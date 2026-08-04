यश राज फिल्म्सनं भारतातील स्वतंत्र संगीत प्रतिभेच्या नव्या पिढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'राह रेकॉर्ड्स' सुरू करण्याची केली घोषणा
'जादुगारी,' 5 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होत असून यश राज फिल्म्सच्या मूळ कलाकारांना आणि त्यांच्या दीर्घकालीन सर्जनशील विकासाला समर्पित असलेल्या नवीन रेकॉर्ड लेबलचा शुभारंभ होत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 4:03 PM IST
हैदराबाद : भारतातील अग्रगण्य मनोरंजन स्टुडिओपैकी एक असलेल्या यश राज फिल्म्सनं 'राह रेकॉर्ड्स' या नवीन संगीत कंपनी आणि प्रतिभा-विकास मंचाच्या शुभारंभाची घोषणा केली आहे. मूळ कलाकारांना शोधणे, विकसित करणे आणि त्यांना पाठिंबा देणे, तसेच चित्रपट संगीतापलीकडे त्यांच्या दीर्घकालीन सर्जनशील कारकिर्दीला आकार देणे, हे या मंचाचं उद्दिष्ट आहे.
पाच दशकांहून अधिक काळ, राज फिल्म्सनं भारताच्या अनेक कालातीत उत्कृष्ट कलाकृतींच्या माध्यमातून देशाच्या संगीत क्षेत्राला आकार दिला आहे. 'राह रेकॉर्ड्स' हा वारसा भारताच्या वेगानं बदलणाऱ्या संगीत क्षेत्रात पुढं नेईल, आणि कलाकार विकास, मूळ संगीत निर्मिती, तसेच दीर्घकालीन कारकीर्द घडवणे या सर्वांना एकाच समर्पित मंचाखाली एकत्र आणेल.
अक्षय विधानीनं व्यक्त केल्या भावाना : या लॉन्चबद्दल बोलताना, यश राज फिल्म्सचे सीईओ, अक्षय विधानी यांनी सांगितलं, “यश राज फिल्म्सच्या संगीत व्यवसायाच्या विस्तारासाठी ‘राह रेकॉर्ड्स’ हे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल आहे. पाच दशकांहून अधिक काळापासून, आम्ही अपवादात्मक प्रतिभा ओळखण्यावर आणि सर्जनशीलतेला वाव मिळेल असे व्यासपीठ तयार करण्यावर विश्वास ठेवला आहे. भारताचे स्वतंत्र संगीत क्षेत्र विकासाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यात प्रवेश करत असताना, आमचा विश्वास आहे की उत्कृष्ट कलाकारांना केवळ त्यांच्या संगीताच्या वितरणापेक्षा अधिक काहीतरी हवे असते, त्यांना विश्वास, वेळ आणि दीर्घकालीन सर्जनशील भागीदारीची गरज असते. ‘राह रेकॉर्ड्स’ मोहिमांऐवजी कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित करते. मूळ कलाकारांना दीर्घकाळ टिकणारी कारकीर्द घडवण्यासाठी मदत करण्याकरिता, हे जागतिक दर्जाचे कलाकार आणि संगीत निवड, कलाकार विकास, प्रसिद्धी आणि वितरण यांना एकत्र आणते.”
‘राह रेकॉर्ड्स’ : केवळ नवीन गाणी प्रदर्शित करण्यावर पारंपरिकरित्या लक्ष केंद्रित करणाऱ्या म्युझिक लेबलप्रमाणे काम करण्याऐवजी, ‘राह रेकॉर्ड्स’ हे कलाकारांसाठी एक दीर्घकालीन सर्जनशील भागीदार म्हणून तयार केले आहे. आपल्या प्रतिभा विकास मॉडेलद्वारे, ही कंपनी उदयोन्मुख संगीतकारांबरोबर पडद्यामागे आधीपासूनच जवळून काम करत आहे. आता, त्याचा पहिला कलाकार 'राह रेकॉर्ड्स'च्या बॅनरखाली या प्रवासाचा पुढील अध्याय सुरू करत आहे. हा शुभारंभ सर्जनशील प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याची आणि आपला संगीत व्यवसाय सिनेमाच्या पलीकडे जाऊन मूळ स्वतंत्र संगीतापर्यंत विस्तारण्याची यश राज फिल्म्सची वचनबद्धता दर्शवतो.