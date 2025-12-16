ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025 : २०२५मधील धमाकेदार मराठी गाणी, पाहा यादी...

२०२५ वर्ष मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी खूप महत्वाचं होतं. या वर्षामध्ये अनेक मराठी गाणी रिलीज झाली आहे, आता आम्ही तुमच्यासाठी या वर्षातील गाण्याची यादी घेऊन आलो आहोत.

Ek number tuzi kambar chal shaky shaky and Chiu Tai Chiu Tai Daar Ughad
'एक नंबर तुझी कमर चाल शेकी शेकी' आणि 'चिऊ ताई चिऊ ताई दार उघड' गाणं (Posters)
मुंबई - मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये प्रत्येक वर्ष खूप दमदार अ‍ॅटमनंबर येत असतात आणि ही गाणी खूप हिट देखील होता. २०२५ वर्षी देखील अनेक चित्रपट हे प्रदर्शित झाले आहेत. बॉलिवूडमधील अ‍ॅटमनंबरप्रमाणेचं आता मराठी सिनेसृष्टीत देखील, दमदार मराठी गाणी प्रत्येक वर्षी रिलीज होऊन प्रेक्षकांचं मनं जिंकत आहेत. आता नवीन वर्षाच्या प्रसंगी तुम्ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील दमदार गाणी वाजवून आनंदानं नाचू शकतात.

'चिऊ ताई चिऊ ताई दार उघड' गाणं : स्वप्नील जोशी आणि सोनाली कुलकर्णी अभिनीत 'सुशीला सुजित' हा चित्रपट १८ एप्रिल २०२५ रोजी रिलीज झाला. या चित्रपटाला अनेकांनी पसंत केलं होतं. दरम्यान या चित्रपटामधील 'चिऊ ताई चिऊ ताई दार उघड' हे गाण खूप गाजलं होतं. या गाण्यामध्ये गश्मीर महाजनी आणि अमृता खानविलकर धमाकेदार डान्स केला आहे. 'सुशीला सुजित' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन प्रसाद ओक यांनी केलंय.

'एक नंबर तुझी कमर चाल शेकी शेकी' : संजू राठोडचं हे गाणं खूप गाजलं आहे. या गाण्याला अनेकांनी आपली पसंती दिली. या गाण्याला संजूनं आपल्या मित्राबरोबर बनवलं होतं. या गाण्यावर जवळपास ३.७ मिलियन लोकांनी रिल्स बनवले आहेत. या गाण्यामध्ये गायक संजू राठोड आणि अभिनेत्री ईशा मालवीय यांनी सुंदर परफॉर्मेंस दिला आहे. या गाण्यामुळं संजू राठोडला आणखी प्रसिद्धी मिळाली. हे २०२५मधील टॉपचं गाणं होतं.

दिसला गं बाई दिसला 2.0 : 'प्रेमाची गोष्ट २'मधील चित्रपटातील 'दिसला गं बाई दिसला 2.0' हे गाणं खूप लोकप्रिय झालं आहे. या गाण्यामध्ये गौतमी पाटीलनं धमाकेदार डान्स करून तिच्या चाहत्याचं मनं जिंकलं आहे. या गाण्यात ललित प्रभाकर, रुचा वैद्य आणि रिधीमा पंडित हे स्टार्स देखील गाण्यावर थिरकताना दिसत आहेत. 'प्रेमाची गोष्ट 2' हा चित्रपट २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रिलीज झाला. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सतीश राजवाडे यांनी केलं आहे.

कपल भारी दिसतंय : 'अशी ही जमवाजमवी' हा २०२५मध्ये प्रदर्शित झालेला एक लोकप्रिय मराठी कॉमेडीनं प्रेक्षकाचं खूप मनं जिंकलं आहे. या चित्रपटामध्ये अशोक सराफ आणि वंदना गुप्ते यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन लोकेश गुप्ते यांनी केलं आहे. या चित्रपटामधील २०२५चं 'कपल भारी दिसतंय' हे गाणं खूप हिट झालं होत. या गाण्यावर तुम्ही नवीन वर्षाच्या प्रसंगी धमकेदार डान्स करू शकता.

'सुंदरी' : संजू राठोडचं यशिका जाटवच्यावर चित्रित 'सुंदरी' गाण्यानं तर सोशल मीडियावर धमालचं केली. या गाण्यालाही प्रेक्षकांनी खूप पसंत केलं. हे गाणं २०२५च्या शेवटी म्हणजेच ३१ डिसेंबरला वाजवून तुम्ही पार्टीचा आनंद घेऊ शकता. 'सुंदरी' गाणं सोशल मीडियावर खूप लोकप्रिय झालं आहे.

