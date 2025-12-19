Yearender 2025: 'सिकंदर'पासून तर 'वॉर 2'पर्यंत मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांचा रिलीजपूर्वी होता बोलबाला, बॉक्स ऑफिसवर आल्यानंतर झाले फ्लॉप...
सलमान खान आणि हृतिक रोशनसह 2025मध्ये सुपरस्टार्सच्या मोठ्या चित्रपटांनी प्रेक्षकांची निराशा केली आहे. आता आम्ही बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झालेल्या चित्रपटांबद्दल सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 2:43 PM IST
मुंबई : 2025चा शेवटचा महिना डिसेंबर अर्धा संपला आहे. मनोरंजनाच्या बाबतीत, 2025 हे वर्ष 2024 आणि 2023 पेक्षा कमी मनोरंजक ठरले. 2025 मध्येही प्रेक्षकांना उच्च अपेक्षा चित्रपटाबद्दल होत्या. मात्र काही चित्रपटांमुळं त्यांची निराशा झाली. आता चित्रपटसृष्टीतील फ्लॉप्सच्या यादीत सलमान खान आणि कमल हासन सारख्या सुपरस्टार अभिनीत चित्रपटांचा समावेश आहे. या मेगा-फ्लॉप्सबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'गेम चेंजर' : 2025चा मोठा बजेट असलेला, फ्लॉप चित्रपट टॉलिवूड सुपरस्टार राम चरणच्या 'गेम चेंजर' हा ठरला आहे. सर्वात प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय चित्रपट दिग्दर्शकांपैकी एक असलेल्या शंकर दिग्दर्शित 'गेम चेंजर'चं बजेट हे 400 कोटी होते. या चित्रपटामधील गाण्यांचे बजेट ७५ कोटी असल्याचं सांगितलं जाते. या चित्रपटानं भारतात 131.17 कोटी आणि जगभरात 186.25 कोटींची कमाई केली. 10 जानेवारी 2025 रोजी प्रदर्शित झालेला 'गेम चेंजर' हा राम चरणच्या मोठ्या फ्लॉप चित्रपटांच्या यादीत सामील झाला आहे. या चित्रपटात त्याची सहकलाकार बॉलिवूड अभिनेत्री कियारा अडवाणी होती. या चित्रपटाची कहाणी एका आयएएस अधिकाऱ्याभोवती फिरते (राम चरण) जो व्यवसाय आणि राजकारणात भ्रष्ट व्यक्तींना तोंड देत असतो.
सिकंदर : बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान स्टारर 'सिकंदर' हा 2025चा सर्वात मोठा चित्रपट असण्याची अपेक्षा होती. हा चित्रपट 28 मार्च रोजी प्रदर्शित झाला होता. 2025च्या ईदला प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटानं अनेकांना निराश केलं. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन गजनी दिग्दर्शक ए.आर. मुरुगदास यांनी केलं होतं. या चित्रपटानं जगभरात फक्त 182 कोटी आणि भारतात 108.7 कोटी कमाई केली. या चित्रपटाचं बजेट 200 कोटी होतं. 2025च्या सर्वात मोठ्या फ्लॉप चित्रपटांच्या यादीत या चित्रपटाचा समावेश करण्यात आला आहे.
ठग लाईफ : बॉक्स ऑफिसवर 5 जून रोजी प्रदर्शित झालेला सुपरस्टार कमल हासन, सिलंबरसन आणि तृष्णा कृष्णन स्टारर 'ठग लाईफ' हा चित्रपटही प्रेक्षकांना पसंत पडला नाही. भारतातील सर्वोत्तम दिग्दर्शकांपैकी एक असलेल्या मणिरत्नम दिग्दर्शित, 200 कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेला, 'ठग लाईफ'नं भारतात 48 कोटी आणि जगभरात 97.25 कोटींची कमाई केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला.
'सन ऑफ सरदार 2' : १३ वर्षांनंतर, अजय देवगण आणि संजय दत्त यांचा मास कॉमेडी चित्रपट 'सन ऑफ सरदार'चा दुसरा भाग 1 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झाला. विजय कुमार अरोरा दिग्दर्शित या चित्रपटामध्ये अजय देवगण आणी मृणाल ठाकूर हे स्टार्स प्रमुख भूमिकेत दिसले. या चित्रपटामध्ये पहिल्या भागामधील अनेक कलाकार दिसले. याशिवाय या चित्रपटाशी नवीन कलाकारही जोडले गेले होते. 100 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटानं जगभरात 65.8 कोटी आणि देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर 44.9 कोटी रुपयांची कमाई केली.
वॉर 2 : हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआर अभिनीत 2025मधील हा चित्रपट प्रेक्षकांना पसंत पडला नाही. स्वातंत्र्यदिनी प्रदर्शित झालेला 'वॉर 2'चं दिग्दर्शन अयान मुखर्जी यांनी केलं होतं. दरम्यान 'वॉर'चं दिग्दर्शन पठाण दिग्दर्शक सिद्धार्थ आनंद यांनी केलं होतं. हा चित्रपट हिट ठरला होता, तर' वॉर 2' फ्लॉप झाला. हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआर यांच्यातील सहकार्य प्रेक्षकांना प्रभावित करू शकले नाही. 350-400 कोटीच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या, 'वॉर 2'नं देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर फक्त 240.5 कोटी आणि जगभरात 360.7 कोटी कमावले. 'वॉर 2' ला 2025चा फ्लॉप म्हणून लेबल लागले.
2025चं इतर फ्लॉप : IMDbच्या मते, 2025 च्या इतर फ्लॉप्समध्ये कंगना राणौतचा बहुचर्चित आणि वादग्रस्त चित्रपट 'इमर्जन्सी', सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूरचा 'परम सुंदरी', शाहिद कपूरचा 'देवा' काजोलचा 'माँ', टायगर श्रॉफचा 'बागी 4' राजकुमार रावचा 'मलिक', सोनू सूदचा 'फतेह', विवेक अग्निहोत्रीचा 'द बेंगाल फाईल्स', हिमेश रेशमियाचा 'बदास रविकुमार', पवन कल्याणचा 'हरी हरा वीरा मल्लू', अर्जुन कपूर, भूमी पेडणेकर आणि रकुल प्रीत सिंगचा 'मेरे पती की बीवी' आणि इमरान हाश्मीचा 'ग्राउंड झिरो', संजय दत्त आणि मौनी रॉयचा 'द भूतनी' आणि इतर काही चित्रपटांचा समावेश आहेत.