प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठीनं केली 'धुरंधर' आणि दिग्दर्शक आदित्य धरवर टीका, व्हिडिओ व्हायरल...

'धुरंधर' चित्रपटाबद्दल प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठीनं एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यानं दिग्दर्शक आदित्य धर आणि चित्रपटावर टीका केली आहे.

Published : December 22, 2025 at 10:59 AM IST

मुंबई - 'धुरंधर' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत आहे. चित्रपटाची संपूर्ण टीम सध्या यशाचा आनंद घेत आहे. आता ध्रुव राठीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर आला आहे. या व्हिडिओला खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एकीकडे या चित्रपटाचं कौतुक होत असताना हा चित्रपट हिंसाचारानं भरलेला असून यात चुकीची माहिती दाखवण्यात आल्याच्या प्रतिक्रियाही पाहायला, ऐकायला मिळत आहेत. या वादात आता ध्रुव राठीने उडी घेतली आहे. हा चित्रपट 'धोकादायक' असल्याचा दावा त्याने केला आहे. ध्रुवनं 'रिअ‍ॅलिटी ऑफ धुरंधर' शीर्षकाचा व्हिडिओ शेअर करत चित्रपटाचा दिग्दर्शक आदित्य धर याच्यावर कला आणि चित्रपटाच्या नावावर वाट्टेल ते खपवल्याचा आरोप केला आहे. ध्रुवनं या व्हिडिओमध्ये अशा काही गोष्टी चित्रपटाबद्दल सांगितल्या आहे, ज्यावर क्वचितच कुणी विचार केला असेल.

ध्रुव राठीची आदित्य धर आणि 'धुरंधर' वर टीका : 'धुरंधर' हा चित्रपट वास्तविक घटनांपासून प्रेरित असल्याचा दावा करण्यात आला होता. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये देखील खूप रक्तपात दाखवण्यात आला होता. चित्रपटात 26/11 च्या हल्ल्यांचं खरं फुटेज दाखवलं गेलं. याशिवाय दहशतवादी आणि त्यांच्या सूत्रधारांमधील संभाषणांचाही वापर केला गेला. या चित्रपटामध्ये पाकिस्तानातील लियारी येथील गुंड आणि पोलिसांमधील चकमक देखील दाखवण्यात आली. या चित्रपटात सत्य घटना देखील खूप चुकीच्या पद्धतीनं दाखवल्या आहेत, असंही ध्रुवनं आपल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. 'धुरंधर'मधील गोष्टी या न पटण्यासारख्या आहेत, असं मत ध्रुव राठीचा व्हिडिओ पाहून काही जण व्यक्त करत आहेत.

'धुरंधर' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' चित्रपटामध्ये रणवीर सिंगने शीर्षक व्यक्तिरेखा निभावली आहे. यातली अक्षय खन्नानं साकारलेली रहमान डकैतची व्यक्तिरेखा सर्वत्र कौतुकाचा विषय ठरली. हा अभिनेत्री सारा अर्जुनचा पदार्पणातला चित्रपट आहे. यात अर्जुन रामपाल आणि संजय दत्त यांच्याही उल्लेखनीय भूमिका आहेत. 'धुरंधर' 5 डिसेंबरला बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचं पार्श्वसंगीत आणि रिमिक्स धाटणीची गाणीही गाजत आहेत.

