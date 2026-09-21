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शर्वरी वाघ आणि आणि आयुष्मान खुराना अभिनीत ‘ये प्रेम मोल लिया’चं म्युझिक लॉन्च...

‘ये प्रेम मोल लिया’ चित्रपटाचं म्युझिक लॉन्च करण्यात आलं आहे. आता शर्वरी वाघनं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.

Yeh Prem Mol Liya movie
‘ये प्रेम मोल लिया’ चित्रपट (Movie poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 4:37 PM IST

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मुंबई : मुंबईच्या सांस्कृतिक इतिहासात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण करणारे रॉयल ऑपेरा हाऊस ही केवळ एक ऐतिहासिक वास्तू नाही, तर संगीत, नाटक आणि कलाविश्वाच्या समृद्ध परंपरेचे साक्षीदार असलेले एक महत्त्वाचे सांस्कृतिक केंद्र आहे. 1912 मध्ये सुरू झालेले हे ऑपेरा हाऊस आजही आपल्या भव्य वास्तुरचनेसोबतच कलाप्रेमींना आकर्षित करते. आता नूतनीकरण झालेल्या या प्रतिष्ठित वास्तूमध्ये एका नव्या प्रेमकथेच्या संगीताचा सुरेल प्रवास सुरू होणे, हा योगायोगही तितकाच खास ठरतो. रॉयल ऑपेरा हाऊस हे मुंबईच्या कलाविश्वातील ऐतिहासिक वास्तू म्हणून संगीत, नाटक आणि रंगभूमीच्या समृद्ध परंपरेचे साक्षीदार राहिले आहे. त्यामुळे राजश्रीच्या आगामी ‘ये प्रेम मोल लिया’च्या संगीत सोहळ्यासाठी या वास्तूची निवड करण्यात आली आहे.

‘ये प्रेम मोल लिया’चं म्युझिक लॉन्च : अभिनेत्री शर्वरीच्या आगामी ‘ये प्रेम मोल लिया’ या चित्रपटाच्या म्युझिक लॉन्च रॉयल ऑपेरा हाऊसमध्ये होणार आहे. आणि याच निमित्तानं चित्रपटाच्या प्रमोशनल प्रवासालाही सुरुवात झाली. सूरज बडजात्या यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होणाऱ्या या चित्रपटाच्या संगीत सोहळ्यात सहभागी होताना शर्वरीनं या ऐतिहासिक स्थळाशी जोडलेली आपली भावना सोशल मीडियावर व्यक्त केली. म्युझिक लॉन्चमधील काही खास क्षणांचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत शर्वरीनं रॉयल ऑपेरा हाऊसच्या सांस्कृतिक वारशाचा उल्लेख केला. अनेक दशकांपासून कुटुंबांना एकत्र आणणाऱ्या कथा, संगीत आणि मनोरंजनाच्या परंपरेशी या वास्तूचे नाते जोडलेले आहे. त्यामुळे आपल्या चित्रपटाच्या प्रमोशनची सुरुवात करण्यासाठी याहून योग्य जागा दुसरी असू शकत नाही, असे शर्वरीनं म्हटलं.

Sharvari Wagh and Ayushmann khurrana
शर्वरी वाघ आणि आणि आयुष्मान खुराना (Post)
Sharvari Wagh
शर्वरी वाघ (Instagram Post)

चित्रपट कधी होणार रिलीज : विशेष म्हणजे, ‘ये प्रेम मोल लिया’ हा शर्वरीचा सूरज बडजात्या आणि आयुष्मान खुराना यांच्यासोबतचा पहिलाच चित्रपट आहे. कुटुंब, नातेसंबंध, प्रेम आणि संगीत या भावविश्वाभोवती आकार घेणाऱ्या या चित्रपटासाठी म्युझिक लॉन्चचा हा भव्य सोहळा तिच्यासाठी संस्मरणीय ठरला. रॉयल ऑपेरा हाऊससारख्या ऐतिहासिक वास्तूतून चित्रपटाच्या प्रमोशनला मिळालेली सुरुवात ती आपल्या हृदयाच्या जवळ जपून ठेवणार असल्याचेही तिनं सांगितलं. सूरज बडजात्या दिग्दर्शित ‘ये प्रेम मोल लिया’मध्ये आयुष्मान खुराना आणि शर्वरी प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. प्रेम, कुटुंब आणि भावनांचा सूर जपणारा हा चित्रपट 27 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

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TAGGED:

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