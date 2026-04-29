'टॉक्सिक'चे प्रदर्शन लांबणीवर गेलंय, यशनं दिली सोशल मीडियाद्वारे माहिती....
'टॉक्सिक' चित्रपचटाचं प्रदर्शन हे आता लांबणीवर गेलं आहे. याबद्दल यशनं त्यांच्या चाहत्यांना सांगितलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 11:56 AM IST
हैदराबाद : चित्रपटाचे निर्माते असलेल्या 'केव्हीएन प्रॉडक्शन्स' आणि 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' यांनी बुधवारी जाहीर केलं की, 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचे वेळापत्रक बदलण्यात येत आहे. यापूर्वी यावर्षी 4 जून रोजी प्रदर्शित होणार असलेला हा चित्रपट आता जगभरातील चित्रपटगृहांत एका नवीन तारखेला प्रदर्शित होत आहे. चित्रपटाच्या रिलीजची नवीन तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. 'सिनेमाकॉन'मध्ये चित्रपटाचे सादरीकरण झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला गेला आहे. या सादरीकरणादरम्यान, जागतिक वितरक आणि चित्रपट क्षेत्रातील लोकाकडून अत्यंत सकारात्मक आणि उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला होता. चित्रपटाच्या टीमशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रतिसादानं चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक व्यापक प्रमाणात प्रदर्शित करण्याच्या नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत, ज्यामुळं टीमला आपल्या प्रदर्शनाच्या रणनीतीचा पुनर्विचार करून त्यात आवश्यक ते बदल करणे भाग पडले.
अभिनेता यशनं दिली माहिती : एका निवेदनात, चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेता यशनं सांगितलं आहे की, "काही चित्रपट आपण फक्त बनवतो, तर काही चित्रपट आपल्याला याची पुन्हा एकदा आठवण करून देतात की, आपल्याला चित्रपटांवर प्रेम का वाटू लागले. 'टॉक्सिक' हा असाच एक प्रवास ठरला आहे. 'सिनेमाकॉन'मध्ये आमच्या चित्रपटाचे सादरीकरण करणे आणि त्याला मिळालेला प्रचंड जागतिक प्रतिसाद प्रत्यक्ष अनुभवणे, यामुळं आमच्या एका विश्वासाला पुन्हा एकदा पुष्टी मिळाली—तो विश्वास म्हणजे, या चित्रपटाला जागतिक स्तरावर आपल्या पूर्ण क्षमतेनिशी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा पूर्ण अधिकार आहे."
'टॉक्सिक'चं पूर्ण काम झालं : 'टॉक्सिक' चित्रपटाचे काम पूर्ण झाल्याची पुष्टी करत त्यानं पुढं म्हटलं, "आम्ही सध्या चित्रपटाच्या जागतिक वितरणासंदर्भातील आणि भागीदारीसंदर्भातील बाबींची जुळवाजुळव करत आहोत. या पार्श्वभूमीवर आम्ही आमच्या प्रदर्शनाच्या वेळापत्रकाचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे 4 जून रोजी चित्रपट प्रदर्शित करणार नसलो, तरी त्यानंतरच्या काळात, जागतिक स्तरावर योग्य ठरेल अशा एका नवीन तारखेला आम्ही तो प्रदर्शित करू. 'टॉक्सिक' लवकरच जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल."
माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली जनता : या अभिनेत्यानं पुढं म्हटलं, "ज्यावेळी भारतीय चित्रपटसृष्टी आपली स्वतःची ओळख निर्माण करत आहे आणि अत्यंत आशादायक भविष्यासह जागतिक रंगमंचावर आपली पावले टाकत आहे, अशा वेळी आपल्यापैकी प्रत्येकावरच चित्रपटसृष्टीचा दर्जा उंचावण्याची जबाबदारी येऊन पडते. एक अभिनेता आणि निर्माता म्हणून, मी या क्षणाकडे माझे योगदान देण्याची एक संधी म्हणून पाहतो. हे योगदान भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी आणि आपल्या सर्वांसाठीच असेल. यासाठी थोडा अधिक वेळ घेऊन, आमचा चित्रपट ज्या प्रभावी पद्धतीनं जगासमोर यायला हवे आहे, त्याच ताकदीनं तो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करणे मला महत्त्वाचे वाटते." आपले निवेदन संपवताना तो त्यानं पुढं म्हटलं, "प्रत्येक टप्प्यावर आणि प्रत्येक बदलाच्या वेळी, तुमची साथ माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली आहे आणि मी त्याबद्दल मनापासून कृतज्ञ आहे. काही कथांना संयमाची गरज असते, काही प्रवासांची तर ती एक अटच असते. आम्ही तुम्हाला असा एक चित्रपट देण्याचे वचन देतो, ज्याचा तुम्ही मनमुराद आनंद घ्याल आणि ज्याचा तुम्ही उत्सव साजरा कराल, असा चित्रपट जो भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी एक अभिमानास्पद क्षण ठरेल."
'टॉक्सिक' स्टार कास्ट : 'टॉक्सिक' या चित्रपटात यशबरोबर कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया हे कलाकार मुख्य भूमिकेत आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर कन्नड आणि इंग्रजी भाषांमध्ये चित्रित झालेला हा चित्रपट हिंदी, तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम या भाषांमधील डब करण्यात येत आहे. 'केव्हीएन प्रॉडक्शन्स' आणि 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स'हा चित्रपट जगभरात एका नवीन तारखेला रिलीज होईल. आता या चित्रपटाची रिलीज तारीख ही लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.