यशनं स्टारर 'टॉक्सिक' चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा आला पूर...
यशनं स्टारर 'टॉक्सिक' चित्रपट रिलीज झाला असून याला सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 10:04 AM IST
हैदराबाद : केजीएफ स्टार यश पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर परतला आहे. यशचा सर्वात मोठा चित्रपट, 'टॉक्सिक' आज 26 ऑगस्ट रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. 'टॉक्सिक'चा पहिला शो सकाळी 6 वाजता सुरू झाला आहे. दरम्यान चित्रपटगृहांमध्ये प्रचंड गर्दी दिसत आहे. चित्रपट पाहण्यासोबतच, प्रेक्षक सोशल मीडियावर आपल्या प्रतिक्रियाही देत आहेत. चित्रपटाच्या पहिल्या भागावर प्रेक्षकांनी आधीच आपल्या प्रतिक्रिया दिली आहे. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित 'टॉक्सिक'ला संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. नयनतारा, हुमा कुरेशी, कियारा अडवाणी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिता यांसारख्या सुंदर अभिनेत्री असलेल्या चित्रपट कसा आहे, याबद्दल आपण पाहूया.
'टॉक्सिक'बद्दल यूजर्स मत : तांत्रिक दर्जा वगळता, हा चित्रपट आतापर्यंत पूर्णपणे गोंधळानं भरलेला आहे. दरम्यान मोकोबॉट वापरामुळे ॲक्शनसुद्धा कृत्रिम वाटते, तर पार्श्वसंगीत (BGM) देखील खूप निराशाजनक आहे. मात्र या चित्रपटाचा पहिला भाग आकर्षक असल्याचं जात आहे.दरम्यान एका यूजरनं 'एक्स'वर लिहिलं,'तांत्रिक काम वगळता, हा चित्रपट आतापर्यंत पूर्णपणे गोंधळलेला आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'विचित्र आणि कंटाळवाणी कथा, कृत्रिम अॅक्शन आणि निराशाजनक पार्श्वसंगीत.' तिसऱ्या एकानं म्हटलं की, 'अतिशय स्टायलिश यश आणि उत्कृष्ट निर्मिती, सर्कसमधील फाईट जबरदस्त आहे. यात स्टाईल, ग्लॅमर, हिंसा आहे. पण पात्रांची योग्य ओळख नाही, संवाद नाहीत, भावनिक नाते नाही. असंबद्ध पात्रं आणि दिशाहीन पटकथा!'
#Toxic Very Messy 1st Half!— Venky Reviews (@venkyreviews) August 25, 2026
Apart from the technical quality, this one is all over the place so far. Heavy KGF hangover with a very clumsy and tiring screenplay. Even the action feels artificial with excessive mocobot usage, while the BGM is also a major letdown. Only the…
#Toxic - First Half 🤦♂️— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 25, 2026
Ultra Stylish Yash & Rich Productions Values r plus. Circus Fight Super. Has Style, Glamour, Violence. But No proper Character Intro, Dialogues, No Emotional Connect. Random Characters and a Clueless screenplay!
#ToxicReview — First Half 🔥#Yash’s electrifying entry sets the screen on fire! The action blocks are hard-hitting, while Some scene feel Mid but overall Good First Half paisa vasool 🎯— KING 👑 (@VikramPraj39672) August 26, 2026
Kiara Advani & Nayanthara acting are impressive so far :
3.5/5 pic.twitter.com/GNzP2e6VUE
Telugu media and AA Pr desperate negativity against #Yash� and #Toxic is getting hilarious.— Nepal Prabhas Army (@PrabhasNepal) August 26, 2026
The audience is loving #Toxic, with strong response from Hindi audiences across India#AlluArjun’s PR machinery working overtime to suppress Yash’s rise
Audience ≠ Paid PR Narrative🤡 pic.twitter.com/ZqKL4CQumd
याशिवाय आणखी एकानं लिहिलं, 'जोडीचे ॲक्शन सीन आणि कियारा यशसोबतचे काही भाग चांगले आहेत, पण बाकीचा भाग पाहताना फक्त थकवा येतो. आतापर्यंत आशयापेक्षा शैलीला जास्त महत्त्व दिले आहे.' तसेच आणखी एकानं चित्रपटाचं कौतुक करत लिहिलं, 'अविश्वसनीय. अगदी अविश्वसनीय प्रत्येक विभागानं उत्कृष्ट काम केलं आहे. खूप नाट्य आहे आणि प्रत्येक नाते आपापल्या परीनं 'टॉक्सिक' आहे. विश्वासच बसत नाही की, गीतू मोहनदास यांनी इतकी मेहनत घेतली आहे. काय बनवलंय, मॅडम?' या पोस्टमध्ये चाहत्यानं यश, नयनतारा दोन्ही स्टार्सला हॉर्ट दिलं आहे. तसेच आणखी एकानं लिहिलं, 'केएफआयमधील ऑस्करसाठी पात्र असलेले उत्कृष्ट चित्रपट.' दरम्यान, काही प्रेक्षकांना स्त्री पात्रांच्या चित्रणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. चित्रपटातील ॲक्शन सीन्स, विशेषतः सर्कसमधील फाईट सीनला सर्वत्र प्रशंसा मिळत आहे. यशच्या दमदार एन्ट्रीला देखील चित्रपटाची सर्वात मोठी ताकद मानले जात आहे. कियारा अडवाणीच्या यशसोबतच्या सीन्सनाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, तर नयनताराच्या दमदार अभिनयाचेही कौतुक होत आहे.
Just thinking about the original clash between #Dhurandhar2 and #Toxic. pic.twitter.com/Zxg3Aiy8ms— Legend Prabhas 🇮🇳 (@CanadaPrabhasFN) August 26, 2026
Except for towering screen presence of #Yash and stylish making, #Toxic 1st half is clueless and pain to watch!— Vignesh (@CallmeVigneshs) August 25, 2026
Masterpiece movies from KFI which deserves oscar. #ToxicTheMovie pic.twitter.com/FBmQT8USRB— 🧊🔥 (@_MaxAb17) August 26, 2026
'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' चित्रपटाबद्दल : 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' या चित्रपटाद्वारे, ब्लॉकबस्टर 'केजीएफ' फ्रँचायझीनंतर यश चित्रपटगृहांमध्ये पुनरागमन करत आहे. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित हा चित्रपट स्वातंत्र्योत्तर गोव्यातील माफिया जगाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. निष्ठा, कुटुंब आणि पश्चात्ताप यांसारख्या विषयांवर या चित्रपटाची कहाणी प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. या चित्रपटात यशनं गँगस्टर राया आणि त्याचा मुलगा रुमी अशी दुहेरी भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटात कियारा अडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरेशी यांच्या व्यतिरिक्त अक्षय ओबेरॉय आणि सुदेव नायर यांच्याही महत्वाच्या भूमिका आहेत. कन्नड आणि इंग्रजीमध्ये एकाच वेळी चित्रित झालेला 'टॉक्सिक' हा चित्रपट हिंदी, तमिळ, तेलगू आणि मल्याळम भाषांमध्येही प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाला संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत.