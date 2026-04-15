'रामायणा' चित्रपटाबद्दल यशचा मोठा खुलासा, वाचा सविस्तर...
'रामायणा' चित्रपटाबद्दल यशनं आता एक खुलासा केला आहे. चित्रपटाच्या 'पार्ट 1'मध्ये राम आणि रावणाची भेट होणार की नाही, याबद्दल त्यानं माहिती दिली आहे.
Published : April 15, 2026 at 12:18 PM IST
हैदराबाद : नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायणा' चित्रपटाबद्दल चाहते खूप आतुर आहेत. या चित्रपटामध्ये रणबीर कपूर प्रभू श्रीरामाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. याशिवाय साऊथ सुपरस्टार यश रावणाच्या भूमिकेत पडद्यावर दिसणार आहे. रणबीर कपूरचा श्रीरामाच्या भूमिकेतील लूक आधीच समोर आलाय. आता यशच्या रावणाच्या लूकची वाट अनेकजण पाहत आहेत. दरम्यान, 'रामायणा पार्ट 1'बाबत एक मोठी अपडेट आली आहे. यशनं चित्रपटाबद्दल एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे, तो म्हणजे पहिल्या भागात राम आणि रावण यांची भेट होणार नाही.
यशनं केला 'रामायणा'बद्दल खुलासा : अभिनेता यशनं याबाबत एका मुलाखतीमध्ये खुलासा केला आहे. 'रामायणा' चित्रपटाबद्दल मनमोकळेपणानं त्यानं सांगितलंय. या मुलाखतीत यशला चित्रपटाच्या सेटवरील रणबीर कपूरसोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल विचारण्यात आलं. यावर अभिनेत्यानं उत्तर दिलंय, "विशेष म्हणजे, आम्ही दोघे या चित्रपटात पडद्यावर एकत्र दिसलेलो नाही. तुम्हा सर्वांना माहीतच आहे की, हा चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. त्यामुळं, पहिल्या भागात मला असं वाटतं की, रावण म्हणून माझे स्वतःचे राज्य आहे आणि रामाचे स्वतःचे राज्य आहे. पण आम्ही एकदा भेटलो आहोत, आणि तो एक उत्तम अभिनेता आहे. मला वाटतं की आमच्या दोघांमध्ये एकमेकांबद्दल आदर आहे, जो आमच्या कामातही दिसून येतो. तसेच आमच्या केमिस्ट्रीबद्दल सांगायचं झालं तर, आम्ही एका खूप मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टवर काम करत आहोत, त्यामुळं आमचं ध्येय एकच आहे. आम्हाला या कथेसाठी आमचं सर्वोत्तम द्यावं लागेल. आमची दृष्टी एकच आहे, त्यामुळं आमच्या केमिस्ट्रीमध्ये कोणतीही अडचण नाही. आम्ही खूप मजा करत आहोत."
'रामायणा' कधी प्रदर्शित होणार? : नितेश तिवारी बऱ्याच दिवसांपासून 'रामायणा' चित्रपटावर काम करत आहेत. या चित्रपटासाठी त्यांनी कलाकारांची निवड करण्यासाठी खूप वेळ घेतला. या चित्रपटात साऊथ अभिनेत्री साई पल्लवी माता सीतेची भूमिका साकारणार असून, रवी दुबे लक्ष्मणाच्या भूमिकेत दिसेल. तसेच सनी देओल, लारा दत्ता आणि अरुण गोविल यांसारखे कलाकारही या चित्रपटात दिसणार आहेत. 'रामायणा'चा पहिला भाग दिवाळी 2026ला आणि दुसरा भाग दिवाळी 2027ला रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होईल. या चित्रपटाच्या रिलीजसाठी रणबीरचे अनेक चाहते वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट जवळपास 4000 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात येणार आहे.