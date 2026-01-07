यशराज फिल्म्स बॅनरनं केलं 'धुरंधर'साठी दिग्दर्शक आदित्य धरसह त्यांच्या टीमचं कौतुक, पोस्ट व्हायरल...
आदित्य धर सध्या 'धुरंधर' चित्रपटाच्या यशाचा आनंद घेत आहे. आता यशराज फिल्म्स बॅनरनं एक पोस्ट शेअर करून दिग्दर्शकासह त्याच्या टीमचं अभिनंदन केलं आहे.
Published : January 7, 2026 at 3:06 PM IST
मुंबई : आदित्य धर यांचा चित्रपट 'धुरंधर' हा बॉक्स ऑफिसवर खूप गाजला आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी खूप पसंत केलं आहे. हा चित्रपट रिलीजच्या 34व्या दिवसामध्ये आहे. आताही हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. यशराज फिल्म्स बॅनरनं एक सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. ही पोस्ट खूप चर्चेत आहे. या पोस्टमध्ये यशराज फिल्म्स बॅनरनं आदित्य धरचं खूप कौतुक केलं आहे. 'धुरंधर' या चित्रपटामध्ये रणवीर सिंगनं मुख्य भूमिकेत काम केलं. त्याची भूमिका देखील अनेकांना पसंत आली आहे. या चित्रपटामधील गाणी देखील खूप हिट झाली आहेत. यशराज फिल्म्स बॅनरनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, ' भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक माइलस्टोन.' यानंतर त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं, 'धुरंधर हा फक्त एक चित्रपट नाही. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे, जो नेहमीच लक्षात राहील. आदित्य धर आणि जिओ स्टुडिओजचे अभिनंदन, हा चित्रपट (एकाच भाषेत) सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट बनवल्याबद्दल.'
आदित्य धरचं केलं यशराज फिल्म्स बॅनरनं कौतुक : तसेच पुढं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'जहाजाचा कर्णधार म्हणून, आदित्य धर यांची स्पष्ट दृष्टी, निर्भय कथाकथन आणि उत्कृष्टतेसाठी अढळ समर्पण यांनी भारतीय चित्रपटासाठी एक नवीन बेंचमार्क स्थापित केला आहे. या भव्य चित्रपटाबद्दल आम्ही प्रत्येक कलाकार आणि तंत्रज्ञांचे अभिनंदन करतो, ज्यांनी आपले सर्वस्व अर्पण केले.' यानंतर खऱ्या 'धुरंधर'बद्दल बोलताना त्यांनी लिहिलं, 'तुम्हीच 'धुरंधर' आहात ज्यानं चित्रपटाची संकल्पना इतक्या शक्तिशाली आणि तेजस्वीपणे मोठ्या पडद्यावर जिवंत केली. आम्हाला सर्जनशील उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करण्याची प्रेरणा देणारा चित्रपट दिल्याबद्दल धन्यवाद.' आताही हा चित्रपट पाहण्यासाठी चित्रपटगृहामध्ये खूप गर्दी होत आहे. या चित्रपटानं जगभरात 1200 कोटीहून अधिक कमाई केली आहे.
'धुरंधर'ची स्टारकास्ट : 'धुरंधर' या चित्रपटामध्ये रणवीर सिंग व्यतिरिक्त अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, राजेश बेदी, सारा अर्जुन आणि इतर कलाकार आहेत. हा चित्रपट आता देशांतर्गत 800 कोटींच्या क्लबमध्ये सामील झाला आहे. या चित्रपटानं देशांतर्गत 831.40 कोटींची कलेक्शन केलंय. सध्या हा चित्रपट सर्व चित्रपटांचे विक्रम मोडून अव्वल जाण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहे. दरम्यान 'धुरंधर' चित्रपटाचा दुसरा भाग हा 19 मार्च 2026 रोजी रिलीज होणार आहे. आता अनेकजण या पार्टचा खूप आतुरतेनं वाट पाहात आहे.
