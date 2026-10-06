यूके 07 रायडर अनुराग डोभालच्या विरोधात गुन्हा दाखल, चुलत भावानं केले गंभीर आरोप
यूट्यूबर यूके 07 रायडर अनुराग डोभालवर त्याच्या चुलत भावानं गंभीर आरोप केले आहेत. आता त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 2:22 PM IST
देहरादून : बिग बॉस फेम यूट्यूबर अनुराग डोभाल पुन्हा एकदा वादात सापडला आहेत. अनुराग डोभालचा चुलतभाऊ, राज सिंग चौहाननं अनुराग आणि त्याच्या मित्रांवर हल्ला केल्याचा आणि त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. राज सिंगच्या तक्रारीच्या आधारे, नेहरू कॉलनी पोलिसांनी अनुराग डोभाल आणि इतर अनेकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. राज सिंग चौहान एका कार कंपनीच्या नेक्सा शोरूममध्ये काम करतो. 5 ऑक्टोबर रोजी, सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास, अनुराग डोभालकाही तरुणांबरोबर त्याला भेटायला आला. कामात व्यस्त असल्यानं, राज नंतर भेटायला तयार झाला. रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास, तो यलो हिल्स कॅफेमध्ये पोहोचला, जिथे अनुराग आणि त्याचे साथीदार गाडीत उपस्थित होते. संभाषणादरम्यान,अनुराग डोभालनं त्याला धमकी दिली की, त्यानं दोन खून केले आहेत आणि त्याला कोणीही इजा करू शकत नाही.
अनुराग डोभालवर गंभीर आरोप : दरम्यान असा आरोप आहे की, त्यानंतर अनुरागनं राजचा मागून गळा दाबला आणि त्याचा मोबाईल फोन हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा ते त्यात अयशस्वी झाले, तेव्हा त्यानं आपल्या साथीदारांना त्याला ठार मारण्याचा आदेश दिला. राज सिंगनं आरोप आहे की, आरोपींनी त्याला गाडीखाली ढकलण्याचा प्रयत्न केला आणि लोखंडी सळई किंवा इतर वस्तूनं त्यांच्या डोक्यावर, छातीवर आणि चेहऱ्यावर हल्ला केला. तसेच चाकू आणि बंदुकीनेही धमकावल्याचाही आरोप त्याच्यावर लावण्यात आला आहे. तसेच हल्ल्यादरम्यान त्याला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. त्यांचे घड्याळ आणि सोन्याची साखळीही काढून घेण्यात आली.
पत्नीवरून सुरू असलेला कौटुंबिक वाद : राज सिंग चौहान यांची चुलत बहीण रितिका डोवाल ही अनुराग डोभालची पत्नी आहे. दोघांमध्ये कौटुंबिक वाद सुरू आहे. या वादावर चर्चा करण्यासाठी अनुरागनं राजला बोलावलं होतं. संभाषणादरम्यान वाद वाढल्यानंतर, त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे.
काही आरोपींना झाली अटक : पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीत राज सिंगनं आरोप केला आहे की, जेव्हा आरोपींना त्यांचा मोबाईल फोन वापरता आला नाही, तेव्हा अनुराग डोभालनं एसएसपींना फोन केला. यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाली. पीडित व्यक्तीनं बायपास चौकीच्या प्रभारींवरही आरोपींना पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचा मोबाईल फोनही काढून घेण्यात आल्याचं त्यानं सांगितलं. नेहरू कॉलनी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी देवेंद्र चौहान यांनी सांगितलं की, राज सिंग चौहानच्या तक्रारीच्या आधारे, अनुराग डोभाल यांच्यासह अभय चौधरी, तपन पंडित, धवल राजपुरोहित, अभिषेक टायगर, अभिनव श्रीवास्तव आणि गुरू भाई यांच्यासह इतरांची नावे समोर आली आहेत. पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 117(2), 191(2) आणि 351(3) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.