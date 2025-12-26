Yearender 2025 : 'सैयारा' ते 'फासला'पर्यंत वर्षातील चार्टबस्टर 'हे' गाणे, स्पॉटिफायच्या जागतिक यादीत अव्वल स्थानावर...
2025मधील सर्वोत्तम भारतीय गाणी, जी तुम्हाला त्यांच्या तालावर नाचायला लावतील, आता आम्ही याची एक यादी तुमच्यासाठी तयार केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 26, 2025 at 11:04 AM IST
मुंबई : 2025मध्ये भारतीय संगीतानं अनेक हिट गाणी दिली आहेत. यापैकी काही, त्यांच्या शक्तिशाली बीट्स आणि बोलांसह, रील आणि पार्ट्यांमध्ये हिट झाली. 2025मधील रिलीज झालेली गाणी ही खूप धमाकेदार आहेत. हे गाणं पुन्हा पुन्हा ऐकण्यासारखे आहेत. 2025च्या 'इयर एंडर'या विभागात आज आम्ही असे गाणे तुम्हाला सुचविणार आहेत, जे तुम्ही पार्टीमध्ये वाजवू शकतात.
'सैयारा' टाइटल सॉन्ग : यश राज फिल्म्स आणि मोहित सुरी यांनी 'सैयारा' या हिट रोमँटिक चित्रपटासाठी दमदार काम केलं आहे. या चित्रपटत नवीन कलाकार अहान पांडे आणि अनीता पड्डा यांनी चांगला अभिनय केला. या चित्रपटातील टाइटल सॉन्ग प्रचंड हिट झालं. 'सैयारा' टाइटल सॉन्ग स्पॉटिफायच्या व्हायरल 50 जागतिक चार्टवर नंबर वन ट्रॅक होतं.
म्यूजिक : तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला, अर्सलान निजामी
गीतकार : इर्शाद कामिल
गायक : फहीम अब्दुल्ला
'फासला' (धुरंधर) : अक्षय खन्नानं 'धुरंधर'मधील अरबी रॅप हिट 'फासला' (FA9LA) ला चांगलचं धमाकेदार बनवलं. या गाण्यामध्ये त्यानं दमदार डान्स केला आहे. त्याचा डान्स सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला. 'फासला'मधील संगीतामुळं अनेकांची डान्स करण्याची इच्छा होते. या गाण्यानंतरअक्षय खन्नाला खूप जास्त लोकप्रियता मिळाली आहे.
'गफूर' (द बैड्स ऑफ बॉलिवूड) : 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' हे शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानची पहिली वेब सीरीज आहे. या वेब सीरीजमधील 'गफूर' हे गाणं प्रचंड हिट झालं. 'गफूर'च्या प्रत्येक बीट्स या धमाकेदार आहेत. शिल्पा राव आणि उज्ज्वल गुप्ता यांच्या दमदार गायनानं या गाण्याला धमाकेदार बनवलं आहे. अभिनेत्री तमन्ना भाटियाच्या स्टायलिश डान्स मूव्हजमुळं हे गाणं या सीझनमधील सर्वात उत्साहवर्धक पार्टी ट्रॅकपैकी एक बनले आहे.
संगीत रचना, निर्मिती, लेखन आणि संयोजन: शाश्वत सचदेव
गायक : शिल्पा राव, उज्ज्वल गुप्ता
'लाल परी'(हाऊसफुल 5) : अभिनेता अक्षय कुमार जेव्हाही पार्टी ट्रॅक घेऊन येतो, त्यानंतर त्याचे गाणं नेहमीच प्लेलिस्टवर सर्वोच्च स्थान मिळवते. 'हाऊसफुल 5' चित्रपटातील 'लाल परी' त्याचं खूप गाजलं होतं. 'लाल परी' हे वर्षातील सर्वात उत्साही आणि मजेदार गाण्यांपैकी एक आहे, हे गाणं कोणत्याही पार्टीचा जीव बनू शकते.
गायक : यो यो हनी सिंग, सिमर कौर
म्यूजिक : यो यो हनी सिंग
लिरिक्स : यो यो हनी सिंग, अल्फाज
'बिजुरिया'(सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी) : वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर यांच्या अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' चित्रपटातील गाणीही प्रचंड हिट झाली. लोकांना खरोखर नाचवणारे गाणं म्हणजे 'बिजुरिया'. यामध्ये तनिष्क बागची रवी पवारच्या मूळ धूनला एका नवीन शैलीत पुन्हा तयार केलं. या गाण्यामध्ये एक ताजेपणा आला आहे. वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर यांचा समावेश असलेला हा ट्रॅक उत्सवी रंगांनी, नृत्यानं आणि आकर्षकतेनं भरलेलं आहे.
ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर : रवी पवार
नवीन आवृत्तीला रीइमेजिन केलं : तनिष्क बागची
गायक : सोनू निगम, असीस कौर
म्यूजिक प्रोड्यूसर : तनिष्क बागची
ओरिजिनल लिरिक्स : सोनू निगम आणि अजय झिंगरन
न्यू वर्शन एडिशनल लिरिक्स : तनिष्क बागची
'उई अम्मा' (आजाद) : यावर्षी 'आझाद' चित्रपटातील 'उई अम्मा' हे आयटम सॉन्ग खूप गाजले. राशा थडानीचं सुंदर भाव, अमन देवगनची स्क्रीन प्रेझेन्स आणि मधुवंती बागचीचा दमदार आवाज 'उई अम्मा' सॉन्गला सुरुवातीपासूनच एक जिवंत अनुभव देतो. गाण्यात अमन देवगनची उपस्थिती या ट्रॅकला एक मजेदार गाणे बनवते.
गायिका : मधुवनती बागची
संगीतकार : अमित त्रिवेदी
गीतकार : अमिताभ भट्टाचार्य
'आवन जवान' (वॉर 2) : हृतिक रोशन आणि कियारा अडवाणी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'वॉर 2' चित्रपटातील 'आवन जवान' हे गाणे सोशल मीडियावर गाजले. या गाण्यानं हृतिक रोशन आणि कियारा अडवाणी यांच्या ऑन-स्क्रीन पात्रांमधील प्रेमकहाणी दाखवली. 'आवन जवान' हे गाणे अरिजित सिंग आणि निकिता गांधी यांनी गायलं आहे.
संगीत : प्रीतम
गीतकार : अमिताभ भट्टाचार्य
गायक : अरिजित सिंग, निकिता गांधी
फाइंडिंग हर : डेहराडून येथील पॉप कलाकार कुशाग्र ठाकूर यांनी या वर्षी 'फाइंडिंग हर' तयार केलं. हे गाणे इंस्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अजूनही गाजत आहे. 'फाइंडिंग हर'नं भारतातील स्पॉटिफाय चार्ट्समध्ये अव्वल स्थान मिळवलं, त्यामुळं कुशाग्र ठाकूर हा स्टार म्हणून उदयास आला. या गाण्यामुळं त्यांचे चाहते मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.
गाणं : फाइंडिंग हर (जाना मेरे सावलों का मंजर तू)
गायक : कुशाग्र
संगीतकार : कुशाग्र
लिरिक्स : कुशाग्र आणि साहिल
संगीत : भरत
'सफायर' : इंग्रजी हिटमेकर एड शीरननं यावर्षी भारतीय गायक अरिजीत सिंगबरोबर 'सफायर नावाचे गाणे रिलीज केलं. इंग्रजी आणि पंजाबी गाण्यांच्या मिश्रणानं सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. 'सफायर'चा व्हिडिओ वॉर्नर म्युझिक ग्रुपच्या वर्षअखेरीस जागतिक चार्टमध्ये अव्वल स्थानावर होते.
'तेरे इश्क में' टाइटल ट्रॅक : या वर्षीच्या अखेरीस, तमिळ स्टार धनुष आणि बॉलिवूड अभिनेत्री क्रिती सेनॉन स्टारर 'तेरे इश्क में' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. टाइटल ट्रॅकचे, पार्श्वसंगीत आणि बोल इतके शक्तिशाली होते की, ते लोकांच्या मनाला भिडले. हे गाणे धनुष आणि क्रिती सेनॉनच्या पात्रांमधील प्रेमाचे चित्रण करते. या गाण्यातील ए.आर. रहमानचे संगीत आहे. अरिजीत सिंगनं गायलेलं हे गाणं अनेकांना जबरदस्त वाटलंय. हे गाणे ए.आर. रहमान यांनी संगीतबद्ध आणि निर्मित केलं आहे.
गायक : अरिजीत सिंग
लिरिक्स : इर्शाद कामिल