यश आणि कियारा अडवाणी अभिनीत 'टॉक्सिक'चा टीझर होईल 'या' दिवशी रिलीज...
यश आणि कियारा अडवाणी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'टॉक्सिक'चा टीझर हा लवकरच रिलीज होणार आहे.
हैदराबाद : कन्नड अभिनेता यश आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री कियारा अडवाणी स्टारर 'टॉक्सिक' हा चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. आता अनेक चाहते या चित्रपटाच्या रिलीजची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. या उत्सुकतेच्या दरम्यान, दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांनी चित्रपटाचा टीझर कधी रिलीज होईल याबद्दल सांगितलं आहे. यशचे चाहते या चित्रपटाचा टीझर पाहण्याची उत्सुक आहेत. हा चित्रपट रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर 2'बरोबर बॉक्स ऑफिसवर टक्कर देणार आहे. दरम्यान निर्मात्यांनी 19 फेब्रुवारी रोजी 'टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' या चित्रपटाच्या टीझरची रिलीज तारीख जाहीर केली आहे. गीतू मोहनदास यांनी तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर यशचा एक नवीन पोस्टर शेअर केला आहे, ज्यामध्ये टीझर रिलीजची तारीख उघड केली आहे.
'टॉक्सिक' टीझर होणार 'या' दिवशी रिलीज : तिनं पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'टॉक्सिक' टीझर 20.02.2026, सकाळी 9:35 वाजता. 'टॉक्सिक'19 मार्च 2026 रोजी जगभरातील थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल.' पोस्टरमध्ये यश हा रक्तानं माखलेल्या, बर्फाळ जमिनीवर उभा असल्याचा दिसत आहे. याशिवाय अभिनेता बाटलीतून काहीतरी पिताना दिसत आहे. रिलीज झालेल्या नवीन पोस्टरमध्ये त्याचा चेहरा दिसत नाही. नवीन पोस्टरवरून हे सिद्ध होते की, हा चित्रपट एक गडद, स्टायलिश अॅक्शन ड्रामा आहे, जो एका हिंसक आणि नैतिकदृष्ट्या अस्पष्ट जगात सेट केला आहे. चित्रपटाचा टीझर 20 फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होत असल्यानं अनेकजण खुश आहेत. दरम्यान पोस्टरच्या व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. आता अनेकजण म्हणताना दिसत आहे की, पुन्हा एकदा टीझरद्वारे यश धमाका करेल.
'टॉक्सिक' चित्रपटामधील पात्र : 'टॉक्सिक: अ फेयरीटेल' फॉर ग्रोन-अप्स' या चित्रपटात कन्नड सुपरस्टार यश रायाची भूमिका साकारणार आहे. नादियाची भूमिका कियारा अडवाणी, एलिझाबेथची भूमिका हुमा कुरेशी आणि गंगाची भूमिका नयनतारा करणार आहे. याशिवाय चित्रपटात तारा सुतारिया आणि रुक्मिणी वसंत देखील असणार आहेत. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित आणि यशबरोबर सह-लेखन केलेला, 'टॉक्सिक' हा चित्रपट कन्नड आणि इंग्रजीमध्ये एकाच वेळी चित्रित करण्यात आला आहे. डब केलेल्या आवृत्त्या अनेक भाषांमध्ये देखील असणार आहेत. वेंकट के. नारायण आणि यश यांच्या केव्हीएन प्रॉडक्शन्स आणि मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्सच्या बॅनरखाली निर्मित, 'टॉक्सिक' 19 मार्च रोजी ईद, उगादी आणि गुढी पाडव्याच्या निमित्तानं जगभरात प्रदर्शित होणार आहे.
