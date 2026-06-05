यश आणि त्यांची पत्नी राधिका पंडित यांनी अलिबागमध्ये समुद्रकिनाऱ्यालगतची मालमत्ता 24 कोटी रुपयांना केली खरेदी...
यश आणि राधिका पंडित यांनी मुंबईजवळील अलिबागमध्ये 24 कोटी रुपये किंमतीची समुद्रकिनाऱ्यालगतची मालमत्ता खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 4:34 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता यश आणि अभिनेत्री राधिका पंडित ही कन्नड चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय जोडी आहे. सध्या त्यांची लोकप्रियता केवळ कन्नड चित्रपटसृष्टीपुरती मर्यादित न राहता त्यापलीकडेही वाढली आहे. त्यांच्या आगामी चित्रपटांकडून चाहत्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. 'केजीएफ' स्टार यश त्याच्या 'रामायण' आणि 'टॉक्सिक' या दोन महत्त्वाकांक्षी चित्रपटांच्या प्रदर्शनाच्या तयारीत आहे. आता त्यानं मुंबईत एक महागडी मालमत्ता खरेदी करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलंय. नुकतेच यश आणि त्याची पत्नी राधिका पंडित यांनी महाराष्ट्रातील अलिबागमध्ये समुद्रकिनाऱ्यालगतचा प्रॉपर्टी खरेदी केली आहे.
किहिम बीचजवळ घेतली यशनं मालमत्ता : मिळालेल्या माहितीनुसार, या जमिनीची किंमत तब्बल 24 कोटी रुपये आहे. किहिम बीचजवळ असलेल्या या मालमत्तेतून थेट समुद्रकिनाऱ्यावर जाण्याची सोय आहे. अलिबागला आपल्या आलिशान 'कोस्टल डेस्टिनेशन' म्हणून निवडणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत आता या लोकप्रिय जोडीचाही समावेश झाला आहे. शाहरुख खान, दीपिका पदुकोण, रणवीर सिंग, विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी या भागात आधीच गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळं अलिबाग हे बॉलिवूडचे आवडते 'बीच डेस्टिनेशन' म्हणून ठरले आहे. दुसरीकडे, चित्रपटांच्या आघाडीवर बोलायचं झाल्यास, 'केजीएफ' स्टार यशचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 4 जून रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, या चित्रपटाचं प्रदर्शन पुन्हा एकदा पुढं ढकलण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच 'केव्हीएन प्रॉडक्शन्स' आणि 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' यांनी 'टॉक्सिक'च्या प्रदर्शनाच्या तारखेत बदल केल्याची घोषणा केली होती आणि लवकरच नवीन तारीख जाहीर केली जाईल असे सांगितले होतं.
यशचा आगामी 'टॉक्सिक' चित्रपट : गीतू मोहनदास दिग्दर्शित या चित्रपटात नयनतारा, कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटात अभिनयासोबतच यश निर्मितीच्या कामातही सहभागी आहे आणि याचे चित्रीकरण कन्नड आणि इंग्रजी भाषेत करण्यात आले आहे. 'टॉक्सिक' हा चित्रपट अनेक भारतीय भाषांमधील डब केलेल्या आवृत्त्यांसह चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार असून, चाहते याच्या नवीन प्रदर्शनाच्या तारखेची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.