत्री ॲक्शन करताना दिसणार आहे.

'अल्फा'चा टीझर रिलीज : टीझरची सुरुवात आलियाच्या पात्रानं होते. तिचा 18वा वाढदिवस असतो. ती तिचा वाढदिवस वडिलांबरोबर साजरा करताना दिसते. यानंतर बॉबी देओल यांचं पात्र हे स्पष्ट करते की, तिनं आयुष्यभर घेतलेलं कठोर प्रशिक्षण हे फक्त प्रौढावस्थेसाठी केलेली तयारी नाही. तर तिनं ही तयारी 18व्या वाढदिवशी होणाऱ्या पहिल्या मोहिमेसाठी केली आहे. या चित्रपटाच्या टीझरमध्ये ती एका एजेंटच्या भूमिकेत आहे. दरम्यान टीझरमध्य्ये बॉबी देओलनं जगाची विभागणी 'लांडगे आणि मेंढ्या' यामध्ये केली आहे. तसेच टीझरच्या शेवटी बॉबी देओल आलियाच्या पात्राला "आमची एकमेव अल्फा" म्हणून घोषित करतो.

आलियाचे आगामी चित्रपट : या चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री शर्वरीच्या पात्राची अद्याप स्वतंत्रपणे ओळख करून दिली गेली नाही. त्यामुळं तिचा लूक, पार्श्वभूमी आणि कथेतील तिची भूमिका यांबाबतची माहिती अद्याप गुलदस्त्यात आहे. दरम्यान या आगामी नवीन चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर 'अल्फा' हा आलियाचा 'जिगरा'प्रमाणे असल्याचा अंदाज अनेकजण लावत आहे. हा चित्रपट यशराज फिल्म्सच्या 'स्पाय युनिव्हर्स'मधील सर्वात बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्टपैकी एक आहे. दरम्यान पुढं आलिया 'लव्ह ॲन्ड वॉर' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर रणवीर कपूर आणि विकी कौशल असणार आहेत.

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