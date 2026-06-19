मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये युवा फ्रेंच चित्रपट निर्मात्यांनी मांडला जागतिक दृष्टिकोन...
मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचा चौथा दिवस पार पडला आहे. यावेळी चित्रपटसृष्टीतील जगभरातल्या नवीन निर्मात्यांच्या प्रतिभेचा गौरव करण्यात आला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 10:13 AM IST
मुंबई : 19व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव मिफ्फ 2026मध्ये 'ला फेमिस' या फ्रान्सच्या नामवंत चित्रपट संस्थेमधल्या चित्रपटांचे विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलं. या उपक्रमाद्वारे सिनेमा क्षेत्रातील जगभरातल्या नवीन निर्मात्यांच्या प्रतिभेचा गौरव करण्यात आला. दरम्यान मुंबई इंटरनॅशनल फिल्ड फेस्टिवलचा चौथा दिवस पार पडला. यावेळी मुंबईकरांनी आणि सिनेरसिकांनी या फिल्म फेस्टिवलला हजेरी लावल्याचं पाहायला मिळालं. सर्वांनी फिल्म फेस्टिवलचं भरभरून कौतुक केलं आणि या ठिकाणी विविध चित्रपटांचा आनंद अनेकांना लुटता आला. महोत्सवातील प्रेक्षकांना नव्या पिढीच्या चित्रपट निर्मात्यांच्या सर्जन दृष्टी आणि कलेची ओळख करून देण्यात आली. यामध्ये 17 जून रोजी प्रदर्शित करण्यात आलेल्या चित्रपटांमधून 'ला फेमिस' या जगातील सर्वात प्रतिष्ठित चित्रपट शिक्षण संस्थेपैकी एक असलेल्या संस्थेचं वैविध्य, नावीन्य आणि कलात्मकता प्रेक्षकांना जाणवली. यामध्ये फायेझे करीमपूर यांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'द अवेकनिंग' या आठ मिनिटाच्या लघुपटाचा समावेश होता.
'मिफ्फ'च्या आयोजकांचे आभार मानले : प्रदर्शनाच्या वेळी फायेझे करिमपूर यांचा, एनएफडीसीचे अधिकारी आणि चित्रपट महोत्सवाचे आर्टिस्टिक डायरेक्टर पंकज सक्सेना यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी बोलताना, फायेझे यांनी सांगितलं की, त्यांच्या सारख्या नवोदित चित्रपट निर्मात्यांसाठी, मिफ्फमध्ये चित्रपट प्रदर्शित होणे ही खूप मोठी संधी आहे. फ्रान्समधल्या युवा चित्रपट निर्मात्यांना एक मंच उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी 'मिफ्फ'च्या आयोजकांचे आभार मानले. दाखवण्यात आलेल्या चित्रपटांमध्ये ‘बाउल कट’ (Bowl Cut) या तमारा व्हिटटोझ यांनी दिग्दर्शित केलेल्या, विनोदी धाटणीच्या लघुपटाचाही समावेश होता. लहान मुलांचा जिद्दी स्वभाव आणि मोठ्यांमधील मतभेदांमुळं निर्माण होणाऱ्या भावनिक परिणामांना मुले कशा प्रकारे सामोरे जातात, याचे हलक्याफुलक्या विनोदी शैलीतील चित्रण या चित्रपटात करण्यात आलं आहे.
फ्रान्सच्या युवा चित्रपट निर्मात्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग : 'नॉट टू डाय अलोन' या टॉमी बोलेट आणि व्हॅलेंतिन नोएल यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात आपली स्वतःची ओळख आणि सामाजिक जडणघडणीचा वेध घेण्यात आला आहे. तसेच ‘साईन्स फ्रॉम बिलो’ हा ॲनिमेशनपट मॉउडे युलिझ यांनी दिग्दर्शित केला आहे. ऐकू येणाऱ्या लोकांच्या जगात बहिरेपणाचा अनुभव हा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर अत्यंत संवेदनशीलतेनं उलगडतो. या सर्व चित्रपटांना सिनेरासिक, विद्यार्थी आणि चित्रपट व्यावसायिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर, फ्रांसच्या युवा चित्रपट निर्मात्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग, हा अनुभव अधिकच चैतन्यमय करणारा ठरला. यातून भारतीय चित्रपट निर्माते, विद्यार्थी आणि प्रेक्षकांनाही, त्यांच्याशी अर्थपूर्ण संवाद साधण्याची संधी मिळाली.
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