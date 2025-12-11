Yearender 2025 : धर्मेंद्रपासून ते पंकज धीरपर्यंत, 'या' मोठ्या स्टार्सचे २०२५मध्ये झाले निधन, पाहा यादी...
२०२५ हे वर्ष सुरुवातीला बॉलिवूडसाठी खूप आनंदाचं होतं, मात्र गेले काही महिने स्टार्ससाठी दुःख घेऊन आले. आता २०२५मध्ये कुठल्या स्टार्सचं निधन झालं हे पाहूया...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 12:14 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 12:50 PM IST
मुंबई : २०२५ हे वर्ष बॉलिवूडसाठी खूप दुःखद ठरलंय. यावर्षी अनेक कलाकारांनी जगातून निरोप घेतला. आतापर्यंतचे सर्वात मोठे नाव म्हणजे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र, ज्यांचे गेल्या महिन्यातच निधन झालं. त्याच्या निधनाचा धक्का हा संपूर्ण देशाला बसला होता. २०२५ च्या 'इयर एंडर'मध्ये आम्ही तुम्हाला, यावर्षी निधन झालेल्या मोठ्या कलाकारांबद्दल सांगणार आहोत.
पंकज धीर : महाभारतातील 'कर्ण' आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्तम अभिनेत्यांपैकी एक पंकज धीर यांचं १५ ऑक्टोबर रोजी वयाच्या ६८व्या वर्षी निधन झालं. त्यांना कर्करोगाचं निदान झालं होतं. त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये आणि मालिकेत उत्कृष्ट अभिनय केला आहे. त्यांच्या निधनामुळं चित्रपटसृष्टीचं खूप नुकसान झालं आहे.
असरानी : पंकज धीर यांच्या निधनाचे दुःख अद्याप कमी झाले नव्हते, तेव्हा अवघ्या पाच दिवसांनी, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांच्या निधनाची बातमी समोर आली. २० ऑक्टोबर रोजी ८४व्या वर्षी असरानी यांच्या निधनामुळं त्यांच्या चाहत्यांना खूप मोठा धक्का बसला होता. असरानी शेवटी वेळी दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांच्याबरोबर 'इक्कीस' या चित्रपटात दिसणार आहेत.
सतीश शाह : पंकज धीर आणि असरानी यांच्या निधनानंतर काही काळातच लोकप्रिय अभिनेते सतीश शाह यांचेही निधन झालं. २५ ऑक्टोबर रोजी वयाच्या ७४व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांनी आपल्या विनोदी शैलीनं अनेकांचं मने जिंकली होती. 'साराभाई वर्सेस साराभाई' या मालिकेमुळं त्यांना खूप प्रसिद्धी मिळाली होती. त्यांचा हा शो खूप गाजला होता.
सुलक्षणा पंडित : सतीश शाह यांच्यानंतर, जेष्ठ अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित यांच्या निधनाची बातमी आली. त्यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी वयाच्या ७१ व्या वर्षी या जगातून निरोप घेतला. दरम्यान त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्या अभिनेता संजीव कुमारवर प्रेम करत होत्या आणि त्यांच्याशी लग्न करण्याची त्यांची इच्छा होती, मात्र अभिनेत्यानं काही कारणास्तव तिचा प्रस्ताव नाकारला. यानंतर त्यांनी विवाह न करण्याचा निर्णय घेतला होता.
जरीन खान : बॉलिवूड अभिनेता हृतिक रोशनची पूर्वाश्रमीची सासू आणि अभिनेता झायेद खानची आई जरीन खान यांचेही वयाच्या ८१ व्या वर्षी निधन झालं. सुलक्षणा पंडित यांच्या निधनानं बॉलिवूड शोक करत असताना, दुसऱ्याच दिवशी जरीन खानच्या निधनाची बातमी आली. जरीन ही अभिनेता संजय खानची पत्नी होती.
धर्मेंद्र : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'ही-मॅन' धर्मेंद्र यांच्या निधनानं सर्वांना धक्का बसला. २४ नोव्हेंबर रोजी ८९व्या वर्षी धर्मेंद्र यांचं निधन झालं. संपूर्ण देश अजूनही त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करत आहे. ८ डिसेंबर रोजी त्यांचा ९०वा वाढदिवस होता आणि पुन्हा एकदा त्यांच्या चाहत्यांना अश्रू अनावर झाले. धर्मेंद्र शेवटी 'इक्कीस' चित्रपटातही दिसणार आहेत. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत अगस्त्य नंदा असणार आहे.