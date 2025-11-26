'ये है मोहब्बतें'चा दुसरा सीझन येईल ? दिव्यांका त्रिपाठी आणि करण पटेल यांनी दिली हिंट...

ETV Bharat / entertainment

दिव्यांका त्रिपाठी आणि करण पटेल यांचा 'ये है मोहब्बतें' ही मालिका प्रचंड हिट ठरली होती. आता या मालिकेचा दुसरा सीझन येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.

'ये है मोहब्बतें' (Yeh hai mohabbatein poster)
Published : November 26, 2025 at 5:30 PM IST

मुंबई - टीव्ही अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी आणि करण पटेलची 'ये है मोहब्बतें' ही मालिका अनेकांना आवडत होती. आता पुन्हा एकदा ही जोडी 'ये है मोहब्बतें २'मध्ये दिसणार असल्याचा चर्चा आहे. दिव्यांका आणि करणनं त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर स्टार परिवार अवॉर्ड्समधील एकत्र नाचत असतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या जोडप्याचा हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. 'ये है मोहब्बतें २' या मालिकेवर सध्या काम सुरू असल्याचं म्हटलं जात आहे. 'ये है मोहब्बतें २' ही मालिका लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

'ये है मोहब्बतें २'मालिका प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल ? : करणनं एक व्हिडिओ शेअर करताना लिहिलं , "ये है मोहब्बतेंचा सीझन २' असावा का?!" याशिवाय करणनं शोचे कौतुक करत म्हटलं होतं, "हा एकमेव शो आहे, जो प्रत्येक प्रेक्षकाला आवडू शकतो, मग तो पती, पत्नी, मूल, आजी-आजोबा, भावंड... इत्यादी असो! शेवटी, तो मोहब्बतें आहे." दिव्यांकानं पोस्ट पुन्हा शेअर केली आणि लिहिलं, "मी खूप दिवसांपासून तयार आहे, 'ये है मोहब्बतें'चा सीझन २' हा १२ वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर वापसी करू शकतो. आता दिव्यांका आणि करण पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची मनं जिंकण्यासाठी येणार असल्याचं सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहेत.

Divyanka Tripathi
दिव्यांका त्रिपाठी (instagram)

दिव्यांका त्रिपाठी आणि करण पटेल यांचं वर्कफ्रंट : करण पटेल शेवटी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'दारन चू' चित्रपटामध्ये झळकला होता. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन भारत रतन यांनी केलं असून यात प्रगती आनंद, किरण भार्गव, अमित दोलावत आणि मनोज जोशी यांच्याही मुख्य भूमिका आहेत. या चित्रपटामध्ये एक व्यक्तीच्या जीवनात निराशा कशी येती आणि तो याचा सामना त्याचा करतो, हे दाखविण्यात आलं आहे. दुसरीकडे दिव्यांका त्रिपाठी शेवटी नोव्हेंबर २०२४मध्ये सुरू झालेल्या जिओ सिनेमा टेलिव्हिजन मालिका 'द मॅजिक ऑफ शिरी'मध्ये दिसली होती. जिओ स्टुडिओजसाठी ज्योती देशपांडे आणि तनवीर बुकवाला निर्मित या मालिकेत जावेद जाफरी, दर्शन जरीवाला,नमित दास, निशांक वर्मा आणि परमीत सेठी हे कलाकार होते.

