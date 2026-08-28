योगगुरू बाबा रामदेव यांनी रक्षाबंधननिमित्त अभिनेत्री कंगना रणौतला पाठवली भेटवस्तू
रामदेव बाबा यांनी कंगना रणौतला रक्षाबंधनानिमित्त भेटवस्तू पाठवली आहे. तसेच त्यांनी हा सण मोठ्या उत्साहानं साजरा केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 5:18 PM IST
हरिद्वार : योगगुरू स्वामी रामदेव आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून शाब्दिक युद्ध सुरू होते. आता याला विराम मिळणार आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी या दोघांमधील भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील गोडवा स्पष्टपणे दिसून आला. स्वामी रामदेव यांनी कंगना रणौतला राखीच्या भेटवस्तू आणि मीठाई पाठवल्या आहेत. ते म्हणाले की, देशात कोणत्याही कारणास्तव द्वेष आणि वैरभाव टिकू नये. ते म्हणाले की, अलीकडेच त्यांच्या आणि कंगनामध्ये झालेल्या वादावर चर्चा झाली होती, मात्र सर्व वैरभाव सोडून नात्यांमध्ये प्रेम आणि सलोखा टिकवून ठेवला पाहिजे.
स्वामी रामदेव यांनी म्हटलं, रक्षाबंधन हा प्रेमाचा आणि भाऊ-बहिणीचे नाते अधिक घट्ट करण्याचा सण आहे. ते म्हणाले की, ते कंगना रणौतला रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी फोन करतील आणि तिला सांगतील की, कोणतेही मतभेद संवादातून सोडवले जाऊ शकतात. वाद संवादातून सोडवले पाहिजेत आणि समाजात द्वेषाऐवजी प्रेम आणि परस्पर बंधुत्वाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
रामदेव यांनी कंगना रणौतला आपली बहीण म्हटलं : काही दिवसांपूर्वी, स्वामी रामदेव यांनी संसद आणि चित्रपट अभिनेत्री कंगना रणौतबद्दल वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर, कंगना रणौतनेही योगगुरू स्वामी रामदेव यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. हा वाद इथेच संपला नाही, स्वामी रामदेव यांनी अप्रामाणिक लोकांशी संबंध ठेवू नये असा सल्ला देणारे निवेदन जारी करून प्रत्युत्तर दिलं होतं.
या निवेदनानंतर कंगनानं पुन्हा प्रतिक्रिया दिली होती. आता, रक्षाबंधनाच्या निमित्तानं योगगुरू स्वामी रामदेव यांनी हा वाद संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी कंगना रणौतला पोस्टानं भेटवस्तू आणि मीठाई पाठवली आहे. या उपक्रमावर कंगना रणौत काय प्रतिक्रिया देईल हे पाहणं आता लक्षणीय ठरेल.
रामदेवनं रक्षाबंधन सण केला साजरा : आज, रक्षाबंधनाच्या शुभप्रसंगी, योगगुरू स्वामी रामदेव यांनी पतंजली योगपीठात बहिणींना राखी बांधायला लावली. यावेळी त्यांनी म्हटलं की, रक्षाबंधन हा भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा तसेच सामाजिक ऐक्य आणि सलोख्याचा सण आहे. वेदांची दृष्टी अविभाज्यता आहे, ज्यात स्त्री-पुरुष, जात किंवा समुदाय यांच्यात कोणताही भेद नाही, असे सांगून त्यांनी जात, वर्ग आणि समुदाय यावर आधारित भेदभाव संपवण्याचं आवाहन केलं. स्वामी रामदेव यांनी पुढं म्हटलं दलित, शोषित, वंचित, ब्राह्मण, क्षत्रिय किंवा वैश्य असोत, कोणाचाही अपमान करणे हे लोकशाही, घटनात्मक आणि सामाजिक मूल्यांच्या विरोधात आहे.
त्यांनी राजकीय पक्षांना एकमेकांना राखी बांधण्याचे आणि संसदेपासून रस्त्यांपर्यंत देशाची लोकशाही, संविधान, राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केलं.
नेपाळमधील दुर्घटनेबद्दल केलं भाष्य : स्वामी रामदेव यांनी नेपाळमधील भीषण दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी म्हटलं, नेपाळमधील विध्वंसाची दृश्ये हृदयद्रावक आहेत. या दुर्घटनेत अनेक लोक आपल्या प्रियजनांपासून कायमचे दुरावले. निसर्ग ही फक्त भारत, नेपाळ किंवा चीनची मालमत्ता नाही, तर तो संपूर्ण मानवजातीचा सामायिक वारसा आहे.