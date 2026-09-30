पुण्यात रंगणार ‘अलबत्या-गलबत्या’चा शिखर विश्वविक्रम, सादर होणार सलग सात प्रयोग!
‘अलबत्या-गलबत्या’ हे नाटक पुन्हा विश्वविक्रम करण्यासाठी सज्ज आहे. या नाटकाचे सलग सात प्रयोग सादर केले जाणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 3:39 PM IST
मुंबई : मराठी माणसाच्या मनात नाटकाला असलेलं स्थान काही वेगळंच आहे. चित्रपट, वेबसीरीज आणि मनोरंजनाची असंख्य नवी माध्यमं आज उपलब्ध असली, तरी रंगमंचावर प्रत्यक्ष घडणाऱ्या नाटकाची जादू मराठी प्रेक्षकांच्या मनातून कधीच कमी झालेली नाही. नाटकाला मिळणारा हा अविरत प्रतिसाद, कलाकारांवरचं प्रेम आणि रंगभूमीला दिलेली निष्ठावान साथ यामुळेच मराठी रंगभूमी आजही तितक्याच ताकदीनं आणि उत्साहानं बहरताना दिसते. याच समृद्ध नाट्यपरंपरेत बालरंगभूमीवर गेल्या अनेक दशकांपासून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘अलबत्या-गलबत्या’ या लोकप्रिय बालनाटकानं आता आणखी एका विक्रमासाठी सज्ज होत नवा इतिहास रचण्याची तयारी केली आहे.
‘अलबत्या-गलबत्या’ सात प्रयोग : अद्वैत थिएटर निर्मित ‘अलबत्या-गलबत्या’चे येत्या 15 ऑक्टोबर रोजी पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिरात सलग सात प्रयोग सादर होणार आहेत. या उपक्रमातून केवळ रंगभूमीवर विक्रमाची नोंद होणार नसून, पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना दर्जेदार नाटकाचा अनुभव देत त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, सर्वस्य प्रोडक्शन आणि अद्वैत थिएटर यांच्या पुढाकारानं, पुणे महानगरपालिकेच्या सहकार्यानं हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आकार घेत आहे. चिन्मय मांडलेकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली रंगणाऱ्या या नाटकानं सध्या हजाराव्या प्रयोगाच्या दिशेने वेगवान वाटचाल सुरू केली आहे. नाटकातील गंमतीदार प्रसंग, भन्नाट व्यक्तिरेखा, संगीत, गाणी आणि विनोद यामुळं प्रत्येक प्रयोगाला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. विशेष म्हणजे हे नाटक केवळ बालप्रेक्षकांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही, मुलांसोबत त्यांचे आई-वडील, आजी-आजोबा आणि मोठी मंडळीही या जादुई दुनियेत रमून जातात. सुमारे पाच दशकांपूर्वी ज्येष्ठ साहित्यिक रत्नाकर मतकरी यांच्या लेखणीतून आकाराला आलेल्या या नाटकाची लोकप्रियता आजच्या डिजिटल युगातही कायम आहे. मनोरंजनाच्या माध्यमांमध्ये आमूलाग्र बदल झाले, नव्या पिढीच्या आवडीनिवडी बदलल्या, मात्र ‘अलबत्या-गलबत्या’मधील निरागस विनोद, कल्पनारम्य जग आणि बालमनाला भावणारी जादू आजही तितकीच प्रभावी ठरत आहे.
सहा प्रयोग सादर करण्याची कामगिरीही ‘अलबत्या-गलबत्या’नं केली : या नाटकाच्या नावावर यापूर्वीही अनेक उल्लेखनीय विक्रम आहेत. 365 दिवसांत 333 प्रयोग हाऊसफुल्ल करण्याचा विक्रम या नाटकानं नोंदवला आहे. त्याचबरोबर एका दिवसात सलग चार, पाच आणि सहा प्रयोग सादर करण्याची कामगिरीही ‘अलबत्या-गलबत्या’नं केली आहे. आता एकाच दिवशी सलग सात प्रयोग सादर करून या विक्रमांमध्ये आणखी एका विक्रमाची भर घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ‘अलबत्या-गलबत्या’च्या यशात त्यातील संगीत आणि गाण्यांचाही महत्त्वाचा वाटा आहे. रत्नाकर मतकरी, चिन्मय मांडलेकर, समृद्धी पांडे, संचित गायकवाड आणि संस्कारी यांनी लिहिलेल्या गीतांना अवधूत गुप्ते, वैशाली सामंत तसेच बालकलाकारांच्या आवाजाची साथ लाभली आहे. या गाण्यांनी नाटकातील जादुई वातावरण अधिक रंगतदार केलं आहे.
संगीताचं अनावरण झालं : दरम्यान, 28 सप्टेंबर रोजी ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे ‘अलबत्या-गलबत्या’च्या संगीताचं अनावरण करण्यात आलं. सकाळी आठ वाजताचा प्रयोग असूनही नाट्यगृह प्रेक्षकांनी भरून गेलं होतं. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादितचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, उद्यम विकास सहकारी बँकेच्या उपाध्यक्षा लीनाताई अनास्कर आणि बालरंगभूमी परिषदेच्या अध्यक्षा नीलम शिर्के यांच्या हस्ते संगीताचं अनावरण झालं. याच कार्यक्रमात विद्याधर अनास्कर यांनी पुण्यात होणाऱ्या सलग सात प्रयोगांच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची अधिकृत घोषणा केली. बालगंधर्व रंगमंदिरात 15 ऑक्टोबरला होणारा हा प्रयोगसमूह केवळ विक्रमासाठी नसून, आर्थिक किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीची पर्वा न करता अधिकाधिक मुलांना रंगभूमीचा आनंद मिळावा, या उद्देशानं आयोजित करण्यात आला आहे.
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