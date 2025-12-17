ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025 : क्राईम थ्रिलर, हॉरर आणि सस्पेन्सवर आधारित २०२५मधील मराठी चित्रपट, पाहा यादी...

क्राईम थ्रिलर, हॉरर आणि सस्पेन्सवर आधारित मराठी चित्रपट तुम्ही नवीन वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी पाहू शकता. आम्ही २०२५मधील काही रंजक चित्रपटाची यादी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत.

Dashavatar And Devmanus
'दशावतार' आणि 'देवमाणूस' (Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 17, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये वेगवेगळ्या विषयांवर चित्रपट येत असतात. २०२५मध्ये असे काही चित्रपट आले, ज्यामध्ये तुम्हाला क्राईम थ्रिलर, हॉरर आणि सस्पेन्स पाहायला मिळेल. मराठी प्रेक्षकांनी या चित्रपटांना खूप प्रेम दिलं आहे. आता आम्ही तुम्हाला असा काही चित्रपटांबद्दल माहिती देणार आहोत, जे तुम्ही घरी बसून आपल्या कुटुंबरोबर पाहू शकता.

'दशावतार' (Dashavatar): सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित आणि दिलीप प्रभावळकर अभिनीत 'दशावतार' एक थ्रिलर चित्रपट आहे, जो १२ सप्टेंबर रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट कोकणातील पारंपरिक दशावतार लोककलेवर आधारित आहे, ज्यात एका वृद्ध कलाकाराच्या आयुष्यातील एका रात्रीची कहाणी दाखवितो, ज्यामध्ये तो कला, कुटुंब आणि परंपरा यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि आधुनिक जगाच्या संघर्षाचा सामना करतो. चित्रपटात विष्णूच्या अवतारांची कथा आणि कोकणातील निसर्गाचे रक्षण यांसारख्या विषयांची गुंफण खूप सुंदर पद्धतीनं मांडण्यात आली आहे. या चित्रपटामध्ये दिलीप प्रभावळकर व्यतिरिक्त महेश मांजरेकर, सिद्धार्थ मेनन, भरत जाधव, आणि अभिनाय बेर्डे यांसारखे कलाकार आहेत. हा चित्रपट २०२५मध्ये खूप चर्चेत होता.

'पीएसआय अर्जुन' (PSI Arjun): भूषण पटेल दिग्दर्शित, विक्रम शंकर आणि ध्रुव दास निर्मित हा अ‍ॅक्शन-थ्रिलर चित्रपट रुपेरी पडद्यावर ९ मे रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटामध्ये अंकुश चौधरीनं मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. यामध्ये अंकुश हा अर्जुन देशमानेची भूमिका साकारतो,जो एक तीक्ष्ण पण रागीट पोलिस अधिकारी (PSI) आहे. यानंतर तो रहस्यमय खूनांची गुथ्थी सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. हा चित्रपट मल्याळम चित्रपट 'कूमान'चा रिमेक आहे.

'देवमाणूस' (Devmanus) : 'देवमाणूस' हा २५ एप्रिल २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेला एक लोकप्रिय मराठी चित्रपट आहे, जो एका प्रामाणिक व्यक्तीच्या आयुष्यात घडणाऱ्या नाट्यमय वळणांची कथा सांगतो. या चित्रपटामध्ये महेश मांजरेकर, रेणुका शहाणे आणि सुबोध भावे यांनी मुख्य भूमिका केल्या आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन तेजस प्रभा विजय देओस्कर यांनी दिग्दर्शन केलंय. हा चित्रपट हिंदी 'वध'चा रिमेक आहे.

'जारण' (Jarann) : हृषीकेश गुप्ते दिग्दर्शित 'जारण ' चित्रपट थरारक आहे. या चित्रपटाची कहाणी एका दुर्गम गावात घडणाऱ्या मानसिक अशांतता, काळी जादू आणि प्राचीन अंधश्रद्धेवर आधारित आहे. हा चित्रपट ६ जून २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात अनिता दाते आणि अमृता सुभाष यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. 'जारण' हा चित्रपटही खूप गाजला होता.

'जिलबी' (Jilabi) : नितीन कांबळे दिग्दर्शित 'जिलबी' हा आनंद पंडित मोशन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली अल्ट्रा मीडिया आणि एंटरटेनमेंटच्या सहकार्यानं आनंद पंडित आणि रूपा पंडित यांनी निर्मित केलेला मराठी-भाषेतील क्राईम थ्रिलर चित्रपट आहे. हा चित्रपट खूप गाजला आहे. 'जिलबी चित्रपट १७ जानेवारी २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटमध्ये स्वप्नील जोशी, प्रसाद ओक, गणेश यादव शिवानी सुर्वे,आणि पर्ण पेठे यांच्या विशेष भूमिका आहेत.

TAGGED:

FIVE MARATHI FILMS
CRIME THRILLERS HORROR AND SUSPENSE
MARATHI FILMS
मराठी चित्रपट
YEARENDER 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.