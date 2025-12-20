Yearender 2025 : बॉलिवूड आणि हॉलिवूडमधील 'या' स्टार्सचा झाला घटस्फोट, लग्न जवळ असताना नात्यात आला दुरावा...
2025मध्ये बॉलिवूड आणि हॉलिवूडमधील काही सेलिब्रिटींनी घटस्फोट आणि ब्रेकअप केलं. आता हे स्टार्स कुठले आहेत, याची यादी पाहा.
मुंबई : 2025 हे वर्ष अनेक बॉलिवूड आणि हॉलिवूड जोडप्यांसाठी दुर्दैवी ठरले. यावर्षी अनेक सेलिब्रिटींना त्यांचं नातं टिकवून ठेवण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला. प्रसिद्धी, कामाचा दबाव आणि वैयक्तिक समस्या अनेकदा नातेसंबंधांवर परिणाम करतात. एकेकाळी आनंदी दिसणाऱ्या अनेक जोडप्यांनी 2025मध्ये वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. काहींनी कायदेशीररित्या त्यांचे लग्न मोडले, तर काहींनी त्यांचे लग्न रद्द करण्याचा आणि वेगळे राहण्याचा पर्याय निवडला. आता 2025च्या इयर एंडर विभागात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की, यावर्षी कोणत्या सेलिब्रिटींनी घटस्फोट आणि ब्रेकअप केलं.
धनश्री वर्मा आणि युजवेंद्र चहल : यावर्षीचा सर्वात चर्चेत असलेला घटस्फोट म्हणजे कोरिओग्राफर धनश्री वर्मा आणि क्रिकेटर युजवेंद्र चहल यांचा होता. या जोडप्यानं डिसेंबर 2020मध्ये लग्न केलं. यानंतर हे जोडपे खूप लोकप्रिय झाले. 2024च्या अखेरीस, या दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाल्याच्या अफवा पसरू लागल्या. मार्च 2025मध्ये, त्यांनी अधिकृतपणे परस्पर संमतीनं त्यांचं लग्न संपवलं. पोटगीच्या बातम्या आणि सोशल मीडियावरील अटकळांमुळे त्यांच्या घटस्फोटाने मोठ्या प्रमाणात मथळे निर्माण केले. या सर्व गोंधळानंतरही, या जोडप्यानं त्यांच्या वेगळे होण्याच्या कारणांवर उघडपणे चर्चा न करण्याचे निवडले.
पलाश मुच्छल आणि स्मृती मानधना : संगीतकार पलाश मुच्छल आणि भारतीय स्टार क्रिकेटपटू स्मृती मानधना यांचं लग्न रद्द करण्यात आल्यानं सर्वांना खूप मोठा धक्का बसला होता. या दोघांचा साखरपुडा मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. यानंतर चाहते लग्नाची आतुरतेनं वाट पाहत होते. लग्न समारंभाच्या फक्त एक दिवस आधी, स्मृतीच्या वडीलांची तब्येत ठीक नसल्याचं सांगून लग्न पुढे ढकलण्यात आलं. काही आठवड्यांनंतर, या जोडप्यानं पुष्टी केली की, त्यांनी लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी वैयक्तिक आणि कौटुंबिक कारणे सांगितली. त्यांचा निर्णय चाहत्यांना धक्का देणारा होता. सोशल मीडियावर त्यांनी एकमेकांना अनफॉलो केल्यानं हे नाते संपल्याचं स्पष्ट झालं.
सेलिना जेटली आणि पीटर हाग : अभिनेत्री सेलिना जेटलीचा तिचा पती पीटर हागपासून घटस्फोट हा वर्षातील सर्वात गंभीर प्रकरणांपैकी एक होता. सेलिनानं मुंबईत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आणि तिच्या पतीवर घरगुती हिंसाचार, क्रूरता आणि भावनिक छेडछाडीचा आरोप केला. तिनं उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या नुकसानाची भरपाई देखील मागितली. पीटर हाग यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रियामध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. या जोडप्यानं 2011मध्ये लग्न केलं होतं आणि त्यांना तीन मुले आहेत. सेलिनानं सोशल मीडियावर उघडपणे तिचे दुःख व्यक्त केलं, ज्यामुळे त्यांचे वेगळे होणे 2025मधील सर्वात मोठ्या मथळ्यांपैकी एक बनले.
राहुल देशपांडे आणि नेहा : मराठी गायक राहुल देशपांडे आणि त्यांची पत्नी नेहा यांनीही 2025मध्ये घटस्फोट घेतला. 17 वर्षे एकत्र राहिल्यानंतर, या जोडप्यानं सोशल मीडियावर वेगळे होण्याची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, ते त्यांच्या मुलीला प्रेम आणि परस्पर आदरानं वाढवत राहतील.
शुभांगी अत्रे आणि पियुष पूरे : 'भाभी जी घर पर है' फेम अभिनेत्री शुभांगी अत्रे आणि पियुष पूरे यांचा फेब्रुवारी 2025 मध्ये घटस्फोट झाला. हे जोडपे दोन दशकांहून अधिक काळ एकत्र होते. दुर्दैवानं, घटस्फोटानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच पीयुष यांचे दीर्घ आजारानं निधन झालं.
मुग्धा चाफेकर आणि रवीश देसाई : टीव्ही कलाकार मुग्धा चाफेकर आणि रवीश देसाई देखील यावर्षी वेगळे झाले. नऊ वर्षांच्या लग्नानंतर, त्यांनी एप्रिल 2025मध्ये वेगळे होण्याची घोषणा केली. या जोडप्यानं सांगितलं की, ते अंतिम पाऊल उचलण्यापूर्वी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ वेगळे राहत होते. त्यांचा निर्णय परस्पर संमती आणि आदरावर आधारित होता.
लता सभरवाल और संजीव सेठ : प्रसिद्ध टेलिव्हिजन जोडपे लता सभरवाल आणि संजीव सेठ यांनी जून 2025मध्ये वेगळे होण्याची घोषणा करून चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले. 16 वर्षांच्या लग्नानंतर, त्यांनी पुढं जाण्याचा निर्णय घेतला.
2025मध्ये हॉलिवूड सेलिब्रिटींचे नाते तुटले :
जेनिफर लोपेज आणि बेन एफ्लेक : 2025मध्ये हॉलिवूडमध्ये अनेकांचे नाते तुटले आहेत. जेनिफर लोपेझ आणि बेन एफ्लेक यांचा घटस्फोट अधिकृतपणे फेब्रुवारीमध्ये झाला. 2021मध्ये लग्न केल्यानंतर, अनेकांना वाटलं की त्यांचे नाते कायमचे टिकेल. मात्र कालांतराने मतभेद वाढत गेले. घटस्फोट कायदेशीररित्या झाला. दोघांनी एकमेकांना सार्वजनिकरित्या दोष न देता पुढं जाण्याचा निर्णय घेतला.
निकोल किडमैन आणि कीथ अर्बन : निकोल किडमन आणि कीथ अर्बन यांचे वेगळे होणे हे धक्कादायक होते. 19 वर्षांच्या लग्नानंतर निकोलनं सप्टेंबरमध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. या जोडप्याला दोन मुली आहेत आणि त्यांना हॉलिवूडमधील सर्वात मजबूत जोडप्यांपैकी एक मानले जात असे. त्यांचा वेगळे होण्याचा करार विशेषतः मुलांवर केंद्रित होता. निकोल आणि कीथ दोघांनीही सार्वजनिक विधाने करण्यापासून परावृत्त केले आणि प्रक्रियेदरम्यान गोपनीयतेला प्राधान्य दिले.
टर्नर-स्मिथ आणि जोशुआ जॅक्सन : टर्नर-स्मिथ आणि जोशुआ जॅक्सन यांचाही मे 2025मध्ये घटस्फोट झाला. 2019मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली. त्यांच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया सार्वजनिक झाली आणि त्यात मुलांचा ताबा आणि आर्थिक बाबींवर चर्चा झाली. शेवटी, त्यांनी संयुक्त ताबा आणि सामायिक जबाबदाऱ्यांवर सहमती दर्शविली.
केटी पेरी आणि ऑर्लँडो ब्लूम : पॉप स्टार केटी पेरी आणि अभिनेता ऑर्लँडो ब्लूम यांचे नऊ वर्षाचं नात समाप्त झालं. 2019मध्ये त्यांचं लग्न झालं आणि त्यांना एक मुलगी आहे. त्यांच्या संयुक्त निवेदनात त्यांनी म्हटलं आहे की, ते त्यांच्या मुलीचे एकत्र संगोपन करत राहतील आणि कुटुंब म्हणून जोडलेले राहतील.