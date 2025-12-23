Yearender 2025 : कोणताही प्रचार नाही, या वर्षातील सर्वात हिट चित्रपट, बॉक्स ऑफिसवर बजेटपेक्षा केली जास्त कमाई...
2025 यावर्षी काही चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाले, ज्यांनी फारसा गाजावाजा किंवा प्रमोशन न करता बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 23, 2025 at 10:59 AM IST
मुंबई : 2025 हे वर्ष हिंदी चित्रपट प्रेमींसाठी एक संस्मरणीय आहे. यावर्षी, अॅक्शन, रोमान्स, कॉमेडी, थ्रिलर आणि सस्पेन्ससह प्रत्येक शैलीतील चित्रपट प्रदर्शित झाले. यापैकी काही चित्रपट, कोणत्याही प्रमोशनशिवाय, तोंडी प्रसिद्धीमुळं बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरले. या चित्रपटांनी फक्त त्यांच्या बजेटपेक्षा जास्त कमाई केली नाही, तर अपेक्षांपेक्षाही जास्त कमाई केली. आम्ही तुम्हाला 2025मधील अशा चित्रपटांची यादी देत आहोत, ज्यांनी कोणत्याही धाडस किंवा प्रमोशनशिवाय, बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई केली आणि प्रेक्षकांची मने जिंकली.
'छावा' : अभिनेता विकी कौशल आणि रश्मिका मंदान्ना अभिनीत 'छावा' हा चित्रपट 14 फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झाला आणि त्यानं अपेक्षांपेक्षा जास्त कमाई केली. रिपोर्ट्सनुसार, 'छावा' हा चित्रपट 150 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. सॅकनिलकनुसार, 'छावा'नं जगभरात 807.91 कोटी आणि भारतात 585.7 कोटी रुपयांची कमाई केली. हा चित्रपट छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शौर्याची कहाणी सांगतो. लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित या चित्रपटानं थिएटरमध्ये प्रेक्षकांना प्रभावित केलं, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या त्याग, भक्ती आणि शौर्याबद्दल अभिमानानं भरले आणि औरंगजेबानं त्यांच्यावर केलेल्या अत्याचारांबद्दल चाहत्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणले. या चित्रपटात बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्नानं औरंगजेबाची भूमिका केली होती. या चित्रपटासाठी अक्षय खन्नाच्या अभिनयाचं खूप कौतुक झालं होतं.
'एल2: एम्पुरान' : पृथ्वीराज सुकुमारन दिग्दर्शित 'L2: एम्पुराण' हा चित्रपट 27 मार्च 2025 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट मल्याळम, तमिळ, तेलगू आणि कन्नड यासह अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाचे प्रमोशन जास्त केले गेले नाही, मात्र या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवरील रेकॉर्ड तोडले. जगभरात 'L2: एम्पुराण'नं 250 कोटी रुपयांचा आकडा ओलांडला.
'सैयारा' : मोहित सुरीचा दिग्दर्शित पहिला चित्रपट 'सैयारा' हा वर्षातील सर्वात मोठ्या रोमँटिक हिट, चित्रपटांपैकी एक होईल अशी कोणालाही अपेक्षा नव्हती. मिथुनच्या हृदयस्पर्शी संगीतासह, नवोदित कलाकार अहान पांडे आणि अनीता पड्डा यांच्यातील केमिस्ट्रीमुळं प्रेक्षकांची मनं जिंकली. सुमारे 60 कोटी बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट सुरुवातीपासून ठीक चालत होता, यानंतर तोंडी प्रसिद्धीमुळं त्यात गती वाढली, ज्यामुळं या चित्रपटानं 300 कोटींची कमाई केली.
'महावतार नरसिम्हा' : होंबाळे फिल्म्सनं या वर्षाच्या सुरुवातीला 'महावतार सिनेमॅटिक युनिव्हर्स'ची घोषणा केली. प्रॉडक्शन हाऊसनं चित्रपटप्रेमींना माहिती दिली की, ते १२ वर्षांच्या कालावधीत सात अॅनिमेटेड चित्रपट प्रदर्शित करेल. होंबाळे यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला 'महावतार नरसिम्हा' या चित्रपटानं हा प्रोजेक्ट सुरू केला. पुराणातील नरसिम्हा अवताराची अॅनिमेटेड कथा प्रेक्षकांना खूप आवडली. यावर्षी जुलैमध्ये हा चित्रपट थिएटरमध्ये दाखल झाला. कमीत कमी प्रमोशन आणि जवळजवळ शून्य अपेक्षांसह प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटानं भारतीय बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली. अंदाजे 5-10 कोटी बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाच्या शक्तिशाली दृश्ये, व्हीएफएक्स आणि भक्तीपर कथानकामुळं प्रेक्षकांना आकर्षित केलं, यामुळं अवघ्या 10 दिवसांत या चित्रपटानं 100 कोटीचा टप्पा ओलांडला. यानंतर हा टप्पा गाठणारा हा पहिला भारतीय अॅनिमेटेड चित्रपट ठरला.
'लोकाः चॅप्टर 1 - चंद्रा' : कल्याणी प्रियदर्शनचा सुपरहिरो अॅक्शन चित्रपट 'लोका: चॅप्टर १ - चंद्रा' हा जगभरात 300 कोटी कमाई करणारा पहिला मल्याळम चित्रपट ठरला आहे. ऑगस्टमध्ये प्रदर्शित झालेला डोमिनिक अरुणचा हा चित्रपट 30 कोटी बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता.
'धुरंधर': रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना स्टारर 'धुरंधर' 5 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला. आदित्य धरचा स्पाय थ्रिलर चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. कमीत कमी प्रमोशन आणि तोंडी प्रसिद्धीमुळं, चित्रपटानं दुसऱ्या आठवड्यात विक्रमी कमाई केली, या चित्रपटानं फक्त 10 दिवसांत जगभरात 552 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे, तर देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर 364.60 कोटींची कमाई केली आहे. आताही हा चित्रपट थिएटरमध्ये यशस्वीरित्या सुरू आहे. येत्या काळात तो आणखी अनेक विक्रमी कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.