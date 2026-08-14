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शाहरुख खानच्या 'झीरो' चित्रपटाबरोबर 'केजीएफ'च्या होणाऱ्या संघर्षाबद्दल यशनं केला खुलासा...

शाहरुख खानचा झीरो हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला होता. आता यशनं 'केजीएफ' आणि 'झीरो'च्या संघर्षाबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Yash and Shah Rukh Khan
यश आणि शाहरुख खान (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 1:11 PM IST

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हैदराबाद : रॉकिंग स्टार यश त्याच्या आगामी 'टॉक्सिक' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची चाहते आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. 'टॉक्सिक' हा चित्रपट काही दिवसांतच प्रदर्शित होत आहे. सध्या यश हा आपल्या चित्रपटाचे जोरदार प्रमोशन करत आहे. एका टीव्ही चॅनलवर हजेरी लावताना, अभिनेता यशनं त्याच्या चित्रपट कारकिर्दीबद्दल अनेक महत्त्वाचे खुलासे केले आणि त्याच्या 'टॉक्सिक' चित्रपटाबद्दलही भाष्य केलंय. यावेळी, जेव्हा यशला त्याचा आवडता स्टार, शाहरुख खानबद्दल विचारण्यात आलं, तेव्हा अभिनेत्याबद्दल एक असे गुपित उघड झाले, जे शाहरुख खानच्या चाहत्यांना आश्चर्यचकित करू शकते.

शाहरुख खानला मागे टाकलं : 21 डिसेंबर 2018 रोजी शाहरुख खानचा चित्रपट 'झीरो' आणि 'रॉकिंग स्टार' यशच्या कारकिर्दीला सुरुवात करून देणारा चित्रपट 'केजीएफ चॅप्टर 1' प्रदर्शित झाला होता. 'झीरो' बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला, तर 'केजीएफ चॅप्टर 1' ब्लॉकबस्टर ठरला. या चित्रपटानं यशला भारतीय चित्रपटसृष्टीत प्रचंड ओळख मिळवून दिली. आता तो चित्रपटसृष्टीत मोठ्या स्टार्सपैकी एक आहे. अहवालानुसार, 'झीरो'नं 100 कोटी रुपयांची कमाई केली, तर यशच्या 'केजीएफ चॅप्टर 1'नं अंदाजे 250 कोटी रुपयांची कमाई केली. एका मुलाखतीत जेव्हा यशला विचारण्यात आलं की त्याला त्याचा आवडता स्टार, शाहरुख खानला भेटायचे होतं, पण काही कारणास्तव ते शक्य झाले नाही? या प्रश्नावर यश खळखळून हसला आणि त्यानं सांगितलं की तो शाहरुख खानचा चाहता होता आणि त्याला भेटण्याची त्याची इच्छा होती, आणि आजही तो त्याचा चाहता आहे.

यशनं व्यक्त केल्या भावना : यश म्हणाला, "मी आजही शाहरुख खानचा चाहता आहे. आमचा चित्रपट छोटा होता, पण शाहरुख सरांचा चित्रपट मोठा होता, म्हणून आम्ही आमचा चित्रपटही प्रदर्शित केला." यश पुढं म्हणाला, "जर मी माझ्या सिनियर्सपेक्षा स्वतःला मोठा समजू लागलो, तर त्याच दिवशी मी तो विचार सोडून देतो. शाहरुख खान एक मोठा सुपरस्टार आहे आणि मी त्याच्यासारखा होऊ शकत नाही."

'टॉक्सिक'बद्दल सांगायचं झालं तर, यश चार वर्षांनंतर रुपेरी पडद्यावर परत येत आहे. हा चित्रपट 26 ऑगस्ट रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होईल. या चित्रपटात यशबरोबर कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंता आणि तारा सुतारिया या अभिनेत्री दिसणार आहेत.

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TAGGED:

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YASH AND HIS KGF MOVIE
यश
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