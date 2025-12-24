ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025 : विकी कौशल स्टार 'छावा' चित्रपटात मराठी अभिनेत्यांचा राहिला दबदबा...

विकी कौशल अभिनीत 'छावा' चित्रपटानं प्रेक्षकांवर जादू केली होती. या चित्रपटामधील काही मराठी स्टार्सने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत, आता आम्ही त्यांच्याबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत.

'छावा' चित्रपट (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 1:24 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 1:39 PM IST

मुंबई - 2025 हे वर्ष विकी कौशलसाठी खूप चांगलं ठरलं. अभिनेत्याच्या 'छावा' चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर धमाकेदार कमाई केली. 'छावा'मध्ये, विकीनं शिवाजी महाराजांचा मुलगा आणि मराठा साम्राज्याचा दुसरा राजा 'छत्रपती संभाजी'ची भूमिका केली आहे. 'छावा' हा चित्रपट 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रदर्शित झाला होता. देशांतर्गत चित्रपटानं 600 कोटींची कमाई केली. याशिवाय या चित्रपटानं जगभरात 800 कोटीहून अधिक कमाई केली. चित्रपटामध्ये साऊथ अभिनेत्री रश्मिका मंदान्नानं मुख्य भूमिकेत काम केलं होतं. आता आम्ही 2025च्या 'इयर एंडर'या विभागात या चित्रपटामधील काही मराठी स्टार्सनं कुठल्या भूमिका केल्या याबद्दल माहिती देणार आहोत.

किरण कर्मरकर : मराठी अभिनेता किरण कर्मरकर यांनी अनेक चित्रपट आणि नाट्यामध्ये काम केलं आहे. त्यांनी 2025मध्ये रिलीज झालेल्या 'छावा' चित्रपटामध्ये अण्णाजी दत्तो सचिव यांची भूमिका केली होती. त्यांची ही भूमिका खूप गाजली. या चित्रपटामधील त्यांचा अभिनय हा अनेकांना आवडला होता. तसेच किरण कर्मरकर यांना 'कहानी घर घर की' या मालिकेमधून खूप प्रसिद्धी मिळाली होती. या मालिकेत त्यांच्याबरोबर साक्षी तंवरनं काम केलं होतं.

संतोष जुवेकर : मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता संतोष जुवेकरनं 'छावा' चित्रपटामध्ये रायाजी मालगे यांची दमदार भूमिका केली. या भूमिकेमुळं तो प्रसिद्धीझोतात आला. त्याचं या चित्रपटामधील भूमिकेसाठी खूप कौतुक करण्यात आलं होतं. तसेच संतोष जुवेकरनं अनेक मराठी चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांचा 'झेंडा' आणि 'मोरया' हे चित्रपट खूप गाजले आहेत. याशिवाय त्यानं अनेक वेब सीरीज आणि मालिकेमध्ये काम केलं आहे.

सारंग साठ्ये : सारंग साठ्ये हा एक निर्माता, लेखक आणि अभिनेता आहे ज्यानं 'छावा' चित्रपटात बाजी पंडित यांची भूमिका साकारली आहे, जे एक शूर योद्धा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचे जवळचे सहकारी होते. तसेच सारंग साठ्येचं एक 'भाडिपा' नावाचं युटुब चॅनेल आहे, जे खूप प्रसिद्ध आहे. याशिवाय सारंगनं अनेक मराठी चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. यामध्ये त्याचा 'बी.ई. रोजगार' हा चित्रपट खूप गाजला होता.

सुव्रत जोशी : मराठी अभिनेता सुव्रत जोशीनं 'छावा' चित्रपटात कान्होजी शिर्के यांची भूमिका केली होती. त्याची ही भूमिका खूप पसंत केली गेली होती. तसेच त्यानं मराठी अनेक चित्रपटांमध्ये आणि मालिकेत काम केलं आहे. त्याचा 'दिल दोस्ती दुनियादारी' हा चित्रपट खूप गाजला होता.

शुभंकर एकबोटे : 'छावा' चित्रपटात शुभंकर एकबोटेनं धनाजी जाधव यांची भूमिका केली होती. या चित्रपटामधील त्यांची भूमिका ही विशेष होती. शुभंकर अनेक मराठी चित्रपटामध्ये काम केलं आहे. त्याचा 'चौक' हा चित्रपट खूप गाजला होता.

