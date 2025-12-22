YEARENDER 2025 : 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'सह या वर्षातील 10 सर्वात लोकप्रिय वेब-सीरीजची संपूर्ण यादी पाहा...
आर्यन खानची 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' आणि बाकी इतर सीरीजनं 2025मध्ये प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन केलं आहे. आता आम्ही तुम्हाला 10 लोकप्रिय सीरीजबद्दल सांगणार आहोत.
मुंबई : 2025 हे वर्ष रुपेरी पडद्यासाठी तसेच ओटीटीसाठी एक उल्लेखनीय राहिले आहे. दरवर्षीप्रमाणे, क्राईम, थ्रिलर, हॉरर, कॉमेडी आणि वास्तववादी नाटक यासह विविध शैलीतील वेब सीरीज ऑनलाइन स्ट्रीम झाल्या. यावर्षी प्रेक्षकांनी छोट्या पडद्यावर अनेक मनोरंजक आणि रोमांचक वेब सीरीजचा आनंद घेतला. 2025च्या 'इयर एंडर'या विभागात, आपण IMDbनं रँकिंग केलेल्या वर्षातील टॉप 10 वेब सीरीजबद्दल चर्चा करू. 2025च्या टॉप 10 सर्वात लोकप्रिय भारतीय वेब सीरीजच्या यादीवर एक नजर टाकूया.
1. द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड : शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानची 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' ही सीरीज खूप लोकप्रिय झाली आहे. त्यानं या सीरीजद्वारे चित्रपटसृष्टीत दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केलं. 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'नं प्रेक्षकांचे चांगले मनोरंजन केले. या वेब सीरीजमध्ये तीन खानही होते, शाहरुख, सलमान आणि आमिर खान. ही सीरीज तुम्ही नेटफ्लिक्सवर पाहू शकता.
2. ब्लॅक वॉरंट : दुसऱ्या स्थानावर दिवंगत अभिनेता शशी कपूर यांचा नातू जेहान कपूर अभिनीत 'ब्लॅक वॉरंट' ही अॅक्शन आणि थ्रिलर वेब सीरीज आहे. ही सीरीज यावर्षी जानेवारीमध्ये प्रदर्शित झाली आणि याला नेटफ्लिक्सवर पाहता येईल. या सीरीजची कहाणी प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवते.
3. पाताळ लोक सीझन 2: पहिल्या सीझनच्या जबरदस्त यशानंतर पाच वर्षांनी, 'पाताळ लोक सीझन 2' आला. पहिल्या सीझननं प्रेक्षकांना स्तब्ध केलं आणि दुसरा सीझन आणखी गडद आणि शोधक होता. दुसऱ्या सीझनची पटकथा त्याची सर्वात मोठी ताकद असल्याचे सिद्ध झाले. तुम्ही ती अॅमेझॉन प्राईम व्हिडिओवर पाहू शकता.
4. पंचायत सीझन 4: देशातील सर्वात लोकप्रिय वेब सीरीज, 'पंचायत'नं चार यशस्वी सीझन पूर्ण केले आहेत. यावर्षी सीझन 4चा प्रीमियर झाला. ही अॅमेझॉन प्राईमच्या सर्वात लोकप्रिय वेब सीरीजपैकी एक आहे. त्यामध्ये, फुलेरा गाव आणि त्याचे गावप्रमुख, सचिव आणि आमदार प्रेक्षकांचे पूर्णपणे मनोरंजन करतात. IMDb यादीत 'पंचायत सीझन 4' लोकप्रियतेत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
5. मंडला मर्डर्स : देशातील सर्वोच्च चित्रपट निर्मिती संस्था यशराज फिल्म्सची, 'मंडला मर्डर्स' ही डार्क थ्रिलर आणि रहस्यमय वेब सीरीज हे प्रेक्षकांचे खूप मनोरंजन करते. वाणी कपूर, 'गुल्लक'मधील वैभव राज गुप्ता, 'आश्रम'मधील अदिती पोहनकर आणि सुरवीन चावला यांच्या प्रमुख भूमिका असलेली ही वेब सीरीज जुलैमध्ये प्रदर्शित झाली होती आणि ती नेटफ्लिक्सवर पाहता येईल.
6. खौफ: सस्पेन्स आणि कॉमेडीसह, या हॉरर-थ्रिलर वेब सीरीजनं प्रेक्षकांना घाबरवले आहे. 'खौफ' आयएमडीबीच्या यादीत सहाव्या क्रमांकावर आहे. रजत कपूर, रिया शुक्ला आणि चिम दुरंग यांच्या प्रमुख भूमिका असलेली ही वेब सीरीज एप्रिल 2025मध्ये प्रदर्शित झाली. ती प्राइम व्हिडिओवर पाहता येईल.
7. स्पेशल ऑप्स सीझन 2: के.के. मेननची बहुचर्चित गुप्तहेर वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स सीझन 2' देखील यावर्षी प्रदर्शित झाली. या वेब सीरीजचा पहिला सीझन 2020मध्ये प्रदर्शित झाला आणि पहिल्या सीझननं प्रेक्षकांवर इतका प्रभाव पाडला की, ते दुसऱ्या सीझनची आतुरतेनं वाट पाहत होते. दुसऱ्या सीझननेही प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले. वेब सीरीज जिओहॉटस्टारवर पाहता येईल.
8. खाकी - द बंगाल चॅप्टर : 7 भागांची मूळ वेब सीरीज, 'खाकी - द बंगाल चॅप्टर', यात ऋत्विक भौमिक, आदिल जफर खान, चित्रांगदा सिंग, मिमोह आणि आकांक्षा सिंग यांच्या भूमिका आहेत. सत्य घटनांवर आधारित, वेब सीरीज नेटफ्लिक्सवर प्रसारित झाली आहे.
9. द फॅमिली मॅन सीझन 3 : राज आणि डीके यांचा 'द फॅमिली मॅन सीझन 3' हा चार वर्षांनी येणारा सर्वात लोकप्रिय वेब सीरीजपैकी एक होता. मनोज बाजपेयी यांनी साकारलेला श्रीकांत तिवारीचा अभिनय या मा वेब सीरीजचा केंद्रबिंदू आहे. या वेब सीरीजची कथा आणि सस्पेन्स प्रेक्षकांना खिळवून ठेवते. ही प्राइम व्हिडिओच्या हिट वेब सीरीजपैकी एक आहे, यावर्षी लोकप्रियतेत 9व्या क्रमांकावर आहे.
10. क्रिमिनल जस्टिस - अ फॅमिली मॅटर : 2025च्या लोकप्रिय वेब सीरीजच्या यादीत पुढं पंकज त्रिपाठी आणि मोहम्मद झीशान अय्युब यांचा 'क्रिमिनल जस्टिस - अ फॅमिली मॅटर' आहे, ज्याचा पहिला भाग मे मध्ये आणि शेवटचा भाग जुलै मध्ये प्रदर्शित झाला. ही कौटुंबिक आणि कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज प्रेक्षकांना भावनिकदृष्ट्या नक्कीच भावनिक करेल. ही जीओ हॉटस्टारवरील एक लोकप्रिय वेब सीरीज आहे.