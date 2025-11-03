भारतीय सिंहिनींची विजयी गाथा, पाहा खेळांवर आधारित 'हे' ५ चित्रपट...
भारतीय महिलांनी क्रीडा जगात जागतिक स्तरावर देशाला अभिमानाने गौरवले आहे. आता आम्ही तुम्हाला अशा चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, जे महिला खेळाडूंच्या खऱ्या आयुष्यावर आधारित आहेत.
मुंबई : भारतीय महिला संघानं आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक २०२५ जिंकला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय महिला संघानं अंतिम फेरीत दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करून पहिल्यांदाच विश्वचषक भारतात आणला. भारताच्या महिला सिंहिनींनी दाखवून दिलं आहे की, त्या कोणापेक्षाही कमी नाहीत. तसेच आज त्या विश्वविजेत्या बनल्या आहेत. संपूर्ण देश संघाच्या विजयावर आनंद व्यक्त करत आहे आणि सर्व स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. भारताच्या मुलींनी देशाचा झेंडा जगात उच्च केला आहे. दरम्यान अंतिम सामन्याची कहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही. महिला क्रिकेट संघाच्या विश्वचषक विजयाच्या निमित्तानं आम्ही तुम्हाला अशा चित्रपटांबद्दल सांगणार आहोत, ज्यात महिला अभिनेत्रींनी खेळाडूंची भूमिका साकारून आपले कौशल्य दाखवले आहेत.
दंगल : 'दंगल' चित्रपटाची कथा माजी कुस्तीगीर महावीर सिंग फोगटभोवती फिरते, जो गीता आणि बबिता या आपल्या मुलींना जागतिक दर्जाचे कुस्तीगीर बनवण्याचे स्वप्न पाहतो. सामाजिक दबाव आणि अडथळ्यांना न जुमानता, महावीर आपल्या मुलींना प्रशिक्षण देतात आणि त्या शेवटी कुस्तीमध्ये यश मिळवतात, विशेषतः राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदके जिंकतात. आमिर खाननं कुस्तीगीर महावीर सिंग फोगटची भूमिका केली होती. 'दंगल' हा भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट आहे.
मेरी कोम : प्रियांका चोप्रा अभिनीत 'मेरी कोम' हा चित्रपट एका छोट्या शहरातील भातशेती करणाऱ्या शेतकऱ्याची मुलगी मेरी कोमची प्रेरणादायी कहाणी आहे, जी तिच्या वडिलांच्या आणि समाजाच्या विरोधाला न जुमानता जागतिक बॉक्सिंग चॅम्पियन बनते. लग्न आणि जुळ्या मुलांच्या जन्मानंतर, तिला आई म्हणून नवीन आव्हानांना तोंड द्यावे लागते आणि ती तिची क्रीडा कारकीर्द पुन्हा सुरू करते. हा चित्रपट तिचे कठोर परिश्रम, दृढनिश्चय, कौटुंबिक जीवन आणि एक महिला म्हणून राजकारण आणि खेळातील भेदभावावर मात करण्यासाठीचा तिचा संघर्ष दर्शवितो. तुम्ही हा चित्रपट प्राइम व्हिडिओवर पाहू शकता.
सांड की आंख : भूमी पेडणेकर आणि तापसी पन्नू स्टारर 'सांड की आंख' ही भारतातील दोन सर्वात वयस्कर महिला शार्पशूटर चंद्रो आणि प्रकाशी तोमरची खरी कहाणी आहे. वयाच्या ६०व्या वर्षानंतर शूटिंग सुरू करून, त्यांनी सामाजिक रूढी आणि पितृसत्ताकतेला आव्हान दिले आणि त्यांच्या नातवंडांना प्रेरणा दिली. तुषार हिरानंदानी दिग्दर्शित, हा चित्रपट महिला सक्षमीकरण आणि दृढनिश्चयाची खरी आणि प्रेरणादायी कहाणी आहे. हा चित्रपट झी५वर तुम्ही पाहू शकता.
सायना : अभिनेत्री परिणीती चोप्रा अभिनीत 'सायना' हा चित्रपट भारतीय बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालच्या संघर्ष आणि कामगिरीवर आधारित आहे. या चित्रपटात सायनाचा हरियाणा ते हैदराबाद असा प्रवास, बालपणी बॅडमिंटन खेळण्यासाठी तिच्या आईनं दिलेले प्रोत्साहन, तिच्या पालकांचे त्याग आणि जागतिक क्रमवारीत नंबर १ खेळाडू बनण्याचा तिचा प्रवास दाखवण्यात आला आहे. या चित्रपटात तिचे प्रशिक्षक आणि सहकारी खेळाडूंशी असलेले तिचे नाते आणि तिच्या कारकिर्दीतील चढ-उतार यांचाही समावेश आहे. तुम्ही हा चित्रपट प्राइम व्हिडिओवर पाहू शकता.
'शाबाश मिठू': २०२२ मध्ये प्रदर्शित झालेला 'शाबाश मिठू' हा चित्रपट भारतीय महिला क्रिकेट संघाची माजी कर्णधार मिताली राज हिच्या जीवनावर आधारित आहे. या चित्रपटात भरतनाट्यम नृत्यांगना ते यशस्वी क्रिकेटपटू होण्याचा तिचा प्रवास, महिला क्रिकेटसाठी ओळख मिळवण्यासाठीचा तिचा संघर्ष आणि २०१७च्या विश्वचषक अंतिम फेरीपर्यंतचा तिचा प्रवास दाखवण्यात आला आहे. तुम्ही हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर पाहू शकता.
