ETV Bharat / entertainment

yearender 2025 : काहींनी गुपचूप केलं लग्न, तर काहींनी मोठ्या थाटामाटात, 'या' सेलिब्रिटींच्या लग्नांची रंगली होती चर्चा...

२०२५मध्ये अनेक सेलिब्रिटींनी लग्न केलं, काहींनी गुपचूपपणे तर काहींनी भव्य पद्धतीनं लग्न केलं. आता या स्टार्सबद्दल जाणून घ्या.

Celebrities Wedding
सेलिब्रिटींचे लग्न (ANI/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 15, 2025 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : २०२५ हे वर्ष एका गोष्टीसाठी लक्षात ठेवले जाईल, तर ते निश्चितच लग्नासाठी असेल, कारण या वर्षी अनेक सेलिब्रिटींनी लग्न केलं आहे. काही जोडप्यांनी पारंपारिक भारतीय समारंभांना पसंती दिली, तर काहींनी गुपचूप लग्नाला पसंती दिली. हे वर्ष अनेक स्टार्ससाठी खूप चांगलं गेलं. या वर्षामध्ये काही स्टार्सनं आपल्या आयुष्याची नवीन सुरुवात केली आहे. आता आम्ही अशा काही स्टार्सबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, ज्यांनी यावर्षी गुपचूप आणि भव्य पद्धतीनं लग्न केलं.

अरमान मलिक आणि आशना श्रॉफ : या वर्षी लग्न करणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत गायक अरमान मलिक अव्वल आहे. त्यानं त्याची गर्लफ्रेंड आणि अभिनेत्री आशना श्रॉफशी २ जानेवारी २०२५ रोजी महाबळेश्वर येथे लग्न केलं. या दोघांचं लग्न संगीतकार आणि अरमानचा मोठा भाऊ अमाल मलिक यांनी करून दिलं. अरमान आणि आशना यांचे ऑगस्ट २०२३ यांचा साखरपुडा झाला होता.

दर्शन रावल आणि धरल सुरेलिया : १८ जानेवारी २०२५ रोजी, लोकप्रिय भारतीय गायक दर्शन रावलनं गर्लफ्रेंड धरल सुरेलियाशी मोठ्या थाटात लग्न केलं. या लग्नामध्ये कुटुंब आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते. दर्शन आणि धरल यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर 'माझा नेहमीचा सर्वात चांगला मित्र' या कॅप्शनसह लग्नाचे फोटो शेअर केले. आता ही पोस्ट आता त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर उपलब्ध नाही.

रफ्तार आणि मनराज जावंदा : रॅपर रफ्तारनेही या वर्षी लग्न केलंय. ३१ जानेवारी रोजी केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथे त्यानं फॅशन स्टायलिस्ट मनराज जावंदाशी लग्न करून त्याच्या चाहत्यांना एक सुखद धक्का दिला. त्यांचे लग्न दोन संस्कृतींचे सुंदर मिश्रण होते. सकाळी त्यांचा पारंपारिक दक्षिण भारतीय समारंभ होता, त्यानंतर गुरुद्वारामध्ये शीख आनंद कारज समारंभ झाला.

प्रतीक बब्बर आणि प्रिया बॅनर्जी : प्रतिक बब्बरनं त्याची प्रेयसी प्रिया बॅनर्जीशी लग्न करण्यासाठी सर्वात खास दिवस निवडला. त्यानं १४ फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाईन डे रोजी प्रियाशी लग्न केलं. प्रतीकची दिवंगत आई स्मिता पाटील यांच्या वांद्रे येथील घरी हा विवाह पार पडला. अभिनेत्यानं त्याचे वडील राज बब्बर आणि त्याच्या भावंडांना आमंत्रित केलं नाही, ज्यामुळे त्याचे चाहते आश्चर्यचकित झाले. त्यांचा विवाह बराच काळ चर्चेचा विषय राहिला.

प्राजक्ता कोळी आणि वृषांक खनाल : डिजिटल कंटेंट क्रिएटर-अभिनेत्री प्राजक्ता कोळीनं या वर्षी २५ फेब्रुवारी रोजी तिचा दीर्घकाळचा प्रियकर, वकील वृषांक खनालशी लग्न केलं. 'मिसमॅच' अभिनेत्रीनं महाराष्ट्रातील कर्जत येथे एका लग्न करून चाहत्यांना एक आश्चर्यचा धक्का दिला. हे जोडपे १३ वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते. लग्नासाठी तिनं अनिता डोंगरे यांनी बनवलेला कस्टम-मेड ड्रेस परिधान केला होता, ज्यामध्ये भारतीय आणि नेपाळी दोन्ही परंपरांचे मिश्रण होतं.

हिना खान आणि रॉकी जयस्वाल : टीव्ही ते चित्रपटांपर्यंतच्या प्रवासात आपले आकर्षण निर्माण करणारी अभिनेत्री हिना खाननं ४ जून रोजी तिच्या लग्नाची बातमी देऊन तिच्या चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलं. हिनानं ४ जून रोजी मुंबईतील तिच्या घरी बॉयफ्रेंड रॉकी जयस्वालशी गुपचूप लग्न केलं. तिनं स्तनाच्या कर्करोगाशी झुंजत असताना लग्न केलं.

अखिल अक्किनेनी आणि जैनब रावदाजी : दक्षिण चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार नागार्जुनचा धाकटा मुलगा, अभिनेता अखिल अक्किनेनीनं ६ जून रोजी हैदराबादमध्ये व्यावसायिक महिला झैनबशी लग्न केलं. या लग्नाला चिरंजीवी, राम चरण, नानी, यश आणि महेश बाबू यांच्यासह उद्योगातील प्रमुख व्यक्ती उपस्थित होत्या.

अविका गोर आणि मिलिंद चांदवानी : वर्षानुवर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर, 'बालिका वधू' फेम अभिनेत्री अविका गोर आणि मिलिंद चांदवानी यांनी ३० सप्टेंबर रोजी त्यांच्या रिअ‍ॅलिटी शो 'पती, पत्नी और पंगा'च्या सेटवर एका भव्य समारंभात लग्न केलं. अविकानं दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलंय.

सामंथा रूथ प्रभु आणि राज निदिमोरू : सामंथा रूथ प्रभु आणि राज निदिमोरू यांनी चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलं. १ डिसेंबर रोजी कोइम्बतूरमधील ईशा योग केंद्रात लग्न केलं. त्यांनी भूत शुद्धी विवाहाच्या विधीनुसार लग्न केल्यानंतर ते सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले. या समारंभात त्यांचे कुटुंब आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते.

TAGGED:

YEARENDER 2025
THESE CELEBS TIED THE KNOT
CELEBRITIES WEDDING
लग्न
CHECK OUT CELEBRITIES WEDDING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.