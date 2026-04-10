यश चोप्रा फाउंडेशनकडून हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कामगारांच्या मुलांसाठी वायसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026ची घोषणा

यश चोप्रा फाउंडेशनकडून हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कामगारांच्या मुलांसाठी वायसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्रामची घोषणा केली गेली आहे.

Yash Chopra Foundation
यश चोप्रा फाउंडेशन (Etv Bharat)
Published : April 10, 2026 at 4:52 PM IST

हैदराबाद : यश चोप्रा फाउंडेशन (YCF), जी यश राज फिल्म्सची परोपकारी शाखा आहे, यांनी आज वायसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 ची घोषणा केल्याचं समोर आलंय. या उपक्रमाचा हा दुसरा वर्ष आहे. याशिवाय हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कुटुंबांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणाला पाठबळ देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेला पुढं असून स्कॉलरशिप प्रोग्राम नोंदणीकृत हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कामगार आणि वायसीएफ साथी सदस्यांच्या मुलांसाठी आहे, जे चित्रपटसृष्टीच्या परिसंस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होईल : वायसीएफ प्रत्येक विद्यार्थ्याला 5 लाखांपर्यंत आर्थिक मदत देणार आहे, ज्यामुळं ते त्यांच्या आयुष्यातील ध्येय साध्य करू शकतील. हा उपक्रम पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष 2026–27साठी भारतातील मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यास सक्षम करेल. निवड शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि आर्थिक गरजांवर आधारित असणार आहे. हा कार्यक्रम फिल्म स्टडीज, मीडिया आणि कम्युनिकेशन, अ‍ॅनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स, सिनेमॅटोग्राफी, दिग्दर्शन आणि व्हिज्युअल आर्ट्स यांसारख्या विविध व्यावसायिक आणि सर्जनशील क्षेत्रांतील विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देतो. यावर्षी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि पॅरामेडिकल सायन्सेस, बिझनेस आणि मॅनेजमेंट, लॉ आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या व्यावसायिक क्षेत्रांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ही शिष्यवृत्ती पात्र अभ्यासक्रमांच्या फीचा खर्च भागवेल आणि NAAC मान्यताप्राप्त, AICTE मंजूर किंवा सरकारी मान्यता असलेल्या संस्थांमध्ये लागू होत आहे, यामुळे आर्थिक अडथळे कमी होतील आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील.

वायआरएफ चे सीईओ अक्षय विधानी यांनी दिली माहिती : या कार्यक्रमाबद्दल बोलताना, वायआरएफ चे सीईओ अक्षय विधानी म्हणाले, “वायसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्रामच्या दुसऱ्या वर्षाच्या सुरुवातीला आम्हाला अभिमान वाटतो की, आम्ही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कुटुंबांच्या मुलांना मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून स्थिर भविष्य घडवण्यासाठी सक्षम करत आहोत. या वर्षीचा विस्तार आमच्या त्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे, ज्यामध्ये आम्ही 60% कुटुंबांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, जे शिक्षणासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत, हे वायसीएफ साथी सर्व्हेतून समोर आले आहे. या शिष्यवृत्ती या मुलांचे उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी आहेत. सर्व पात्र कुटुंबांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा, असे आम्ही आवाहन करतो.”

अधिकृत माध्यमांद्वारे अर्ज करा : वायसीएफ साथी सर्व्हेनुसार, चित्रपटसृष्टीतील 60% पेक्षा जास्त कुटुंबांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही शिष्यवृत्ती या अंतराला कमी करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना संरचित बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रियेतून जावे लागेल, ज्यामध्ये स्क्रीनिंग आणि वैयक्तिक मुलाखतींचा समावेश असेल. यशस्वी उमेदवारांना या कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक मदत दिली देण्यात येईल आणि फी थेट संबंधित संस्थांना दिली जाईल. इच्छुक उमेदवार वायसीएफच्या अधिकृत माध्यमांद्वारे अर्ज करावा लागणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

