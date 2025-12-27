Yearender 2025 : रणबीर कपूर-साई पल्लवीपासून ते यश-कियारापर्यंत, हे नवीन जोडपे 2026मध्ये करतील धमाल
2025नंतर 2026 हे वर्ष भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी मोठे असणार आहे. अनेक नवीन जोड्या चित्रपटगृहात धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 4:19 PM IST
मुंबई : 2025 वर्ष लवकरच जाणार आहे. आता काही दिवसात नवीन वर्ष 2026चं आगमन होणार आहे. 2025मध्ये रोमांचक नवीन ऑन-स्क्रीन जोड्या दिसल्या आहेत. या जोड्यांनी खरोखरच मन जिंकले. आता 2026 हे चित्रपट प्रेमींसाठी आणखी एक मोठी मेजवानी असणार आहे. कारण यावर्षी, अनेक नवीन जोड्या मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहेत. रोमँटिक ड्रामा, रोमँटिक कॉमेडीपासून ते थ्रिलर आणि हॉरर कॉमेडीपर्यंत, चित्रपट निर्माते सर्व शैलींमध्ये अनोख्या जोड्या या स्क्रिनवर आणत आहे. आता आम्ही नवीन जोड्यांबद्दल तुम्हाला सांगणार आहेत.
रणबीर कपूर-साई पल्लवी : 2026मधील नवीन जोड्यांपैकी एक म्हणजे रणबीर कपूर-साई पल्लवी. बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर आणि साऊथ स्टार साई पल्लवी नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायण' या पौराणिक चित्रपटात एकत्र दिसणार आहेत. या चित्रपटामध्ये रणबीर कपूर भगवान रामाची भूमिका साकारणार आहे. तसेच साई पल्लवी माता सीतेची भूमिकेत दिसणार आहे. दरम्यान निर्मात्यांनी हा चित्रपट दोन भागात प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पहिला भाग 2026 च्या दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे.
सलमान खान-चित्रांगदा सिंग : बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानचा आगामी चित्रपट 'बॅटल ऑफ गलवान' हा 2026मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटात चित्रांगदा सिंग सलमान खानबरोबर दिसणार आहे. ही जोडी सर्वात ताज्या जोड्यांपैकी एक आहे. 'बॅटल ऑफ गलवान' हा चित्रपट 2020च्या गलवान व्हॅली संघर्षावर आधारित आहे. या युद्ध नाट्यात जेन शॉ आणि अंकुर भाटिया देखील आहेत.
कार्तिक आर्यन आणि श्रीलीला : अनुराग बसू 2026मध्ये एका नवीन जोडीसह थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे. त्यांनी त्याच्या आगामी अनटाइटल रोमँटिक म्युझिकल चित्रपटासाठी बॉलिवूड अभिनेता कार्तिक आर्यन आणि साऊथ अभिनेत्री श्रीलीलाची निवड केली आहे. या चित्रपटाचं सुरुवातीला 'आशिकी 3' असं नाव होतं, मात्र आता या चित्रपटाचं नाव वेगळं असणार आहे. निर्मात्यांनी अद्याप चित्रपटाचे शीर्षक जाहीर केलेले नाही. हा चित्रपट मे 2026 मध्ये प्रदर्शित होईल. सध्या या नवीन जोडीबद्दल बरीच चर्चा आहे.
इब्राहिम अली खान-श्रीलीला : कार्तिक आर्यन व्यतिरिक्त, श्रीलीला आणखी एका नवीन स्टारबरोबर मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. सैफ अली खानचा मुलगा इब्राहिमबरोबर ती स्क्रिन शेअर करणार आहे. कयोज इराणी दिग्दर्शित 'दिलेर'या स्पोर्ट्स ड्रामामध्ये ही जोडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
राम चरण-जान्हवी कपूर : ग्लोबल स्टार राम चरण 2026मध्ये एका ब्लॉकबस्टर चित्रपटासह थिएटरमध्ये परतणार आहे. तो अॅक्शन-स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' आहे. या चित्रपटामध्ये तो बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूरबरोबर दिसणार आहे. मोठ्या पडद्यावर ही जोडी पहिल्यांदाच एकत्र येणार आहे. चाहत्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी, निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या पहिल्या गाण्यात त्यांची मजबूत केमिस्ट्री आधीच दाखवली आहे. बुची बाबू सना लिखित आणि दिग्दर्शित 'पेड्डी' हा चित्रपट 27 मार्च 2026 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
प्रभास-मालविका मोहनन : साऊथ सिनेसृष्टीतील स्टार प्रभास आणि मालविका मोहनन यांची नवीन जोडी 2026मध्ये प्रेक्षकांची मने जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. ही जोडी 2026मध्ये आलेल्या 'द राजा साब' या चित्रपटात एकत्र दिसणार आहे. हा चित्रपट हॉरर-कॉमेडी ट्विस्टसह थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. प्रभास पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर मालविका मोहननबरोबर रोमान्स करताना दिसणार आहे.
यश-कियारा अडवाणी : केजीएफ स्टार यश 2026मध्ये मने जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. तो गीतू मोहनदास दिग्दर्शित 'टॉक्सिक' या चित्रपटात बॉलिवूडची सुंदर अभिनेत्री कियारा अडवाणीबरोबर दिसणार आहे. ही नवीन जोडी प्रेक्षकांना एक गडद आणि शक्तिशाली कथा सादर करेल. यशची शक्तिशाली पडद्यावर उपस्थिती आणि कियारा अडवाणीची बहुमुखी प्रतिभा पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. ही जोडी 2026 मधील सर्वात मनोरंजक सहकार्यांपैकी एक ठरणार आहे.
अल्लू अर्जुन-दीपिका पदुकोण : प्रसिद्ध दिग्दर्शक अॅटली 2026मध्ये एका नवीन जोडीसह एक शक्तिशाली चित्रपट घेऊन येत आहेत. अल्लू अर्जुन आणि दीपिका पदुकोण एकत्र दिसणार आहे. अॅटली दिग्दर्शित, साय-फाय अॅक्शन चित्रपट, ज्याचे नाव तात्पुरते AA22xA6 आहे, त्यात तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आणि बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोण स्क्रीन शेअर करणार आहे.
मृणाल ठाकूर-सिद्धांत चतुर्वेदी : 2026मध्ये आणखी एक नवीन जोडी मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी हे 'दो दिवाने शेहर में' या रोमँटिक चित्रपटात एकत्र दिसणार आहे. या नवीन ऑन-स्क्रीन जोडीला पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. हा चित्रपट रवी उदयवार दिग्दर्शित करत आहेत. संजय लीला भन्साळी यांच्या पाठिंब्यानं बनलेला हा चित्रपट 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी प्रदर्शित होणार आहे.
इमरान खान आणि भूमी पेडणेकर : अभिनेता इमरान खान दीर्घकाळानंतर थिएटरमध्ये परतत आहे. तो दानिश असलम दिग्दर्शित एका अनटाइटल रोमँटिक कॉमेडी चित्रपटात भूमी पेडणेकरबरोबर स्क्रीन स्पेस शेअर करणार आहे. या नवीन जोडीचा हा चित्रपट 2026 च्या सुरुवातीला नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होईल.