Yearender 2025 : भारतात यावर्षी सर्वाधिक कमाई करणारे हॉलिवूड चित्रपट, पाहा यादी...
2025मध्ये भारतीय बॉक्स ऑफिसवर सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या हॉलिवूड चित्रपटांबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत, जे तुम्ही नवीन वर्षाच्या निमित्तानं पाहू शकता.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 1:28 PM IST
मुंबई : जेम्स कॅमेरॉनचा 'अवतार: फायर अँड अॅश' चित्रपट 19 डिसेंबर रोजी भारतात रिलीज झाला. हा चित्रपट भारतीय बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. दरम्यान या वर्षाच्या सुरुवातीला भारतात अनेक हॉलिवूड चित्रपट प्रदर्शित झाले, त्यापैकी काहींनी खूप चांगली कामगिरी केली, यामध्ये टॉम 'क्रूझचा मिशन: इम्पॉसिबल 8' आणि ब्रॅड पिटचा 'एफ1'नं चांगली कामगिरी केली होती. मात्र यामध्ये आणखी काही चित्रपट आहेत, ज्यांनी चांगली कमाई झाली आहे. भारतात हॉलिवूडमधील फक्त चार चित्रपट 100 कोटींच्या क्लबमध्ये सामील होऊ शकले. सॅकनिल्कनं शेअर केलेल्या कलेक्शनच्या आधारे, आम्ही 2025मध्ये भारतातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या हॉलिवूड चित्रपटांची यादी तयार केली आहे.
'एफ1' : फॉर्म्युला वन (एफ1) हा एक स्पोर्ट्स ड्रामा आहे. या चित्रपटाला जगभरात प्रचंड यश मिळाले. या चित्रपटानं भारतातही ठसा उमटवला. भारतात जोसेफ कोसिन्स्कीचा चित्रपट 'एफ 1' सुपरहिट झाला. या चित्रपटानं भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटींचा आकडा ओलांडला. सॅकनिल्कच्या मते, 'एफ1'नं भारतात 129.07 कोटींची कमाई केली. ब्रॅड पिट स्टारर या चित्रपटात, अभिनेत्यानं सोनी हेसची भूमिका साकारली आहे. डॅमसन इद्रिस, कॅरी कॉन्डन, टोबियास मेंझीस आणि जेवियर बार्डेम यांनीही चित्रपटामध्ये विशेष भूमिका केल्या आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन जोसेफ कोसिन्स्की यांनी केलं आहे.
'मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग' : टॉम क्रूझ अभिनीत 'मिशन: इम्पॉसिबल' हा जगातील सर्वात मोठ्या फ्रँचायझींपैकी एक आहे. फ्रँचायझीच्या शेवटच्या आणि आठव्या भागानं भारतात उत्कृष्ट व्यवसाय केला. या चित्रपटानं 100 कोटी क्लबमध्ये प्रवेश केला. सॅकनिल्कनुसार, यावर्षी प्रदर्शित झालेल्या 'मिशन: इम्पॉसिबल - द फायनल रेकनिंग'नं भारतीय बॉक्स ऑफिसवर एकूण 123.59 कोटींची कमाई केली.
'जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ': जुरासिक वर्ल्ड: डोमिनियनचा सीक्वेल नवीन कलाकार आणि डायनासोरसह, यावर्षी जगभरातील थिएटरमध्ये दाखल झाला. हा चित्रपट 4 जुलै रोजी भारतात प्रदर्शित झाला. स्कारलेट जोहानसन, महरशाला अली आणि जोनाथन बेली अभिनीत, 'जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ'नं सॅकनिल्कनुसार भारतात 123.13 कोटींची कमाई केली.
'द कॉन्ज्युरिंग: लास्ट राइट्स': 'द कॉन्ज्युरिंग'च्या फ्रँचायझीमधील नववा चित्रपट भारतात 100 कोटींचा आकडा ओलांडण्यात यशस्वी झाला. पॅट्रिक विल्सन आणि वेरा फार्मिगा 'द कॉन्ज्युरिंग: लास्ट राइट्स'मध्ये पॅरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड आणि लॉरेन वॉरेन म्हणून परतले. मायकेल चावेस दिग्दर्शित 'द कॉन्ज्युरिंग: लास्ट राइट्स'नं भारतात 101.65 कोटींची कमाई केली. सॅकनिल्कच्या मते हा चित्रपट सुपरहिट ठरला.
'फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस' : जॅक लिपोव्स्की आणि अॅडम स्टीन यांच्या सह-दिग्दर्शनाखाली, 'फायनल डेस्टिनेशन' फ्रँचायझीमधील सहावा चित्रपट भारतात चांगला कामगिरी करत होता. हा चित्रपट 100 कोटींचा आकडा गाठू शकला नाही. सॅकनिल्कच्या मते, 'फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस'नं भारतीय बॉक्स ऑफिसवर एकूण 74.91 कोटींची कमाई केली. केटलिन सांता जुआनानं चित्रपटामध्ये स्टेफनी रेयेसची भूमिका केली, जी एक महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी आहे, जिला मृत्यूबद्दल पूर्वाभास होत असतात, तिला असं वाटते की, तिच्या कुटुंबाचा मृत्यू हा जवळ येत आहे.
इतर चित्रपट
- सुपरमॅन (3डी) - 60.28 कोटी रुपये
- द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स - 48.08 करोड़ रुपये
- हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन - 30.34 कोटी रुपये
- थंडरबोल्ट्स - 28.18 कोटी रुपये
- जूटोपिया 2 - 25.72 कोटी रुपये
'अवतार: फायर अँड अॅशेस' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 'अवतार: फायर अँड अॅशेस' हा बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. साय-फाय फ्रँचायझीमधील मागील दोन चित्रपटांनी 2 अब्ज पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. सॅकनिल्कच्या मते, 'अवतार'नं 2009 मध्ये जगभरात $232 दशलक्ष कमाई केली होती, तर 'अवतार: वे ऑफ वॉटर'नं $441 दशलक्ष कमाई केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 'अवतार' ( 2009)नं पाच आठवड्यात भारतीय बॉक्स ऑफिसवर सुमारे 101 कोटी (अंदाजे $1.01 अब्ज) कमाई केली, तर त्याच्या सीक्वेलनं विक्रमी कमाई केली. सॅकनिल्कच्या मते, 'अवतार: वे ऑफ वॉटर'नं सहा आठवड्यात भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 391.4 कोटी (अंदाजे $1.94 अब्ज) कमावले. आता हे पाहायचे आहे की 'अवतार: फायर अँड अॅशेस' दोन्ही चित्रपटांच्या कलेक्शनला मागे टाकू शकेल का. 19 डिसेंबर रोजी भारतीय चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'अवतार: फायर अँड अॅशेस'ला भारतात चांगली सुरुवात मिळाली. दरम्यान सॅकनिल्कच्या मते या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर 98.81 कोटींची कमाई केली आहे.